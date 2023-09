Kun seieren varmet for VIF: – Kan ikke være spesielt fornøyd med det her

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga åpnet kampen mot Frisk ganske dårlig, med slurvete pasningsspill og et ganske tidlig baklengsmål. Etter Johan Erikssons utligningsmål hadde laget imidlertid ganske god kontroll på kampen, og rodde i land en solid i seier i serieåpningen. Det var også det eneste positive med prestasjonen, sett fra Vålerenga-trener Fredrik Anderssons øyne.

– Vi er jo fornøyd med tre poeng naturligvis, men kan ikke være spesielt godt fornøyd med prestasjonen vi leverer. Jeg synes ikke vi kommer opp på et høy nok nivå i vårt pasningsspill, og det finnes mye mer å hente ut av laget. Det har vi sett i de siste kampene mot Malmö og i Tyskland, men det virket som vi ble litt stresset av premierenerver. Frisk fikk også 1-0-scoringen og da kjente det som vi mistet litt av metodikken i vårt spill, sier Andersson til Dagsavisen.

Premierenerver

VIFs hovedtrener var mest fornøyd med at laget snudde kampen, selv om han ser stort forbedringspotensial etter seieren i serieåpningen.

– I den første perioden tapte vi altfor mange dueller og løse pucker, før det blir litt bedre i de to siste periodene. Det tror jeg har litt med å gjøre at spillerne nok var litt for anspente og preget av premierenerver som gjorde at det gikk litt for tregt med oss. I den andre og tredje perioden spilte vi litt kjappere, som gjorde at vi fikk litt bedre kontroll på pucken og da kunne vi også kontrollere kampen i større grad, sier Andersson og fortsetter:

– Spillerne var nok kanskje litt preget både av at det var seriepremiere, men også at de ville vise seg fram for alle som hadde kommet for å støtte oss. Det var fantastisk kjekt å se, og jeg håper alle kommer igjen for å heie på oss videre i sesongen, forteller Andersson.

Hockeysnakkis Oslo Dagsavisen har lansert et splitter nytt hockeymagasin om og med Vålerenga hockey før årets sesong. Anders Myrvold er gjest i første episode.

Det viktigste var tross alt å ta de tre poeng, selv om spillet kanskje ikke satt helt som Vålerenga ønsket.

– Vi byr Frisk på på altfor mange målsjanser, og overtallsspillet vårt var heller ikke spesielt bra i dag. På en annen dag kunne det vi leverer i overtall være med på at vi hadde tapt kampen, men heldigvis får vi inn noen mål i åpent spill samtidig som Tobias (Breivold) redder de skuddene vi trengte for å vinne. Det var en ok innsats, men det er veldig mye å skru på for å bli bedre, sier Andersson.

Nykommer med sesongens første

Frisk var det beste laget i de ti-tolv første minuttene av kampen, og skapte da flere store sjanser i tillegg til scoringen de fikk etter seks minutter. Vålerenga slet da med å skape det helt store, men ut av nesten ingenting fikk nykommer Johan Eriksson pirket sesongens første puck i mål på en retur på sitt eget skudd. Dermed kunne VIF gå til den første pausen på stillingen 1-1.

– Det er veldig kjekt at jeg som ny i Vålerenga fikk satt inn sesongens første mål, og nå blir det bare å bygge videre på det og fortsette med målproduksjonen. Jeg tror det var viktig for oss å få det utligningsmålet i den første perioden, slik at vi kunne samle oss i pausen og vinne til slutt, forteller Eriksson til Dagsavisen.

Svensken er nykommer på laget, og fikk i likhet med Christopher Bengtsson sine første poeng i VIF-drakta. Vålerenga fikk i det hele tatt mange av sine poengplukkere i gang i den første kampen, da Martin Røymark, Mathis Olimb og Mika Partanen scoret 2-1, 3-1 og 4-1, som også ble sluttresultatet.

– Det var nok en kamp som ble preget av en del premierenerver. Det var mange utvisninger, så det var viktig at vi var gode både i undertall og overtall. Det ble avgjørende for oss i dag, sier svensken som fikk sitt første møte med norsk ishockey.

– Jeg synes det var kjempekult å spille i dag. Det var veldig mange på tribunen, det var godt trøkk og vi fikk startet med en seier. Jeg har blitt tatt veldig godt i mot, og føler jeg har funnet meg godt til rette allerede. Så ingenting er bedre enn at vi kunne starte med seier i premieren, avslutter Eriksson.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 1

Vålerenga – Frisk Asker 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

Jordal Amfi, 5147 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (6.36) Anton Holm (Emil Kvernmo Wasenden, Emil Frøshaug), 1-1 (17.05) Johan Henrik Oscar Eriksson (Mark Auk, Martin Røymark).

2. periode: 2-1 (36.49) Røymark (Christopher Bengtsson, Eriksson).

3. periode: 3-1 (43.13) Mathis Olimb (Thomas Olsen, Daniel Bøen Rokseth), 4-1 (50.22) Mika Partanen (Auk, Olimb).

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min., Frisk Asker 8 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min.

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Johan Eriksson, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Mark Auk, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Herman Mowe, Christian Torrisen, Sander Thoresen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland.

---