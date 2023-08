Fullførte maratonuke med poengdeling: – Vi var tunge i beina

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Etter folkefesten i lokalderbyet mot Lyn onsdag, var det et lite antiklimaks mot Vard Haugesund lørdag.

– Dette er hverdagen. De fleste kampene er dette og ikke kamper mot Lyn med 1300 tilskuere, så det må gutta klare å takle. Hvis det blir et problem, blir det få kamper med energi, sier trener Eivind Kampen etter 0–0.

For der Kjelsås kjempet tappert mot Lyn onsdag, men måtte gi tapt 0–1 på tampen, foran 1311 tilskuere, i delvis solskinn på Grefsen, var det lørdag noe ganske annet som møtte Kjelsås.

Man kunne trekke fra 1200 tilskuere fra onsdagens kamp, samt at været var grått og trist. Kampen var i tillegg Kjelsås sin tredje den siste uken etter 1–1 mot Ørn Horten forrige lørdag og 0–1 for Lyn onsdag.

– Kjente det

Men ingen ville bruke tunge bein som en unnskyldning til 0-0-resultatet.

– Det er litt blanda drops følelse. Vi har noen gode perioder, men det er ikke verken mange nok eller lange nok. Det var en rotete kamp. Vi finer ingen gjentakende rytme i det. Vi slipper ikke til noen kvalifiserte sjanser, men vi skaper for lite. Det er der skoen trykker, sier Kampen.

– Hva med at det var den tredje kampen på sju dager?

– Bærebjelkene i laget hadde tunge bein. Vi hadde ikke det ekstra giret inne. Det var litt meget de siste sju dagene (pluss Kjelsås 2 mot Heming 2 tirsdag). Det var litt mye.- Vi kjente det, men det er ingen unnskyldning. Vi burde hatt tre poeng. Vi førte mye av kampen og hadde to-tre bra sjanser, men vi sliter litt med å skape de helt store mulighetene. Vi må klare å skape enda mer mot sånne type lag, sier nysigneringen Markus Ottesen.

Han startet sin første kamp etter overgangen fra Follo, etter innhopp mot Ørn og Lyn siden forrige lørdag.

– Det var en tøff kamp med mange dueller og med mye kriging. Det var gøy å spille og få sjansen fra start. Jeg er veldig fornøyd med å starte, det er jo noe man håper på når man kommer til en ny klubb. Jeg fikk ikke vist alt jeg kunne her, men jeg håper på flere starter fremover, sier nysigneringen Ottesen.

Delte oppfatningen

Den andre nysigneringen i Nikolai Knezevic, som har hatt to innhopp på 30 minutter hver mot Lyn og Vard, var enig med rekkekamerat Ottesen.

– Vi var tunge i beina, men vi må bare bite tennene sammen og gjøre så godt vi kan. Det var jevnt. Vi styrer, men mangler den siste biten på siste tredel. Det må løsne, og noe vi jobber mot, sier han.

Han kommer fra spill i 4. divisjon, men har så absolutt ikke gjort seg bort på to nivåer høyere.

– Det går litt fortere i 2. divisjon enn 4., men jeg lærer hver dag og skal prøve å ta vare på alle sjansene jeg får. Man må bevege seg litt raskere og jeg må være tøffere i dueller, men det blir bedre og bedre for hver kamp.

Store Kjelsås-muligheter

Ni minutter var spilt da Jens Aslaksrud var på farten for første gang. Eivind Willumsen slo en lekker stikker gjennom til Aslaksrud, som møtte på keeper Frank Stople på 30 meter. Aslaksrud fikk ballen forbi den utrusende keeperen, men touchet ble for dårlig og ballen trillet ut over sidelinjen.

Fem minutter senere fikk hjemmelaget en enda større sjanse. Ahmad Abbas vant ball høyt i banen og spilte ut 45 til Willumsen. Han fikk skutt upresset med venstrefoten, men ballen fløy langt over mål.

Hjemmelaget fortsatte å peise på og skapte kampens største sjanse etter drøye halvtimen. En corner ble slått for langt, men på bakre ventet nysigneringen fra Follo i Markus Ottesen, som fikk sin første kamp fra start. Han chippet ballen inn og fant Aslaksrud, som headet i tverrligger fra fem meter. Gigamulighet!

Og da Willumsen sitt skudd fra 20 meter fire minutter før pause gikk utenfor, gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Sjansefattig 2. omgang

Den andre omgangen var to minutter gammel da Vard skapte sin første farlighet. En corner gikk gjennom hele feltet uten at noen rødkledde touchet ballen, men det kunne blitt svært farlig om en fot hadde blitt truffet.

52 minutter var spilt da Leo Bech Hermansen slo et bra innlegg til Philip Halvorsen, som stusset ballen like over mål fra første stolpe. Kvarteret senere måtte Vard-keeper Stople ut i full strekk etter en heading fra Aslaksrud, men det ville seg ikke for spissen lørdag.

Kampens siste store mulighet kom på overtid. Arman Nouri fikk ball av Aslaksrud og skjøt, men ballen gikk like utenfor.

Utenom dette var det en relativt sjansefattig 2. omgang, og 0–0 var isolert sett helt greit.

– De får vist fram hva som bor i dem. Man merker at de må litt opp i intensitet og vi må bli enda bedre kjent med dem før de får brukt seg og alt det de har, men det er veldig trivelige bekjentskaper som jeg er helt sikker på at vi kommer til å få mye bruk for fremover, sier Kampen avslutningsvis om sin nye duo Knezevic og Ottesen.

---

Kampfakta

Kjelsås-Vard 0–0 (0–0)

Grefsen kunstgress, 150 tilskuere

Gule kort: Jacob Flaten.

Kjelsås: William Da Rocha – Philip Halvorsen, Victor Halvorsen, Markus Welinder, Ola Bjørnland – Eivind Willumsen (Arman Nouri etter 85), Leo Bech Hermansen (Jakom Emblem Olsen etter 93), Jacob Blixt Flaten – Ahmad Abbas, Jens Aslaksrud, Markus Ottesen (Nikolai Knezevic etter 61)

---