Gard Holme ferdig som Skeid-trener

Det er klubben selv som informerer om avgangen på sine hjemmesider mandag.

– Jeg ser at laget trenger en endring, og jeg trer nå til side for å skape den endringen. Jeg er lei meg for at utviklingen i år ikke har gått som vi har ønsket. Samtidig ser jeg tilbake på snart fire innholdsrike og morsomme år i Skeid, sier Gard Holme til egen hjemmeside.

Overtok etter Nordlie

Sesongens elendighet toppet seg med lørdagens 0–2 tap for Hødd i Ulsteinvik.

Gard Holme kom til Skeid fra Vålerenga etter nedrykket til 2. divisjon i 2019, og overtok jobben etter Tom Nordlie.

I hans første sesong som hovedtrener endte laget på andreplass bak et suverent Fredrikstad, hvor laget tapte på straffer mot Asker i kvalifiseringen om opprykk. I hans andre sesong endte det med opprykk og en solid seier i 2. divisjon.

I fjor berget laget plassen etter en sterk høstsesong.

Gjønnes Nilsen og Berre

Skeid ligger nå helt sist med sine 11 poeng og det er seks poeng opp til kvalifisering.

Laget møter Ranheim på Nordre Åsen onsdag. Det er ikke avklart hvem som leder laget da, men klubben har både Johan Gjønnes Nilsen og Morten Berre i trenerapparatet.

Jo Andreas Gundersen er sportslig ansvarlig i Skeid styre og vil raskt finne en ny løsning.

- At vi nå ligger der vi ligger med seks poeng opp til kvalifisering gjør utgangspunktet krevende, men ikke umulig.

- Det er 33 poeng å spille om, så det er ikke over enda. Vi kommer tilbake med informasjon om hvem som tar over så snart som mulig, sier Gundersen.

Saken oppdateres

