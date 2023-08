Halvorsen om seieren over VIF: - Bra de stilte med så sterkt lag

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Lyn-treneren fikk igjen se laget sitt hanke inn tre poeng i sluttfasen av en vanskelig kamp i 2. divisjon.

Han takker Vålerenga for at de stilte med et så sterkt lag som de gjorde.

– Vi hadde fokus på det før kampen. Jo bedre lag VIF stiller med, jo bedre er det for oss. For skal vi være med i toppen må vi takle slike kamper som dette, sier Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen etter heseblesende sluttminutter på Vålerengas hjemmebane mandag kveld.

Les mer om Lyn her

Samme laget i ni kamper

Over halve VIF-laget besto av eliteseriespillere, mens de stilte med rent juniorlag i vårkampen på Bislett (Lyn-seier 4-0).

Seier over Egersund lørdag (2-1), seier over Kjelsås onsdag (1–0) og seier over VIF2 mandag (2-1), tre kamper som alle var definert som tøffe for Lyn.

– Men jeg må innrømme at jeg har tenkt mye etter Kjelsås-kampen. Vi har startet med det samme laget i de ni siste kampene. Det så vi kanskje litt i første omgang, at vi manglet litt energi. Det blir en balansegang, men jeg valgte å starte med de samme igjen.

– Også slipper dere også inn 0–1 i en fase i kampen der dere sliter?

– Ja, det var faktisk den første scoringen vi slipper inn på corner i serien på halvannet år. Men vi har selvtillit og vet at vi kan slå tilbake, sier han.

[ Lyn-fest da VIFs sterke mannskap ble slått på overtid ]

Har en spillestil

– Jo lenger kampen gikk, jo sterkere ble vi. Jeg maser jo veldig i forhold til spillestil at vi skal komme til innlegg og fylle opp i boks, og det skjer ved begge scoringene, sier han.

– Er det selvtilliten som gjør at dere vinner en slik kamp som dette?

– Vi maler på, og vet jo at vi scorer i alle kamper (kun en kamp uten mål). Vi gir aldri opp, jeg tror det er svært sjelden et nyopprykket lag har en slik seiersrekke, sier han.

– Det er nok ikke så mange andre som hadde tatt poeng her mot et sterkt VIF-lag, legger han til

Nå har Lyn to hjemmekamper på rad mot Brattvåg og Arendal. Da blir fokuset ikke å slippe seg ned mot antatt svakere motstand.

Lyn ligger to poeng bak Egersund på tabelltoppen, men Lyn har en kamp mindre spilt.

[ Lyn har leid inn forsterkninger i opprykkskampen: – En som går i krigen ]