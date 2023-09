Robin Rasch må stå over for KFUM Oslo

Men han kan ikke spille lørdagens bortekamp mot Sandnes Ulf i OBOS-ligaen. KFUM Oslo er ett poeng unna direkte opprykksplass.

- Jeg håper å være med i neste runde, skriver han til Dagsavisen fredag.

Det sies at han er den beste spilleren i OBOS-ligaen som aldri har spilt i Eliteserien.

Skal han få gjort noe med det, må 29-åringen rykke opp med KFUM Oslo i høst.

- Ja, det er nok den nærmeste muligheten. Jeg har aldri fått noen konkrete tlbud fra klubber på høyere nivå, sier Robin Rasch der han gjester vårt studio i Grubbegata denne uka.

Skaden han har pådratt seg kom mildt sagt ubeleilig. Og den kom kanskje på helt unødvendig vis. Han skulle legge inn en smash på fotballtennis, og da satset han på et ekte brassespark, med andre ord der man virkelig er høyt oppe i lufta.

- Som Jakob Romsaas’ scoring for Tromsø nylig?

- Det var ikke brassespark, men det var en fin scoring, sier Robin.

Balltalentet fra Ski forteller om oppveksten der og karrieren som startet i Follo før det ble Kåffa der han har sett et helt lag med spillere forsvinne til Eliteserien. Men ikke han selv.

- Nei, da er det bare å rykke opp med hele laget da, gliser han.

