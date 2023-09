VIF-jentene mistet seieren fire minutter på overtid

For fire minutter på overtid fikk Åsane cormer fra venstre og der steg Ida Kroken opp og svarte på VIFs cornerscoring. Legget fra Synne Bjørnebøle var det ingen VIF-forsvarere som fikk fanget opp.

Kroken scoret sitt første mål for sesongen og Åsanespillerne jublet som om de hadde vunnet cupfinalen. For dem var det et viktig poeng i bunnstriden.

For Vålerenga ble det en real poengsmell. Mer bekymringsverdig var det at scoringen var Vålerengas andre avslutning på mål i denne kampen.

Mesterliga-snakk

Vålerenga kom til Bergen med mye mesterligafokus i hodene etter at de fredag trakk Real Madrid i playoff i oktober.

Det er bare en uke siden de spilte en maratonkamp (120 minutter) mot Celtic og tre dager siden de rotet bort to poeng i 2-2-kampen mot LSK Kvinner, en kamp som varte i nesten 100 minutter.

Var det da en nedtur å møte Åsane, et lag de har utklasset to ganger tidligere i år?

– Vi er trent for å spille tre kamper i uka, og vi skal tåle dette kampprogrammet, sa trener Nils Lexerød før avspark.

Thorsnes tilbake som spiss

I pausen fikk han litt mere å tenke på etter at VIF-jentene knapt hadde skapt en målsjanse på Åsane Arena.

Det var faktisk hjemmelaget som var farligst det første kvarteret og skapte de to første sjansene. Den siste kom da Milena Kokosz fikk en trilleball mot seg på 17 meter, et drømmescenario for en spiss, men den polske jenta skjøt knallhardt like over Jalen Tompkins i VIF-målet.

Vålerenga kom til Bergen uten Mimmi Löfwenius som fikk sitt sjette gule kort sist og måtte stå over. Det betydde at Elise Thorsnes var tilbake som spiss ved siden av Karina Sævik.

Må utnytte dødballene

Vålerengas to største potensielle sjanser kom da de fikk frispark på 16-meterstreken med få minutters mellomrom. Den første satte Olaug Tvedten svakt rett i muren, den andre satte Selma Pettersen fem meter over. Disse situasjonene må utnyttes bedre når det står et spansk lag imot, VIF!

Dermed kunne Åsane for første gang i år konstatere at de ikke hadde sluppet inn mål i første omgang mot VIF. Og deres U19-landslagskeeper Savanna Duffy hadde overraskende lite å ta fatt i.

Etter pause dominerte Vålerenga banespillet fullstendig, men uten å få til noe innenfor Åsanes 16-meter. Det skjedde fint lite før Vålerenga fikk den omtalte corneren etter 83 minutter. Selma Pettersen la den hardt inn i feltet der Sigurdardottir kom i stor fart bakfra og fikk ballen i mål til stor begeistring for de tolv fra Klanen som var ringside.

Men den jubelen ble altså kneblet etter 93 minutters spill.

VIF-spillerne så rett i bakken da dommeren blåste av kampen to minutter senere. Nå fikk de bare håpe Røa kunne ta poeng fra Rosenborg senere lørdag.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag:

Åsane – Vålerenga 1–1 (0–0)

Åsane Arena: Ca. 300 tilskuere.

Mål. 0–1 Ingibjörg Sigurdardóttir (83), 1–1 Ida Kroken (90+4)

Dommer: Sarah Zangeneg, Kongsberg IL.

Gule kort: Ida Kroken, Åsane, Stine Brekken, Vålerenga.

Øvrige resultater: LSK Kvinner - Lyn 1-1, Avaldsnes - Brann 0-8, Stabæk - Arna Bjørnar 1-0. Senere kampstart: Røa - Rosenborg.





---