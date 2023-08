Fra Riga til Valle: - Vil tilføre muskler og kraft

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Den 23 år gamle serberen fra Beograd har spilt de siste sesongene i Latvias eliteserie for Riga FS, en liga som er ranget langt bak den norske.

Men VIF-miljøet er overbevist om at de har funnet rette mann som kan kle spissrollen etter at Seedy Jatta nå er solgt til Sturm Graz.

Om han spiller allerede lørdagens kamp mot Molde er usikkert fordi arbeidstillatelsen torsdag ennå ikke var formelt i orden.

Gode avslutninger

– Vi må se an det før vi kan ta han inn i troppen, sier trener Geir Bakke til Dagsavisens etter spissens første trening på Intility torsdag formiddag.

Der ble Ilić geleidet inn av kaptein Stefan Strandberg som snakket mye med ham i løpet av økta. Men i spilløkta var det nettopp VIF-kapteinen som ble en av hans motstandere.

– Jeg syntes det gikk greit og i fotball handler det jo om det samme uansett hvor man er, sier Andrej Ilić til Dagsavisen etter å ha vært med på første spilleøkt, men da på “B-laget”.

Andrej Ilić og kaptein Stefan Strandberg (t.v.) snakket mye sammen på den første treninga. (Reidar Sollie)

Fysisk er han klar

Etter at den var over sto han igjen og trente avslutninger sammen med Torgeir Børven. Da fikk vi se både hode- og skuddstyrken til en kar som fysisk er klar for spill fra dag en.

– Jada, jeg kan bidra med en gang, men jeg må jo bli litt kjent med spillerne først, sier Ilić, som første gang hørte om VIF-interessen for en drøy uke siden.

– Dette følte jeg var et riktig steg for meg. Det var lett å si ja til dette, forteller han.

– Hva vil du tilføre laget?

– Først og fremst er jeg målscorer, men jeg er også opptatt av muskler og kraft. Man må være sterk i duellene, sier han.

God statistikk

Geir Bakke mener internasjonale fotballoverganger ikke er noen stor risiko selv om han selv har sett serberen lite i aksjon.

– Dagens spillere på dette nivået screenes og analyseres i alt de gjør og tallene på denne karen er veldig lovende, sier Bakke, som likevel ikke forbereder bortekampen mot Molde med Ilić i laget. Men innen avreise til Molde fredag vet de om han formelt også er spilleklar.

23-åringen kommer altså fra Riga FS der VIFs sportssjef Joacim Jonsson har sett ham i aksjon.

– Andrej er en spiller som er sterk feilvendt, meget god hodespiller og har sine styrker i boksen, sier sportssjefen.

Vet lite om Norge

Han har signert en fireårskontrakt med Vålerenga.

– Hva vet du om norsk fotball?

– Nesten ingenting. Men jeg vet det er noen gode klubblag ute i Europa og jeg så jo Serbias kamper mot Norge i fjor der Serbia vant, gliser han.

Selv har han til nå aldersbestemte kamper for Serbia, med A-landslaget som det store målet.

En av VIFs mange klubblegender, Bojan Zajic, var også fra Serbia.

Men Ilić må innrømme at den landsmannen har han ikke hørt om.

PS. Også Vålerengas nye fysiske trener, briten Aaron Horne hadde sin første økt med spillerne torsdag.

PS II. Vålerenga ligger nest sist i Eliteserien med 15 poeng.

FAKTA

Vålerengas tre neste kamper:

Lørdag 19.8: Molde (b)

Søndag 27.8: Odd (h)

Lørdag 2.9: Viking (b)

---