Grorud slo bunnlaget enkelt

Selv om Grorud i år er en middelhavsfarer i deres 2. divisjons-avdeling er de faktisk det laget som har tapt færrest på bortebane. Det ene tapet kom mot Arendal i runde to, etter det har det blitt tre seire og fire uavgjort. I dag var de på tur til Møre, der de slo bunnlaget Brattvåg, det samme laget de slo da de tok sesongens første seier hjemme på Grorud sent i april.

Brattvåg overrasket mange da de slo Arendal forrige helg, men i dag kom de ned på jorda igjen. Grorud tok ledelsen allerede etter fire minutter før hjemmelaget utlignet på corner. I en omgang der Grorud var det klart hvasseste laget tok de på ny ledelsen i sluttminuttet. Denne ledelsen red de komfortabelt på utover i andreomgang, og Nikolai Hristov punkterte kampen med sitt andre for dagen da kampen gikk inn i sitt siste kvarter.

Resultatet gir god avstand til de tre lagene nederst på tabellen, der blant annet Brattvåg ligger og ser fortapte ut. På andre siden kan Grorud se ryggen på Kjelsås som nå plutselig bare er to poeng foran dem.

Tidlig opp i ledelse

Det var fem endringer fra seierslaget mot Fram. En av disse var påtvungen for Andreas Alrek, Saadiq Elmi fikk nemlig sitt fjerde gule kort sesongen og måtte dermed se denne kampen hjemmefra. I tillegg var Nikolai Hristov tilbake i startoppstillingen og det var han som ga laget drømmestarten. På midtbanen hevet Peder Meen Johansen blikket, pasningen var utsøkt og Hristov kom fri ute til høyre. En lav, men akkurat høy nok, chip over keeper sørget for tidlig Grorud-jubel.

Hristov ble spilt opp i flere gode situasjoner, han burde ha scoret på etter et kvarter, men avslutningen fra tre meter ble blokkert. Det var ofte fronttrioen med Hristov, Sereba og Aarflot kunne angripe med store rom, det stoppet med det avgjørende valget på siste tredel. Det var et kampbilde der Brattvåg hadde ballen mest, uten å true Vegard Storsve i mål, og med et aggressivt Grorud som ikke nølte med å kontre da de fikk bruke ballen. Likevel skulle bunnlaget presse inn en utligning på deres første sjanse. Et hjørnespark falt i beina på en Brattvåg-spiller, og plutselig var lagene like langt.

I minuttene inn mot pause var det jevnt og lite sjanser. Grorud slet med å gjenskape den samme aggressiviteten som i innledningen. Hristov og Aarflot prøvde seg litt på egenhand, men laget skulle likevel få en like god avslutning som start på omgangen. En klarering havnet hos Fredrik Carson Pedersen inne i feltet. Venstrebacken strakk ut vrista og fant hjørnet på halv volley.

Inn med debutant

Etter hvilen så vi et disiplinert Grorud som la presset lavt og forflyttet rekkene sine. Bortsett fra et skudd på oversiden av tverrligger kort tid etter pause hadde gjestene god kontroll på bunnlaget fra Møres mange havgap. Peder Meen Johansen fortsatte med en trygghet og oversikt i spillet sitt, som Grorud nøt godt av. Etterhvert ble Didrik Sereba tatt av, erstattet av Mathias Øfsti Bråten, nyervervelsen fra Oppsal. Han tok plass på midten, mens Hristov og Aareflot ble liggende som spisspar. Det var Alreks første bytte for dagen, og debutanten var en av bare fem spillere på benken. En annen fersking, Noah Vangen Rychter, var blant de andre. Det var altså en tynn tropp som tok turen til tettstedet midt imellom Ålesund og Molde søndag ettermiddag.

Men de utvalgte gjorde jobben. På en ganske lik situasjon som 1-0-scoringen ble Hristov sendt igjennom ute til høyre. Han tittet opp og prikket ballen borte i hjørnet, utakbart for keeper. Hristovs sjette for sesongen tok lufta ut av Brattvåg. Det ble nesten en deby-scoring på Øfsti Bråten litt senere, men tuppen ble for svak.

Tre poeng sender Grorud opp på 23 totalt, to bak Kjelsås på 5. plass. Notodden er på fjerde og det er nettopp de Grorud møter neste helg, lørdag 15.00 på Grorud Idrettspark.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 16 søndag:

Brattvåg - Grorud 1-3 (1-2)

Brattvåg kunstgress

Dommer: Torgeir Halsen, Vanylven FK

Mål: 0-1 Nikolai Hristov (4.), 1-1 Brend Leefland (26.), 1-2 Fredrik Carson Pedersen (45.), 1-3 Nikolai Hristov (77.)

Gule kort: Sondre Beite, Brattvåg. Didrik Sereba, Grorud.

Grorud:

Vegard Storsve - Trygve Kvalbein Løberg, Sebastian Sørlie Henriksen, Mats Andersen, Fredrik Carson Pedersen - Peder Meen Johansen, Hassan Yusuf, Rino Falk Larsen - Elias Aarflot, Didrik Sereba (Mathias Øfsti Bråten fra 65.), Nikolai Hristov (Elias Nahiry fra 82.)

