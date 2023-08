Kåffa-treneren: – Vi må få det vekk så fort som mulig

EKEBERG (Dagsavisen): Etter en sterk KFUM-periode i 1. divisjon, står laget nå med to strake tap mot Ranheim (2-4) og Hødd (0-1 onsdag). Gustav Mogensen ble matchvinner for Hødd på Ekeberg.

– I den siste uken, i kampene mot Ranheim og mot Hødd, har det egentlig vært ett hakk ned på alt. Det er sånn jeg føler det. Jeg savner et siste knepp, jeg savner en gnist som vi hadde i kampene mot Åsane, Moss og Fredrikstad, sier KFUM-trener Moesgaard til Dagsavisen.

– Det virker som at etter det, i stedet for å tenke som så at «vi kan være med», så føler jeg vi har gått litt over til å forsvare posisjonen der oppe (på tabellen), fortsetter han.

Må snu trenden

Moesgaard er naturlig ikke fornøyd med den utviklingen.

– Det må vi få vekk så fort som mulig, slik at vi kan slippe oss løs igjen. Der vi tidligere brukte ett touch og turte å spille framover, bruker vi tre touch og spiller bakover nå. Det har ikke kjennetegnet oss. Vi er ikke med på noen ting hvis vi går inn i det tankesettet. Vi må tørre å spille framover og gå tilbake til det vi var gode på.

KFUM-trener Johannes Moesgaard vil se bedring mot KIL søndag. (Jørn H. Skjærpe)

– Kan nedturen mot Ranheim sist ha gjort noe med selvtilliten?

– De siste dagene har guttene gledet seg til kamp, fordi de hadde lyst til å bevise at feilene mot Ranheim ikke er det vi skal stå for. Men så havnet vi under for tredje kamp på rad nå, og det er en trend jeg ikke liker så godt. Og mot Hødd, som ligger med alle mann i egen boks, er det leit å havne under, svarer Moesgaard.

Neste runde venter Kongsvinger på Gjemselund.

– Nå har vel Kongsvinger gitt bort noen poeng den siste tiden, så jeg registrerer jo at favoritter også taper poeng. Dette er Obos-ligaen, det er så jevnt. Nå vil jeg ha oss tilbake i angrepsposisjonen. Nå har vi tapt to, så da må vi fram og «bite», som mot Fredrikstad. Det blir gøy. Kanskje det passer bra med en slik match (mot KIL) nå, sier KFUM-treneren.

Rasch med lårhøne

Ekstra surt onsdag var det at kaptein Robin Rasch måtte ut etter en knapp halvtime.

– Robin måtte av med en lårhøne. Og det er ikke noe å si på at når han må ut, så gjør det noe med Kåffa også. Han er jo ligaens kanskje beste midtbanespiller. Denne gangen var vi ikke gode nok til å fylle rommet etter at han gikk ut, sier Moesgaard.

– Rekker han neste match, tror du?

– Ja.

Rasch bekrefter Moesgaards opplysning.

– Det var en klassisk lårhøne. Jeg prøvde å spille videre, men det gikk ikke. Jeg klarte ikke å løpe ordentlig, sier han til Dagsavisen. Rasch, som mener «det var for tamt over hele linjen» mot Hødd, legger til at han håper å bli klar til Kongsvinger-kampen søndag.

PS! Nettavisen, Nordlys og iTromsø har alle meldt om Tromsø IL-interesse for KFUM-stopper Mathias Tønnessen. iTromsø skrev tidligere onsdag at TIL har lagt inn bud. «Gutan» mister stopperen Casper Øyvann til Molde.

– Jeg skjønner godt at man ser etter en venstrebeint stopper, som Mathias er. Men han har bare spilt Obos-liga i 18-19 kamper, og kom fra fjerdedivisjon. Jeg tror også mange ser at han fortsatt har en del å gå på. Det er gøy å høre at om interessen, og gøy å se at vi er gode på å utvikle og løfte fram en ny forsvarsspiller. Men så håper jeg han blir her. Hvis ikke må de ordentlig opp med millionene i Tromsø, sier KFUM-trener Moesgaard.

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

KFUM Oslo – Hødd 0-1 (0-1)

KFUM Arena

Mål: 0-1 Gustav Mogensen (37)

Gult kort: Sverre Sandal, KFUM. Sander Sundnes og Sverre Økland, Hødd.

Dommer: Ali al Hatam, Skreia IL

KFUM (3-4-3): Emil Gundelach Ødegaard – Dadi Dodou Gaye, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Helland Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 28.), Jonas Lange Hjorth (Teodor Haltvik fra 83.) – Remi-André Svindland (Obilor Okeke fra 70.), Johannes Andres Hummelvoll-Nunez, Jones El-Abdellaoui (Moussa Jailani Elmi Njie fra 46.)

---