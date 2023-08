Skeid-tap også med Erlandsen på sidelinja

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Trenerveteran Arne Erlandsen vet hvilken vrien jobb han har tatt på seg, og vil bare jobbe videre med å få selvtillit inn i dette laget. Som han sa til Dagsavisen før kamp:

- Denne gjengen trenger noen positive opplevelser snart.

Det fikk de ikke denne kvelden heller.

Lang vei fram

Det var altså en redningsaksjon som skulle settes i gang her. Den ga null poeng og gjør muligheten for overlevelse enda tyngre. Men det er ikke over før det er over.

Arne Erlandsen har jo knapt sett Skeid live, så han gjorde ingen store endringer i denne startelleveren. Han hadde to treninger med laget etter at han overtok etter Gard Holme mandag.

Han fikk i hvert fall se et lag som ville mye fra start og tok fullstendig grep om banespillet. Det tente også det fåtallige publikummet som fortsatt har trua på Nordre Åsen.

Det kom noen farlige innlegg, men sjansene uteble.

Arne Erlandsen ledet sin første Skeid-kamp mot Ranheim. (Håvard Sollie)

Ranheim med sjansene

Den kom i stedet på Ranheims første ordentlige kontring da en strøken langpasning fra Christian Eggen Rismark landet bak Skeid-forsvaret og Sivert Solli kom alene med keeper. Men han satte ballen i tverrliggeren bak Skeid-keeper Simen Vidtun Nilsen.

Og da tok Ranheim gradvis over banespillet og skapte de eneste sjansene på Nordre Åsen.

De fleste så ballen i mål da Arne Gunnes headet mot tilsynelatende åpent mål etter et flott angrep, men da viste Skeid-keeperen sin klasse.

Johnny Buduson prøvde på et frekt langskudd da keeper var langt ute, men skuddet gikk hårfint utenfor. Det var Skeids største mulighet i denne omgangen.

Misbrukte stor sjanse

Etter pause var det Ranheim som også kom til den første store sjansen da et passivt Skeid-forsvar lot Ruben Alte skyte fra femmeteren, men til Skeids hell gikk også den i tverrliggeren og ut.

Da klarte Skeid å styre unna det presset også og Skeid fikk anledning til å skape noe eget spill.

Og det vasket fram lagets største sjanse i kampen etter en drøy times spill. Sulayman Bojang og Noa Williams kombinerer fint på høyrekanten og ballen ender hos innbytter Syver Aas på motsatt side som er helt fri på sju meter. Men han klemmer til og setter ballen nærmest over mål.

Han vil nok tenke litt på den i kveld.

Sentral ex-VIF-spiller

For da overtok Ranheim moroa igjen og ledermålet kom etter utsøkt spill.

Mathias Emilsen, som nylig ble solgt fra Vålerenga til Ranheim, la en crosser til en fri Sivert Solli som la inn til en like fri Ruben Alte som satte inn ballen inn fra kort hold.

Det var i hvert fall fortjent.

Men kritisk for Skeid i den situasjonen de er i. Laget skaper rett og slett for lite.

Skeids neste kamp er borte mot Sogndal søndag før Åsane kommer til Nordre Åsen fredag i neste uke.

---

FAKTA

1. divisjon menn onsdag, 20. serierunde:

Skeid - Ranheim 0-1 (0-0)

Nordre Åsen: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 0-1 Ruben Alte (75)

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland IL.

Skeid: Simen Vidtun Nilsen - Sulayman Bojang (Andreas Stensrud fra 85), Per-Magnus Steiring, Tage Johansen, David Hickson (Simen Kvia-Egeskog fra 81) - Hayder Altai - Torje Naustdal (Fredrik Vinje fra 85), Marcus Melchior (Maxwell Effiom fra 81), Noa Williams - Bendik Rise - Johnny Buduson (Syver Aas fra 55)

Øvrige resultater:

---