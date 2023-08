Komikveld da gavmilde Kåffa skjenket Ranheim fire mål og alle tre poengene

Etter en seiersrekke på fem strake tidligere i år, hadde Kåffa muligheten til å vinne sin femte strake for andre gang i år da laget tok turen til Ranheimsfjæra lørdag. På Extra Arena var det imidlertid vertene som kom best i gang mot laget som har vunnet ni av de siste ti kampene i Obosligaen. Godt hjulpet av KFUM Oslo selv, som ga vekk mål etter mål i det som ble det første tapet siden Jerv-kampen 1. juli.

Allerede etter tre minutters spill kom nemlig Ranheims første mål, da hjemmelagets keeper Niklas Frenderup slo et langt oppspill som Arne Gunnes fikk flikket videre i duell med Akinshola Akinyemi. På omlag 20-25 meters hold skled Jonas Hjorth, og dermed lå veien åpen for Ranheims Sivert Solli. Han takket, bukket, runde Kåffa-keeper Emil Ødegaard og satte ballen enkelt i det åpne målet til 1-0.

Kun Skeid hadde før dagens kamp sluppet inn flere mål enn Ranheim, og Kåffa fikk sine muligheter de også ut over i den første omgangen. Først fikk Johannes Nunez muligheten til å utligne etter et godt innlegg fra Jonas Hjorth, bare et par minutter etter Ranheims ledermål. Kåffas toppscorer snek seg unna på bakre stolpe, men headingen gikk over og utenfor.

Kåffa ropte på straffe

Dadi Dodou Gaye ble så spilt igjennom etter at Kåffa hadde vridd spillet, men fikk sitt skudd blokkert etter kvarteret spilt. Fem minutter senere var det Simen Hestnes som måtte se at også hans skudd ble blokkert, da han skjøt fra like på innsiden av 16-meteren.

Minuttet senere var det Remi-André Svindland som kom til skudd fra ti-tolv meter. Skuddet var knallhardt og gikk rett i armen på Christian Eggen Rismark fra to meters hold. Svindland og Kåffa ønsket straffe, mens Rismark gikk ned for telling. Dommer dømte ikke straffe, og Rismark kom seg på beina igjen.

Etter 20 minutter med ganske kraftig Kåffa-press, fikk Ranheim sin andre store mulighet i kampen like før halvtimen var spilt. Igjen ble den forært av gjestene, da Simen Hestnes rota vekk ballen dypt nede på egen banehalvdel. Erik Tønne snappet ballen og sendte den til Ruben Alte inne i Kåffas 16-meter. Han tok et par steg og skjøt, men ballen gikk via både Akinyemi og Ødegaard og snek seg like utenfor stolpen.

Gavepakker fra Kåffa

Et svært så gjestmildt Kåffa-lag var ikke ferdig med å gi vekk sjanser og mål til trønderne med det. Ti minutter før pause fikk Ranheim nok en gang veldig lett spill da de økte til 2-0. Igjen kom målet etter et langt oppspill fra keeper Niklas Frenderup, og et passivt Kåffa-forsvar lot Erik Tønne løpe inn i bakrom.

Ranheim-kapteinen løp fra Kristoffer Lassen Harrison og så at Emil Ødegaard var langt ute av målet. Dermed fikk veteranen en enkel jobb med å stusse inn Ranheims andre mål, over en Kåffa-keeper som var fullstendig på bærtur. Nok et baklengsmål det burde vært lett å forhindre for KFUM Oslo.

De ti siste minuttene var også Ranheim nærmere å øke til 3-0 enn det Kåffa var å redusere. På overtid stanget nemlig Eggen Rismark en corner i tverrliggeren, etter at Akinshola Akinyemi glapp i markeringen. Til tross for et tidvis Kåffa-press gikk formlaget likevel inn i garderoben med ganske mye jobb foran seg, da laget rett og slett ga vekk to mål og ikke utnyttet sine egne sjanser de første 45 minuttene.

Keepertabbe og selvmål på fem minutter

Pausepraten hjalp ikke all verdens for Johannes Moesgaard og KFUM Oslo, da Ranheim var klart best ut fra startblokkene også etter hvilen. Før pause gikk det fire minutter før det første baklengsmålet, men etter pause gikk det bare tre. Da hadde vertene allerede hatt flere muligheter til å øke ledelsen.

Der han headet ballen i tverrliggeren like før pause, traff Eggen Rismark enda bedre et par minutter ut i den andre omgangen. Nok en gang var Kåffa-keeper Emil Ødegaard på bærtur da han regelrett bommet på ballen på en corner, og på bakerste stolpe fikk Eggen Rismark sende Ranheim opp i 3-0.

Om det ikke var ille nok, så gikk ting fra vondt til mye verre bare minutter senere. Igjen slo Ranheim en ball i bakrom, og der Ranheim i hvert fall scoret de to første målene selv, spilte Akinshola Akinyemi denne gang en ball tilbake til keeper Emil Ødegaard. Det skulle han ikke gjort, da Ødegaard var på vei ut for å møte ballen, og dermed gikk den forbi Kåffa-keeperen og inn i det åpne buret.

Endelig kom målet for Nunez

Kampbildet ut over i den andre omgangen var ellers ganske likt som i den første omgangen. Ranheim la seg dypt og lot Kåffa ha ballen, mens de selv gikk for overganger og baller inn i bakrom. Det fungerte overraskende bra for vertene, da Kåffa ikke utnyttet sine sjanser og ga vekk mål etter mål.

Rundt timen kom Johannes Nunez til nok en god mulighet etter innlegg, men rakk såvidt ikke ballen som skled av pannebrasken og like utenfor fra ganske kloss hold. Kåffa fortsatte å trille ball på en 20-25 meters hold, og drøye kvarteret før slutt kom scoringen endelig for KFUM Oslo og Johannes Nunez.

Teodor Haltvik har vist tidligere i sesongen at han er god til å kombinere med sine lagkamerater etter å ha kommet inn fra benken. Det gjorde han også før 4-1-målet, da han chippet ballen over Ranheim-forsvaret, og på direkten sendte Nunez ballen ned i hjørnet og skapte litt spenning i kampen.

For lite og for sent fra Kåffa

Kåffa fortsatte å misbruke store sjanser, da Jonas Hjorth fikk stå helt alene etter en tellefeil i Ranheim-forsvaret ti minutter før slutt. Unggutten blåste imidlertid nok en sjanse himmelhøyt over, men fem minutter før slutt kom KFUM Oslos andre redusering for kampen. Denne gang var det Robin Rasch som slo inn et frispark på bakerste stolpe, der Akinshola Akinyemi fikk sin revansj.

Midtstopperen headet ballen inn igjen i feltet, og innbytter Moussa Njie fikk stå helt alene på målstreken og pirke inn 4-2. Gjestenes stormløp fortsatte, og to minutter på overtid lobbet Njie over keeper, men også over mål. Dermed ble det for lite og for sent for Obosligaens store formlag, som ga vekk fire mål og tre poeng i Ranheimsfjæra.

Med det første tapet på halvannen måned blir Kåffa værende på tredjeplassen, med 34 poeng. I toppkampen mellom Sogndal og Kongsvinger ble det 3-3, og dermed er det fortsatt ikke mer enn fire poeng opp til tabelltopp. Neste kamp for Kåffa er hjemme mot Hødd, onsdag 23. august.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 19

Ranheim – KFUM Oslo 4-2 (2-0)

Extra Arena, 1177

Mål: 1-0 Sivert Solli (4.), 2-0 Erik Tønne (36.), 3-0 Christian Eggen Rismark (49.), 4-0 Akinshola Akinyemi (50.), 4-1 Johannes Nunez (75.), 4-2 Moussa Njie (85.)

Gule kort: Mads Reginiussen, Ranheim.

Dommer: Ajdin Medic (Trosvik IF)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Mathias Tønnesen, Akinsola Akinyemi, Kristoffer Lassen Harrison (Håkon Hoseth fra 46.) – Dadi Dodou Gaye, Simen Hestnes (Teodor Haltvik fra 64.), Robin Rasch, Jonas Hjorth – Remi-André Svindland, Johannes Nunez (Sondre Spieler Halvorsen fra 75.), Jones El-Abdellaoui (Moussa Njie fra 64.)

---