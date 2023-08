KFUM jobbet inn poeng

GJEMSELUND STADION (Dagsavisen): Begge lagene kjemper om direkte opprykk til Eliteserien. Dermed er også kvalikspill innen god rekkevidde for disse to lagene.

For KFUM var det viktig å få et resultat igjen etter to strake tap. Og fremgang var det. Laget klarte i hvert fall å kneble Kongsvinger fra start. Laget ved Glommas overfylte bredd ligger jo på direkte opprykksplass sammen med Fredrikstad.

Sint Hansen

Hjemmelaget kom fra hjemmetap nettopp mot FFK, og det skulle rettes opp her. Men etter 45 minutters spill så det ikke slik ut.

Kongsvinger-trener Vegard Hansen var så misfornøyd med det han så før pause at han byttet ut tre mann.

Det var til å forstå.

For dette KIL-laget viste det seg å være enkelt å stresse for gjestene. Da Kåffa presset høyt ble det mye uro i Kongsvingers bakre rekker.

Flott av Rasch

KFUMs ledermål kom etter et høyt trykk etter 18 minutters spill. Johannes Nunez tok ballen fra et fomlete forsvar, serverte til Robin Rasch, som siktet og traff fra 17 meter. En ny og smart scoring fra midtbaneeleganten.

Og Kåffa burde skaffet seg en større ledelse i denne omgangen. først ble Moussa Njie spilt for åpent mål, men bommet, så fikk Simen Hestnes en god mulighet, men fikk ikke stokket beina skikkelig.

Med fire nye mann inn i elleveren var det et KIL-mannskap med mye mer energi etter pause.

Robin Rasch (i midten) har sendt KFUM Oslo i ledelsen på Gjemselund. (Guttorm Lende/KFUM-KAMERATENE)

Red av stormen

Og da kom også utligningen ganske kjapt da Joacim Holtan styrte inn et hardt innlegg. Kåffa ropte på offside, men flagget ble holdt nede.

KFUMs blåkledde klarte å ri av den videre stormen og fikk til eget spill. Det ble også noen gode tilløp.

Men omgangens mest minnerike øyeblikk kom da Joacim Holtan fikk gå alene fra midtstreken, men et heroisk løp og inngripen fra Momodou Njie hindret avslutning alene med keeper.

På overtid ble Johannes Nunez nydelig frispilt av Robin Rasch, men KIL-keeper Samuel Strömberg fikk slått til corner. Og dermed ble det ett poeng til begge lag.

Men KFUM Oslo er utvilsomt det laget som kjemper om opprykk som har minst støtte fra tribunene. På bortefeltet retning Skarnes talte vi seks (6) Kåffa-supportere. Dette laget skal kjempe om opprykk i fred.

KFUM har blant annet igjen bortekamper mot alle sine kollegaer på kvalifiseringsplass, Kristiansund, Sogndal og Start. Sistnevnte i siste serierunde 12. november.

Neste kamp for Kåffa er hjemme mot Jerv på Ekeberg søndag om en uke.





---

FAKTA

1. divisjon menn, 20 serierunde søndag:

Kongsvinger – KFUM Oslo 1–1 (0–1)

Gjemselund stadion: Ca. 1600 tilskuere.

Mål: 0–1 Robin Rasch (18), Joacim Holtan (53)

Dommer: Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL.

KFUM Oslo: Emil Ødegaard – Akinsola Akinyemi (Håkon Hoseth fra 82), Momodou Njie, Mathias Tønnesen – Dadi Dodo Gaye, Simen Hestnes, Robin Rasch, Jonas Hjorth (Keivan Ghaedamini fra 72) – Remi-Andre Svindland (Sverre Sandal fra 82), Johannes Nunez, Moussa Njie (Obilor Okeke fra 62)

---