Lyn har leid inn forsterkninger i opprykkskampen: – En som går i krigen

Etter at Lyn først senket serieleder Egersund på Bislett, og fikk med seg alle tre poengene mot Kjelsås i den første av to utsatte kamper onsdag, er Lyn nå to poeng bak Egersund på tabelltopp. Med seier i den andre utsatte kampen vil Lyn toppe tabellen, selv om mye kan skje mellom nå og 15. oktober, da den utsatte kampen mot Brattvåg spilles på bortebane.

Først ut er nok et byderby for Lyns del. Mandag er det nemlig Vålerenga 2 som venter på Intility. Den kampen kommer to dager etter at Vålerengas A-lag har spilt borte mot Molde, og er på hjemmebane. Dermed kan Lyn nok forvente seg et litt sterkere VIF 2-lag enn det som kanskje har vært tilfellet i flere av kampene denne sesongen.

Rutinert midtbanemann

For å ruste seg både til den kampen, og resten av høstsesongens opprykkskamp, har klubben torsdag presentert Henrik Loholt Kristiansen som ny signering. Sportssjef Glenn Hartmann har tidligere uttalt at de har sett på mulighetene for å erstatte Martin Bakken, som flyttet til USA, og inn på midtbanen kommer nå altså en 24 år gammel midtbanespiller med 111 kamper i Obosligaen.

– Vi er veldig glade for å få på plass Henrik på et låneopphold ut sesongen fra Ranheim. Det er en rutinert midtbanespiller med mange kamper fra OBOS-ligaen som kommer til oss. Han har spilt noe back i årets sesong i Ranheim, men hos oss er det på midtbanen Henrik er tiltenkt en rolle, sier sportssjef Hartmann til klubbens nettsider og fortsetter:

– Henrik er en klok fotballspiller med stor kapasitet som også går i krigen. I tillegg skal det nevnes at Henrik har en herlig dødballfot som jeg er helt sikker på at vi kommer til å se han benytte utover sesongen.

Breistøl flytter i september

Loholt Kristiansen har tidligere spilt i Ull/Kisa og nå sist i Ranheim, men fikk også én kamp i Eliteserien for Lillestrøm. Klubben opplyser at 24-åringen hadde sin første treningsøkt torsdag, og at han allerede til mandagens byderby kan være aktuell for spill.

Samtidig som Loholt Kristiansen kommer inn, er det fortsatt mulig at Lyn henter inn en erstatter for Ole Breistøl. Kantspilleren skal flytte til København i løpet av høsten for å studere, og hans siste kamp blir antagelig toppduellen mot Arendal mandag 4. september.

– Vi har ikke helt bestemt oss for når vi skal flytte enda, og når min siste kamp blir. Trolig blir det mot Arendal, men vi har ikke bestilt billetter til København enda, sa Breistøl da Dagsavisen snakket med han etter Kjelsås-kampen onsdag.

