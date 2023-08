Lyns matchvinner mener dommeren gjorde feil: – Jeg syns ikke det er straffe

Grefsen stadion (Dagsavisen): I den tette toppkampen mellom Kjelsås og Lyn var det til slutt en hands på Kjelsås-stopper Sigurd Martinussen, som ble tungen på vektskålen. Dommer Jean-Marc Mertens pekte på straffemerket, og Ibba Laajab sikret Lyn klubbens åttende strake seier i 2. divisjon, men skulle det egentlig vært straffe?

Mannen som fikk æren av å sette ballen i mål, og bli matchvinner, mener det ikke burde blitt dømt.

– Nei, jeg syns ikke det, men det er alltid deilig å få straffe uansett, smiler Laajab, da vi møtte han like etter kampslutt.

– Den treffer hånda hans, men hvor skal han gjøre av hånda? Den er ganske tett inntil kroppen. Jeg står rett bak han, så jeg ser det også. Vi får straffe, og det kan vi takke for, legger han til.

Saken fortsetter under bildet.

Lyns Ibba Laajab (t.v.) setter inn kampens eneste scoring på straffe på Grefsen stadion. (Vidar Ruud)

– Det smaker vondt - ordentlig uggent

Kjelsås-trener Eivind Kampen hadde ikke like god sikt til situasjonen, men også han syns straffa så billig ut.

– Jeg kan ikke mene så mye om den, for jeg står så langt unna. Herfra ser det ut som han har hånda inntil kroppen. En ting som er helt sikkert da, sier han mens han hever stemmen, før han stopper seg selv.

Etter en liten tenkepause fortsetter han:

– Nei, jeg skal ikke stå og pipe om det her nå, men du kan si det sånn at man har forskjellige situasjoner, der du enten tenker «okey, den må jeg ta», eller «okey, den der kan jeg ta». Det er litt den følelsen man får her nå, det kan jeg stå inne for. Så det er kjedelig at det er en sånn situasjon som avgjør. Det smaker vondt, ordentlig uggent at det ryker sånn.

Kjelsås-treneren forteller at han fikk en dårlig følelse allerede tidlig i matchen.

– Jeg må ikke bli en sånn som piper på dommerne, men jeg fikk en følelse ganske tidlig i kampen her når vi blir saksa ned 3-4 gange av samme spiller, og ingenting skjer. Første tilsnakket i kampen er til oss, på det første frisparket vi gir bort. Det er ikke et stort poeng, jeg syns det er en bra fotballkamp. To gode lag, jevnt og tett, oppsummerer han.

Saken fortsetter under bildet.

Eivind Kampen satt igjen med en vond smak i munnen etter at seieren glapp på et tvilsomt straffespark mot Lyn. (Haakon Thon)

At de føler seg snytt og irriterte i Kjelsås-leiren forstår matchvinner Ibba Laajab godt.

– Ja, det gjør jeg. Men hadde det vært en soleklar straffe ville de også vært irriterte, det er en del av fotballen. Det er passion, men den der føler i hvert fall jeg at ikke var straffe, sier Laajab.

Stått i stormen

For Lyn-spissen smakte det nok litt ekstra godt å avgjøre den viktige toppkampen. Laajab har vært i hardt vær blant Lyn-supporterne de siste ukene, etter uttalelser i retning av at han var en VIF-gutt. Det ble selvsagt tatt svært dårlig i mot, men det var ingen ukvemsord blant Bastionen da Laajab entret banen et drøyt kvarter før slutt.

Etter kampen berømmet han Lyn-fansen for måten de har håndtert situasjonen mellom han og dem på.

– Det var veldig deilig, og hyggelig at Bastionen roper navnet mitt igjen. Det har vært en misforståelse, og de har vært forbanna. De har vært voksne nok til å høre på min unnskyldning, og latt meg forklare meg. Da er det selvfølgelig deilig å kunne score foran dem, og feire med dem. Spesielt når det blir seier. Nå håper jeg vi er ferdig med den misforståelsen, og ser fremover og kan vinne kamper, og heie på Lyn, forteller han til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet.

Ibba Laajab syns det var godt å kjenne på kjærligheten fra Lyn-fansen igjen, etter noen uker der han har stått lavt i kurs. (Haakon Thon)

At Ibba Laajab skulle bli matchvinner var ingen selvfølge. Dette var nemlig hans første minutter i Lyn-drakt, siden laget tapte mot Vålerenga på Bislett i cupen, 1. juni. At det har gått over to og en halv måned siden han sist spilte, merket han.

– Det er deilig å kunne løpe igjen, men jeg merka at jeg var helt utslitt etter ett løp, så jeg har litt å gå på. Jeg prøver å komme meg i form igjen, sånn at heg kan hjelpe Andreas (Hellum) med å score mål, smiler han, før han løper i garderoben for å feire.