Råsterk poengdeling for Aahjem-løst Lyn

Aahjem, som har bøttet inn mål denne sesongen og står med 12 seriemål og er delt toppscorer, var ikke med grunnet en liten strekk. Den holdt hun også ute av kampen mot Rosenborg sist uke, men cupsemifinalen kommer nok litt for tidlig for spissen.

Og det var tydelig å se at Lyn manglet toppscoreren lørdag. De skapte svært lite og var tannløse offensivt – lenge. Så smalt det etter 81 minutter, da Kamilla Melgård på nydelig vis utlignet til 1–1.

Dermed ble det meget sterkt bortepoeng for Lyn, som nå ligger på 19 poeng på 8. plass, på plassen over kvalik. Der ligger Arna-Bjørnar med 15 poeng. De tapte for 0–1 for Stabæk lørdag.

Trener var hjemme

Jørgen Reikerås var naturlig nok fornøyd med det ene poenget.

– Det er ikke bare, bare å møte LSK i den hallen der. Det er sterkt å ta med oss ett poeng. Vi tar med oss det. Det er et sterkt bortepoeng, sier Jørgen Reikerås.

Han ledet laget lørdag på sidelinjen, siden trener Oddbjørn Sindland hadde testet positivt for korona tidligere denne uken. Han var fortsatt ikke i form lørdag, som gjorde at Reikerås og Mason Minister ledet laget.

– Det er et fundament som har blitt lagt over en lengre periode. Man merker ikke så stor forskjell om han ikke er med i en kamp. Vi har jobbet godt over en lengre periode, selv om noen spillere er ute og treneren er borte. Det er som vanlig. Det er positivt, sier han videre.

Snakkis etter sist kamp

LSK kom fra en sterk poengdeling mot Vålerenga, der snakkisen etter den kampen var at Mimmi Löfwenius var høyt og lavt. Den tidligere LSK-angriperen harselerte mot trener André Bergdølmo, men det var de gulkledde som kunne juble mest for poengdelingen etter å ha hentet opp 0–2.

Lørdag var det Lillestrøm som var favoritter på hjemmebane, men de fikk det ikke enkelt mot Lyn.

Begge lag kom ut i meget rolig tempo, og den første sjansen noterte vi oss ikke for før det var spilt 23 minutter. Etter at begge lagene hadde hatt et par cornere hver og byttet på å eie ball, var det LSK som var nære på etter halvspilt omgang.

16 år gamle Tilde Andersson fikk ball på 30 meter, forserte fremover i banen og skjøt fra distanse. Forsøket gikk et par meter over tverrliggeren.

Tverrligger og Lyn-sjanse

Etter det var det LSK for stort sett alle pengene. 29 minutter var spilt da de fikk en ny, stor sjanse. Emilie Woldvik fikk ball på 25 meter og var upresset da hun fikk forsere mot mål. Fra 18 meter skjøt hun mot mål. Ballen gikk forbi Kirvil Sundsfjord, men smalt i tverrliggeren.

Hjemmelaget hadde mye ball inn mot pause, men Lyn forsvarte seg godt defensivt. Og på overtid av den første omgangen skapte gjestene sin første mulighet. Joshualyn Reeves møtte ball på første stolpe, men Huseby fikk akkurat avverget faren.

Dermed gikk lagene til pause på 0–0.

Trippelbytte hjalp

Bergdølmo var åpenbart ikke fornøyd med det han så av sitt lag til pause og valgte å gjøre tre bytter i pausen. Det så ut til å hjelpe.

Etter enda en god LSK-sjanse, der Emma Godø headet oppå nettaket, satt den for hjemmelaget. 61 minutter var spilt da LSK gikk opp til 1–0 etter en corner.

Først fikk Reeves klarert, men ballen endte ut i returrom. Der sto Mille Ivi Christensen og ventet og hamret ballen i mål til 1–0 – under Kirvil Sundsfjord.

Hjemmelaget kjørte på etter scoringen og hadde flere gode muligheter til å gå opp til 2–0. Men det andre målet var det Lyn som scoret.

Utligning og sterkt poeng

82 minutter var spilt da LSK surret det til på egen halvdel. Kamilla Melgård løp opp en løs ball på 40 meter og lurte ut Cecilie Fiskerstrand. På utsøkt vis trillet Melgård ballen i det åpne målet.

– Det er godt sett og luktet av henne. Det er veldig godt gjort å få satt den fra nesten død vinkel. Det så ikke ut som om den skulle inn. Da den trillet mot mål, tok det evigheter for oss på sidelinjen. Går den på tvers? Utenfor? Inn? Da den gikk i mål var det en uhyre god følelse, sier treneren.

Dermed endte det 1–1. Nå venter en lengre landslagspause. Lyn møter Vålerenga i cupsemifinalen i neste kamp. Den spilles 30. september. Neste seriekamp er 7. oktober mot John Arne Riises Avaldsnes.

– Det blir fint med en liten pause, selv om prestasjonen lørdag er god. Vi har hatt litt småskader på diverse spillere, så det blir bra å få de tilbake. Da får vi god tid til å lade opp til semifinalen mot Vålerenga og til å ha mer bredde i stallen, avslutter treneren.

---

Kampfakta

LSK Kvinner – Lyn 1–1 (0–0)

216 tilskuere.

Mål: 1–0 Mille Ivi Christensen (60), 1–1 Kamilla Melgård (82).

Dommer: Arion Shaqiri.

Gult kort: Amanda Haahr, LSK Kvinner, Kirvil Odden, Kristin Holmen, Lyn.

Lyn (5-4-1): Kirvil Odden – Emma Helstad Amundsen (Tanja Myrseth fra 71.), Anna Palm, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Kamilla Melgård, Selma Hernes, Julie Jorde, Kristin Holmen – Joshualyn Reeves (Miriam Mjåseth fra 86.)

---