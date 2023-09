Skeids tolvte strake uten seier. Snart er også teorien ute

Heller ikke i Arne Erlandsens fjerde kamp som Skeid-trener ble det noe poeng. Det var lagets åttende strake tap, tolvte kamp uten seier. Siste gevinst kom mot Bryne 4. juni.

Sju runder før slutt står de med sine 11 poeng. I fjor berget de kvalifisering på 28 poeng. Håpet er i praksis ute.

Ex-Skeid-spiss

Moss hadde en nykommer som spiss i denne kampen. Abel Stensrud er velkjent i Skeid-land etter at han var med å skyte Skeid til OBOS-ligaen for to år siden. 22 scoringer sto han for.

Siden har han vært på vandring og er nå på utlån på såkalt nasjonal ungdomskvote fra Odd. Han har ikke fått fotfeste noe sted siden han var i Skeid. Dette var hans debut for Moss. Men også han måtte gå av banen uten scoring.

Moss med sine 27 poeng før kampstart har jo ingen garanti for overlevelse. Men seier her ville ta dem et langt steg. Og det mest imponerende denne søndagen var supporteroppmøtet fra både Moss og Skeid. Nesten 3000 tilskuere er imponerende på en slags bunnkamp i OBOS-ligaen.

Scorer ikke mål

Skeid-trener Arne Erlandsen visste da han tok over dette laget at overlevelse ville være vrient. Dette var han fjerde kamp som trener for de røde og blå og hans fjerde tap. På disse fire kampene har det kommet bare en scoring.

Og lagets måltørke ble synlig i denne kampen også. Laget hadde ett skudd på mål før pause, det var til gjengjeld farlig da Simen Kvia-Egeskog fikk av gårde et skudd som Mosse-keeper Mathias Eriksen Ranmark fikk reddet med bakfoten, hvis det er noe som heter det.

Funfact: Bestefedrene deres var store profiler i norsk fotball på 70-tallet. Svein Kvia som Viking-spiller, Leif Eriksen som VIF-spiller og senere trener. Førstnevnte gikk dessverre altfor tidlig bort.

Moss mest effektive

Moss styrte denne kampen spillemessig. Claudio Braga headet laget i ledelsen etter en halvtime, Marius Andresen satte 2–0 med et nytt hodestøt etter 70 minutter der han vant duellen mot Skeids innbytter Emil Tjøstheim.

3-0 kom etter en keepertabbe da Skeids målvakt Simen Vidtun Nilsen mistet et langskudd fra Marius Andresen han burde holdt og Sebastian Pedersen fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål. Det var Skeids baklengs nummer 50 denne sesongen.

Skeid hadde en ball i nettet i denne omgangen, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Men innbytter Maxwell Effiom satte i hvert fall litt fart i dette Skeid-angrepet etter pause. Skeid stilte uten Noa Wiliams (skadet) og Marcus Melchior (karantene).

- Vi mangler en del spisskompetanse i denne troppen, sa Arne Erlandsen til oss for noen dager siden.

Ikke minst mangler han målscorere.

Skeids neste oppgave er opprykkskandidat Kongsvinger på Nordre Åsen kommende lørdag. Der kan de jo hjelpe KFUM Oslo i opprykkskampen.

---

FAKTA

1. divisjon menn, 23. serierunde søndag:

Moss – Skeid 3–0 (1–0)

Melløs stadion: 2775 tilskuere.

Mål: 1–0 Claudio Braga (30), 2–0 Marius Andresen (70), 3-0 Sebastian Pedersen (82).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.





---