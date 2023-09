Takker for all kjærlighet og støtte: – Det betyr utrolig mye for meg

INTILITY Arena (Dagsavisen): Det har vært en fryktelig lang vei tilbake på banen for Christian Dahle Borchgrevink, som måtte gjennom flere operasjoner og mange tilbakeslag før han endelig var klar til å entre matta igjen for Vålerenga. 19 måneder og tre dager gikk det mellom hans siste kamp i desember 2021 til han gjorde comeback borte mot Molde 15. juli tidligere i år.

Lørdag ble 24-åringen byttet inn til sin fjerde kamp denne sesongen, og da kom også den første scoringen etter comebacket. 1-1-scoringen mot Viking ga Vålerenga et fortjent poeng, og stoppet samtidig siddisenes klubbrekordrekke på ti strake seiere. Da var det nesten nøyaktig 26 måneder siden forrige VIF-scoring kom, hjemme mot Sarpsborg i juli 2021.

– Selvsagt er det veldig synlig når du scorer et mål, så da blir det også litt ekstra oppmerksomhet som bare er veldig gøy. Det var et viktig mål også, som ga oss et sterkt bortepoeng, så det var ekstra gøy, sier Borchgrevink til Dagsavisen.

– Voldsomt takknemlig

Etter det målet strømmet det inn med meldinger fra fjern og nær som hyllet backen og hans vei tilbake på fotballbanen, fra både lagkamerater, ansatte og VIF-fans i tillegg til pressen og andre som har fulgt med på 24-åringens vei tilbake fra det evinnelige skademarerittet.

– Det har vært voldsomt mange tilbakemeldinger de siste dagene. Først og fremst må jeg si at jeg er voldsomt takknemlig. Jeg har følt på en kjærlighet fra fryktelig, fryktelig mange, og det betyr utrolig mye for meg, sier Borchgrevink og fortsetter:

– Jeg spilte ikke så mye mot Viking, så etter at jeg scoret det målet, skulle jeg løpe og trene litt ekstra etter kampen. Da jeg kom ned i garderoben en sånn halvtime eller tre kvarter etter, hadde jeg egentlig ikke rukket å tenke så mye på målet eller prosessert det i så stor grad, men da jeg så på telefonen så jeg at den var helt sprengt med vanvittig mange meldinger og bare veldig mye kjærlighet. Det er fort gjort å glemme hva du har vært gjennom når du står på den andre siden, men da traff det meg veldig, sier han.

Føler seg klar for å starte igjen

Mandag kveld spilte han 90 minutter da VIF-rekruttene tok en veldig viktig seier hjemme mot Grorud, og jobber seg inn mot å få sin første 90-minutter også for A-laget igjen.

– Det er veldig deilig å være tilbake i spill nokså regelmessig. Nå har det vært en sommer der jeg sakte, men sikkert har bygget meg opp og har følt meg bra. Jeg har ikke følt noe til skaden på lenge, og spiller stadig vekk 90 minutter for andrelaget. Jeg føler kroppen er på vei i riktig retning, og det er jeg veldig glad for, sier Borchgrevink og fortsetter:

– Forrige kamp jeg startet kan du snart også telle to år tilbake i tid, så det er noe jeg jobber veldig hardt for. Tidligere har jeg fått beskjeden om at de ikke stoler helt på at jeg kan flytte beina raskt nok gjennom en hel kamp over 90 minutter, og det har gått litt på den fysiske formen, fotballformen og litt forskjellige ting. Nå føler jeg meg klar til å starte igjen, og det har jeg egentlig gjort en stund selv om jeg kanskje ikke har vært det. Det er vanskelig for meg å bedømme, men selv om jeg kanskje ikke er i toppform skal jeg i hvert fall klare å gi alt jeg har i 90 minutter, forteller 24-åringen som setter pris på å kunne bruke andrelaget til å finne kamprytmen igjen.

– Det hjelper å komme inn igjen i fotballrytmen med å spille disse kampene for rekruttlaget, og det er noe jeg trenger etter at jeg ikke spilte kamper på så lenge. Jeg har løpt mye de siste årene, men fotballkondisjonen er det vanskelig å trene opp uten at du faktisk spiller kamper. Sånn sett ser jeg positivt på de kampene her, da PostNordligaen ikke er noen hvileliga, sier Borchgrevink.

– For meg er alt en bonus

I mandagens byderby mot Grorud var det Filip Thorvaldsen som avgjorde, og Borchgrevink fikk en nesten identisk mulighet til å score. Han endte uten scoring, men med et gult kort da han ble en smule hissig på dommeren mot slutten av kampen.

– Hehe, det var rett tilbake til det gode, gamle temperamentet det. Det temperamentet kommer av seg selv uansett hvem man møter, og spesielt når man føler at ting går litt imot seg. Det er i hvert fall sånn jeg er bygd, så skal jeg ikke si så mye om dommeren, uten at jeg var litt frustrert på slutten der ja, sier Borchgrevink og ler.

Nå blir det noen roligere dager inn mot helgen, med litt fri og avkobling i landslagspausen, før skoene snøres på for en ny treningsuke som ender med den ekstremt viktige kampen mot Aalesund for backen som nå er involvert i nedrykksstrid både med førstelaget og andrelaget.

– Jeg tenker ikke sånn på det i det hele tatt. Jeg tenker bare på mulighetene vi har for å ta tre poeng i alle kampene jeg spiller, og at vi har gått langt i cupen og at jeg spiller fotball igjen. Så for meg er det egentlig et kjempeår det her, da alt er en bonus egentlig, sier backen og fortsetter:

– Det har vært større spørsmål jeg har undret på gjennom de to siste årene enn om jeg skal spille på søndag eller ikke, så det er av og til viktig å zoome litt ut og se hvor man har vært på veien videre, avslutter en stadig smilende Christian Dahle Borchgrevink.

