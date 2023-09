Tre tomålsscorere da Kåffa knuste Jerv og kom seg tilbake på vinnersporet

KFUM ARENA (Dagsavisen): Etter ni seire på ti kamper, har det nå blitt tre kamper uten seier for KFUM Oslo. Det eneste laget som slo Kåffa på deres seiersrekke var nettopp Jerv, så det lå litt revansj i luften på Ekeberg da Eirik Kjønø returnerte til hovedstaden med sitt nye lag søndag.

Tidligere i uka solgte Kåffa nok en spiller til Eliteserien, da Dadi Dodou Gaye i likhet med en haug andre fra Oslo-fotballen også tok turen til Tromsø. Inn har Mohammed Abbas kommet fra Nordstrand, og på overgangsvinduets siste dag ble også Adnan Hadzic hentet fra Danmark. Begge de startet på benken.

Ute på banen var det Håkon Hoseth som erstattet Gaye, og etter en forsiktig start begynte Hoseth og Kåffa sakte, men sikkert og feste sitt grep på kampen de ti første minuttene. Etter et par cornere til Kåffa, var det likevel bortelaget Jerv som tok ledelsen. Også det på en dødball.

Cornermål utlignet frisparkperle

Kåffa ga vekk et frispark i perfekt Robin Rasch-hold, og det viste seg at også gjestenes spiller hadde en som kunne sette ballen i mål. Samuel Lopes Pedro skrittet opp fra omlag 25 meters hold, og skrudde ballen over muren og ned i hjørnet. Kåffa-keeper Emil Ødegaard forventet innlegg og sto helt på motsatt stolpe, og nådde derfor ikke tilbake. Dermed ble det en forholdsvis enkel jobb for Jervs Pedro.

Samuel Lopes Pedro skrudde ballen over muren og bort i hjørnet Kåffa-keeper Emil Ødegaard ikke rakk bort til. (Guttorm Lende / KFUM Osl)

Kåffa tok igjen kommandoen over kampen etter Jervs ledermål, og befant seg veldig mye på Jervs banehalvdel. Gjestene forsvarte seg lavt, men Kåffa kom til en del innlegg og noen halvfarligheter, før utligningen kom etter en halvtimes spill da Simen Hestnes skapte corner etter en glimrende vending og innlegg. Det ble blokkert ut til corner, som ble slått inn av Robin Rasch.

En forferdelig klarering fra Jerv gjorde at Kåffa fikk slått inn igjen fra motsatt side, og inne i feltet fikk Momodou Njie headet ballen mot mål. På bakerste stolpe sto Akinshola Akinyemi og hælsparket ballen videre inn i nettet. Jerv protesterte kraftig på offside, og pådro seg også gult kort for protestene.

Scoret 16 sekunder etter hvilen

Kåffa fortsatte å jakte på et ledermål inn mot pause, og fem minutter før hvilen fikk Johannes Nunez en stor mulighet. Toppscoreren kom litt for nære målet, slik at volleyskuddet gikk på tvers av fem-meteren og ikke inn i mål. To minutter på overtid fikk Remi-André Svindland sjansen fra 12-13 meters hold, men skrudde ballen over krysset.

Til tross for et voldsomt trykk fra vertene inn mot pause, gikk lagene i garderoben på 1-1 etter en omgang der Kåffa hevet seg kraftig utover kampen. Jerv hadde frisparkmålet til Pedro, og noen spede forsøk i bakrom, men Kåffa hadde stort sett ballen inne på Jervs banehalvdel og skapte flere store sjanser.

Det Kåffa ikke klarte før pause, brukte de bare 16 sekunder på etter hvilen. Et langt oppspill ble liggende i beina på Robin Rasch som spilte Obilor Okeke gjennom med keeper Øystein Øvretveit. Okeke skjøt mot det lengste hjørnet, og en misforståelse mellom Erik Sandberg og Ange Mutzini gjorde at ballen trillet inn.

Tre mål på ti minutter

Minutter senere kom Okeke til nok en mulighet, som ble blokkert ut til corner. Der kaptein Rasch svingte tre cornere forbi alt og alle før pause, traff han denne gang perfekt på pannebrasken til Akinshola Akinyemi, som stanget inn KFUM Oslos tredje scoring for kampen tre minutter etter ledermålet.

Kåffa-toget stoppet ikke der, og ti minutter etter pause hadde KFUM Oslo punktert kampen med tre kjappe mål. 4-1-scoringen kom etter at Robin Rasch slo en lang ball i bakrom på Håkon Hoseth, som la inn foran mål. Jerv-keeper Øvretveit slo ballen ut i beina på Johannes Nunez, som hadde verdens enkleste jobb med å bredside inn vertenes tredje mål etter pause.

Nunez kom alene med keeper like etter hans første mål, men fikk nesten litt for lang tid til å tenke på hva han burde gjøre, slik at Øvretveit fikk fanget ballen da Nunez prøvde å runde keeperen. Vertene fortsatte å jage mål, og kom seg til sjanse etter sjanse. Spesielt dødballene var farlige, da Akinyemi var nære på hat tricket med drøye 20 minutter igjen å spille.

To kjappe fra Njie sikret storseier

Kvarteret før slutt fikk Moussa Njie både tid og plass til å skyte inn Kåffas femte, men innbytteren valgte heller å finte seg ned til dødlinja og pådro seg gult kort for filming. Noen minutter senere var det Simen Hestnes som fikk en stor mulighet, da han fikk servert ballen like utenfor 16-meteren. Litt ute av balanse klarte han ikke å presse skuddet sitt under tverrliggeren.

Njie var svært nære minuttet etter det igjen, da han ble spilt fri av Robin Rasch, men avslutningen strøk på utsiden av stolpen. Fem minutter før slutt fikk han endelig målet sitt, da Sverre Sandal slo en ball inn i bakrom. Jerv-keeper Øvretveit kom ut, men rakk ikke ballen og mens han prøvde desperat å komme seg tilbake i mål, chippet Njie elegant ballen over keeperen og satte inn Kåffas femte mål for dagen.

Njie satte også inn 6-1, da Nunez spilte inn Simen Hestnes som dundret inn i Jervs 16-meter og slo flatt inn i midten. Der kom Njie foran alle Jerv-spillere og bredsidet inn sitt andre mål for kvelden. Samtidig fikk også Mohammed Abbas sine første minutter, da han kom inn minuttet før slutt.

Tok innpå Fredrikstad

Samuel Pedro ble kampens tredje tomålsscorer da han fastsatte sluttresultatet til 6-2 med en glimrende heading på overtid, men det var aldri tvil om seieren etter Kåffas glimrende start etter hvilen.

Kåffas første seier på tre kamper gjør at laget forblir på tredjeplass, med seks poeng opp til Fredrikstad. Serielederen tok ledelsen borte mot Start, men tapte 2-1. Ned til Ranheim på plassen utenfor kvalikplass er det likevel bare fem poeng. Nå venter det en landslagspause, før Sandnes Ulf venter borte lørdag 16. september.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 22

KFUM Oslo – Jerv 6-2 (1-1)

KFUM Arena, 836 solgte billetter

Mål: 0-1 Samuel Lopes Pedro (10.), 1-1 Akinshola Akinyemi (30.), 2-1 Obilor Okeke (46.), 3-1 Akinshola Akinyemi (49.), 4-1 Johannes Nunez (55.), 5-1 Moussa Njie (85.), 6-1 Moussa Njie (87.), 6-2 Samuel Pedro (90.)

Gule kort: Akinshola Akinyemi, Moussa Njie, Kåffa. Mathias Wichman Andersen, Jerv.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinsola Akinyemi, Mathias Tønnesen – Jonas Hjorth (Mohammed Abbas fra 89.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Håkon Hoseth – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 68.), Johannes Nunez (Sonre Spieler Halvorsen fra 89.), Obilor Okeke (Moussa Njie fra 68.)

---