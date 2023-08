Farvel til VIF: - Måtte ha spilletid

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Mathias Emilsen spilte barne- og ungdomsfotball i Lyn før han gikk til Vålerenga. Der havnet 20-åringen bak i køen av sentrale midtbanespillere.

– Jeg hadde en samtale med Geir Bakke etter at han overtok VIF. Jeg ble jo hentet tilbake. Han ville gjerne ha meg der, men da de kjøpte Elias Hagen (fra IFK Göteborg) skjønte jeg jo at jeg ville havne lenger ned på lista igjen, sier Emilsen til Dagsavisen etter at Ranheim slo Skeid 1–0 onsdag kveld.

Ingebrigtsen: – Mann for oss

Kampens eneste scoring var det Emilsen som regisserte med sin åpnende pasning fra midtbanen etter pause. Han var dominerende på midtbanen i denne kampen.

Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen har gitt klar beskjed om at Emilsen skal satses på og spiller nå fra start sentralt på midtbanen.

– Man kan jo lure på om det har vært en liten kortslutning her nede. Men vi er strålende fornøyd med å få en slik kvalitetsspiller. Han er en mann for oss, sier Ingebrigtsen til Dagsavisen.

Håper på Eliteserien

Laget hans er a poeng med Kristiansund på den siste kvalifiseringsplassen etter å ha slått Oslolagene KFUM Oslo og Skeid i de to siste kampene.

Emilsen hadde håpet på en karriere i Vålerenga, men det viktigste for ham nå er å bli staset på i en klubb som har ambisjon om å spille i Eliteserien.

Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen. (Håvard Sollie)

– Både jeg og agenten min hadde samtaler med flere, men måten de tenker på i Ranheim var veldig tillitvekkende. Derfor ble det dem, sier Emilsen som var utlånt fra VIF til Sandnes Ulf i vårsesongen.

Nå er overgangen til Ranheim permanent.

