Utrolig sjansesløseri av VIFs 2. lag

Vålerengas kamp for å overleve i 2. divisjon tilspisser seg og derfor sendte de en tropp fullt av A-lagsspillere til Molde mandag kveld.

Fredrik Oldrup Jensen, Jacob Dicko Eng, Torgeir Børven, Vitinho, Aaron Kiil Olsen og Magnus Sjøeng var alle i elleveren, men de misbrukte sjansene sine og tapte fullstendig ufortjent.

Træff forbi VIF

Det er utrolig at laget ikke engang scoret i denne kampen, som i store perioder var et vedvarende angrep. Sjelden har et lag vært så mye inne i sekstenmeteren til en motstander uten å score.

Træff går dermed forbi Vålerenga på tabellen i 2. divisjon, og samtidig over streken. Nå er de to andrelagene til Vålerenga og Aalesund, samt Brattvåg, på nedrykksplass.

Powerplay

Vanligvis pleier ikke Vålerenga å stille med et såpass slagkraftig andrelag som de gjorde i kveld. Spesielt ikke dagen etter en A-lagskamp. Men dette oppgjøret var spesielt viktig, en sekspoengskamp mot tabellnabo Træff.

Sjansesløsingen startet helt fra starten av. Hockeysesongen er i gang og tidvis så dette ut som en hockeykamp. Vertene ble beleiret, og Vålerenga både driblet og kombinerte seg fram til mange skudd og innlegg, men ballen ville ikke i mål.

Træff var ikke gode i markeringsspillet, men gjorde opp for det med blokkeringer i grevens tid. Da Torgeir Børven skjøt upresset fra ti meter, forbi blokkeringen, var det Jacob Dicko Eng som sto i veien …

Det var ingen som sto i veien da «hjemmelaget» scoret på sin eneste sjanse før pause. Denne kampen ble spilt på Aker stadion, Moldes hjemmebane, ettersom Reknesbanen, der Træff holder til, ikke hadde gode nok lysforhold til en kveldskamp.

To i metallet

xG-tallet skulle bare stige. Aaron Kiil Olsen traff usedvanlig godt med en «knuckleball»-variant på frispark rett etter pause. Ballen smalt rett i tverrligger, og det ble det første i metallet. Få minutter senere kom det et klasseangrep som Dicko Eng headet i samme tverrligger, via fingertuppene til keeper Sivert Beinset.

Selv om dette var sjanser til å vinne kampen skulle det komme mange flere. Det så ut som angrepsspill fra en vanlig trening. Gang på gang kom Vålerenga ut på kant og ned til linjen. Det manglet ikke på spillere inne i feltet, flere sto totalt umarkert midt inne i feltet, men enten kom ikke pasningen fram eller så ble skuddet blokkert.

Vitinho skjøt rett i en fot på en spiller fra fem meters hold. Torgeir Børvens heading ble reddet på strek.

Trener utvist

Merkelig nok ble det veldig farlig de to gangene Træff kontret. På den første ble Magnus Sjøeng rundet, men angrepsspilleren rotet bort ballen. Ved den andre anledningen ropte hjemmelaget på hands, og Stian Thorstensen så skyldig ut, men dommer lot spillet gå. Da rant begeret over for Træff-trener Thomas Larhammer som snakket på seg to gule kort.

Men likevel var det Vålerenga-trener Øystein Sanden som hadde mest grunn til å være forbanna. Eller er han bare forfjamset? Dette var en kamp laget hans burde vunnet komfortabelt.

Kampfakta

2. divisjon menn, avdeling 1, 19. runde mandag:

Træff – Vålerenga 2. lag 1–0 (1–0)

Aker stadion: 100 tilskuere

Dommer: Oliver Skaret Barsøe, Namsos IL

Mål: 1–0 Eirik Hermansen (15.)

Gule kort: Jacob Bolsø, Seco Sani, Martin Kjørsvik, Torgeir Janbu (lege), Træff, Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga.

Rødt kort: Thomas Larhammer (ass. Trener), Træff.

Vålerenga 2: Magnus Sjøeng – Max Bjurström, Aaron Kiil Olsen, Fredrik Oldrup Jensen, Noah Risberg – Omar Bully Drammeh, Torgeir Børven, Stian Thorstensen – Filip Thorvaldsen (Adrian Kurd Rønning fra 70.), Vitinho, Jacob Dicko Eng.

Øvrige resultater:

Aalesund 2.-lag – Vard Haugesund 1–0. Spilt søndag: Notodden – Brattvåg 1–1.

Spilt lørdag: Fløy – Egersund 0-1, Fram – Kjelsås 0-0, Grorud – Lyn 2-1, Ørn Horten – Arendal 1–3.

