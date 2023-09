Espeseth slutter som daglig leder i VIF etter sesongen: – Tiden er riktig

Det bekrefter Vålerenga på sine hjemmesider. Han gir seg etter sesongen.

– Jeg har brukt mye tid i sommer hvor jeg har tenkt nøye gjennom hva som er det beste for meg og familien, og ikke minst også for klubben. Selv om jeg har fått svært mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra nær og fjern, føler jeg tiden er riktig for denne beslutningen, sier Espeseth og fortsetter:

– Jeg kommer til å jobbe tett med styrene i VFAS og Klubben for å gjøre overgangen til ny ledelse best mulig, og ser frem mot en svært spennende sesongavslutning, sier han.

Vålerenga har hatt en krevende sesong i Eliteserien. I sommer sa markedssjef Mehran Amundsen-Ansari opp, og det førte til mye kritikk for enkelte supportere. Det ble hengt opp bannere med hets mot Espeseth med forkortelsen «SPZ».

«Sju år - null fremgang», var blant meldingene som kom fra supportermiljøet i Vålerenga.

– Vi kunne sikkert fått til mer, men samtidig har vi lyktes med en god del ting: Vi nær doblet sponsorinntektene våre i perioden fra 2015 til 2018. Etter mange år med røde tall gikk vi i pluss i årene 2019–2021 – tre år med grønne tall. Så hadde vi et stort minus i 2022, men dette var en felles beslutning i både klubb og AS med støtte fra eierselskapet – primært grunnet sportslig satsing, sa Espeseth til Dagsavisen tidligere i sommer om hans tid i klubben.

Takkes av begge styrene

Espeseth har vært daglig leder siden 2016.

– Erik har taklet de krevende utfordringene pandemien og krisen i Europa ga oss på en forbilledlig måte. Han har stått stødig gjennom alle våre opp- og nedturer i denne perioden, sier avtroppende styreleder i Vålerenga Fotball AS, Erling Lind.

Styreleder i Oslo-klubben, Tuva Ørbeck Sørheim, er glad for at Espeseth skal bidra ut sesongen.

– Styret i Klubben har hatt et nært og godt forhold til Erik Espeseth. Vi er takknemlige for hans store innsats og verdifulle bidrag til Vålerengas utvikling gjennom hele perioden. Vi er glade for at han skal fortsette ut sesongen, sier hun.

Espeseth har fungerte som daglig leder både i fotballklubben og Vålerenga Fotball AS. Han gir seg i begge roller mot slutten av året.

– Det er prisverdig at Erik vil hjelpe Vålerenga på denne måten ut sesongen. Jeg syns vi allerede har oppnådd veldig god dialog, og ser fram til videre samarbeid, sier påtroppende styreleder i Vålerenga Fotball AS, Kjetil Siem.

Vålerenga har kun tre lag bak seg på eliteserietabellen når ti serieomganger gjenstår, og er dermed fortsatt i nedrykksfare.

