Avgjorde derbyet på overtid: – Det var jævlig deilig

Intility arena (Dagsavisen): I mandagens kamp mellom Lyn og Vålerenga 2, så det lenge ut til at de blå fra øst skulle rappe viktige poeng fra Lyn i kampen om opprykket, men på overtid dukket Henrik Elvevold opp, og avgjorde for de rødhvite fra vest.

– Det der var jævlig deilig, en skikkelig slitekamp der vi kommer litt dårlig ut, men vi har trua på oss sjøl hele kampen, og vi klarer å snu det, sier han til Dagsavisen etter kampen.

Aleksander Hammer Kjelsen sendte nemlig VIF i føringen før det var spilt ti minutter, og Lyn så stressa ut i store deler av første omgang.

– Vi gjorde det. Vi kom litt skeivt ut, men vi klarer å senke skuldrene litt, og klarer å stå høyt, og tar over etter hvert, sier matchvinneren.

– Vi er et godt trent lag

Dette er langt fra første gang Lyn har slitt til pause, men pauseprat er tydeligvis noe de kan i Lyn. Bare i løpet av den siste drøye uka har de avgjort alle tre kampene mot slutten. I toppkampen mot Egersund forrige lørdag scora Andreas Hellum 2-1, fem minutter før slutt. Mot Kjelsås på onsdag kom kampens eneste scoring ti minutter før slutt. I mandagens oppgjør mot VIF 2 ventet de helt til overtiden før de avgjorde.

– Hva er det dere sier i pausen, som fungerer så bra?

– Det er bare at vi ikke skal stresse. Vi har gjort det her mange ganger - vi er et godt trent lag, er den korte fasiten vi får fra Elvevold, før han legger til:

– Vi har trua på oss selv. De siste to matchene har vi hatt uavgjort til pause, og scora på slutten - så vi veit vi har det i oss, og vi er vandt til å vinne kamper.

– Vi har matchvinner

Forskjellen var at Lyn i denne kampen ikke en gang hadde uavgjort til pause. Hammer Kjelsens scoring var den eneste som kom i løpet av de første 45 minuttene.

Da er det god medisin med en tidlig scoring etter pause. I det 53. spilleminutt utlignet Ole Breistøl, men derfra og inn sto kampen og vippa.

Lyn-fansen feirer Ole Breistøls viktige utligning, like etter pause mot VIF 2. (Haakon Thon)

I det vi skal spørre Elvevold om VIF 2 ga de mye trøbbel, også etter pause, dukker Lyns David Tavakoli (skadet) opp, og svarer.

– Ja, vi blir kjørt litt der, men vi har matchvinner, sier han med et stort glis, og slår Elvevold på magen, før han forsvinner igjen.

For det er nettopp det Lyn har - hver gang. En til å avgjøre kampen. Mot VIF 2 var det altså Henrik Elvevold, på overtid. På et Brage Hylen-innlegg kunne Lyns midtbanekjempe skli inn vinnermålet.

– Det var helt nydelig. Jeg visste at han Brage kom til å nå ballen, så det var bare å komme seg inn på bakerste, for jeg visste han kom til å slå den tidlig. Når jeg sklir den inn, og ser at flagget er nede er det helt fantastisk, forteller Elvevold entusiastisk.

Her har Henrik Elvevold akkurat forsikret seg om at linjemannens flagg er nede, og at seiersmålet er et faktum. (Haakon Thon)

Begynte å frykte poengtap

At 1-2-scoringen skulle komme hadde Elvevold tro på, men vi tolker det kommende svaret litt i den retning at det hadde begynt seg å spre en ørliten usikkerhet blant spillerne - da kampen gikk inn i tilleggstiden på stillinga 1-1.

– Uavgjort der hadde vært surt, etter de to foregående kampene, som skulle være de vanskeligste?

– Ja, det hadde selvfølgelig vært en ripe i lakken. Vi måtte bare sørge for at det ikke skjedde.

– Lå det litt i bakhodet?

– Nja, man prøver jo å ikke tenke på det. Man må fokusere på det man kan gjøre noe med.

– Ja, for som supporter så tror jeg man står og tenker at det vil være typisk om man mister to poeng mot nettopp Vålerenga ...

– Ja, vi frykta det i dag. Så det var deilig at jeg fikk betalt for løpet på bakerste der, sier Elvevold.

– Jo lenger kampen gikk, jo sterkere ble vi

Også Lyns trener, Jan Halvor Halvorsen er begeistret over spillernes evne til å ikke miste troen.

– Det er viljen i dette laget her som viser seg, sier han etter kampslutt.

– Men det har sittet langt inne, i alle de tre kampene denne uka ...

– Ja, men det har ikke noe å si. Vi maler på, og scorer alltid mål, svarer Halvorsen.

– Jo lenger kampen gikk, jo sterkere ble vi egentlig. Det er tredje kampen på rad vi score seiersmålet de siste ti, poengterer også Lyn-sjefen.

Han er glad for at de nå er ferdig med en veldig tøff periode, og ser fram mot seinsommerkamper på Bislett de neste ukene.

– Nå er vi ferdig med de tre kampene, som i utgangspunktet på papiret skulle være - og var - jævlig tøffe. Nå går vi inn i en periode med to hjemmekamper på rad (Brattvåg og Arendal).

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen på Intility arena mandag. (Haakon Thon)

– Det sureste du kan være med på

I Vålerenga-leiren var det naturlig nok svært dyster stemning etter at poenget glapp på overtid. Det kan vise seg å være et helt avgjørende poeng, når vi er ferdig med sesongen. Det forsto også trener Øystein Sanden.

– Poeng mot Lyn kunne veid opp for målforskjellen vår, sa han til Dagsavisen etter kampslutt.

Vålerenga kjemper nemlig med ryggen mot veggen, for å unngå nedrykk til 3. divisjon med sitt rekruttlag. Å tape for Lyn, på overtid, gjorde det ekstra fælt.

– Det er det sureste du kan være med på i fotball det - å tape rett før slutt. Hvis du leger til at det er Oslo-derby i tillegg, så ja ... det sier seg sjøl, sier han.

Med et godt lag på banen, med flere A-lagsspillere fra start, lå det til rette for at VIF kunne gi Lyn kamp. De skapte også flere brukbare muligheter, men sleit med å få ballen i mål.

– Vi må score på sjansene våre. Da hadde vi fort vært på den andre siden. I stedet for blir vi seine på en andreball på det første målet, og det andre målet har jeg ikke helt klar for meg nå. Det er noe man må lære av, i den grad man kan snakke om læring etter man har tapt på overtid. Men vi må ta et lite ekstra blikk på det.

– Hva er du mest fornøyd med etter en kamp der dere nesten tar poeng fra Lyn?

– Jeg er fornøyd med moralen. Førsteomgang er voksen. Vi spiller lavt press når vi skal det, og høyt når vi skal det. Så jeg er mest fornøyd med førsteomgangen. At vi klarer å spille såpass voksent, og at vi klarer å vaske fram de sjansene vi gjør på Lyn, som ikke er lett å slå.