Kjelsås forbereder seg på storinnrykk fra Lyn: – Vi har kledd de store anledningene best

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det er viktige poeng på spill når de to naboklubbene Kjelsås og Lyn barker sammen.

– Vi har kledd de store anledningene best denne sesongen. Vi har funnet toppnivået vårt i de kampene som har hatt størst ramme, og sånn kortsiktig mest i potten - i cupen. I serien er det ingen kamp som kommer til å ligne mer på de cupkampene, enn denne Lyn-kampen, med tanke på publikumsinteresse, og det som helt opplagt er i potten for Lyn, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen når vi besøker han på Kjelsås-kontoret tirsdag.

Tenker ikke opprykk

Før kampen ligger Lyn på andreplass, fem poeng bak Egersund, som de slo på lørdag, men med to kamper til gode på tigrene fra sørvest. Kjelsås ligger på sin side seks poeng bak Lyn, med en kamp mer spilt enn sine naboer, etter 1-1 borte mot Ørn Horten på lørdag. Med seier i lokaloppgjøret vil Kjelsås fremdeles ha litt heng på en topplassering, og kanskje til og med et opprykk?

Det vil imidlertid ikke Eivind Kampen snakke for mye om, men at en seier her kan føre dem helt inn i toppsjiktet er han selvsagt klar over.

– Det er klart at man må plukke poeng jevnt og trutt om man skal være med der oppe, det skjønner vi alle sammen, men jeg tror ikke det noe å hente ut av å sette opp de regnestykkene, du må jo bare gjøre ditt beste hver gang, påpeker Kampen.

Saken fortsetter under bildet.

Lyn-supporterne har fått 500 billetter, men det kan komme flere onsdag. (Haakon Thon)

Levert i de store kampene

Til onsdagens kamp har det blitt lagt ut 500 billetter til bortesupporterne fra Lyn, og Eivind Kampen påpeker at det kan bli langt flere enn det. Det trenger ikke å være noen ulempe for Kjelsås, som har imponert stort på sin ferd til semifinale i cupen. På veien har de slått ut blant andre Stabæk, Jerv, og KFUM Oslo- alle på hjemmebane.

I den historiske semifinalen i slutten av september kommer Molde til Grefsen stadion. Men det er fortsatt serien som er viktigst.

[ Lyn slo serielederen ]

- I utviklingseperspektiv er det også en veldig kul og interressant kamp for utøverne, og klubben. Du har jo lyst til å ta steg, vinne kamper, og på et eller annet tidpunkt rykke opp, sier han.

– Det må jo være en viktig del av utviklinga til spillerne og få spille slike kamper, og bevise at man kan prestere når de store kampene, med mest trykk, kommer?

– Ja, og det har vi også snakka mye om, for det er opplagt en ferdighet å kunne ta fram det beste når det gjelder, men de beste laga er jo de som klarer det uansett hva motstanderen heter. I floskel-verden har vi brukt denne mye; “det er stor forskjell på et lag som kan være godt, og et godt lag”, svarer Kampen.

Saken fortsetter under bildet.

Kjelsås-trener Eivind Kampen på klubbkontoret dagen før kampen mot Lyn. (Haakon Thon)

Må prestere jevnere

Kjelsås-sjefen er selvfølgelig veldig glad for cupeventyret, og at laget hans ser ut til å finne frem det beste i seg når de store kampene skal spilles, men for treneren skulle han heller sett et lag som presterte jevnere.

[ Kjelsås rotet bort to poeng mot Ørn Horten ]

– Nå har eventyret vårt i cupen gått lenger enn det som normalt er for disse askeladdene, så det er jo svært, men det er alltid ett eller annet lag som overrasker i cupen. Så på en måte er det ikke så gjevt. Det hadde vært mye gjevere å vært på det nivået, eller kanskje til og med litt under det nivået vi har vært der, men fremdeles på et jævla bra nivå, i 26 runder i 2. divisjon. For meg er det en større prestasjon enn å komme i semifinale i cupen, forklarer han.

Saken fortsetter under bildet.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen knyttet begge nevene i triumf, da dommeren blåste av kampen mot Egersund. (Haakon Thon)

Skryter av Lyn, men ingen heiagjeng

Det er liten tvil om at Kampen selv gleder seg til møtet med både fotballaget, og supporterne til Lyn. Kjelsås-sjefen syns det er morsomt at den gamle storklubben endelig er på gang igjen, selv om det riktignok legger ytterligere press på et allerede tøft spillermarked i hovedstaden.

– Det er jo på en måte litt gøy med Lyn tilbake, og at de ser så solide ut. I det store bildet er det hyggelig, men vi er ikke med i noen heiagjeng eller noe sånt, men det setter jo farge på det når de reiser rundt. Det er mye energi rundt den klubben der nå, sier han.

– Du har kanskje lyst til å ødelegge for dem litt, likevel?

– Ja, men det er ikke det som er overskriften vår, vi har nok motivasjon i å glede oss sjøl, smiler han.

[ Jan Halvor Halvorsen om opprykksjaget ]

– Lyn er ikke så romantiske i stilen

Da vi møtte Eivind Kampen på kontoret tirsdag, satt han med nesa dypt i skjermen. Der var det Lyns forrige hjemmekamp mot Egersund som ble analysert. Kjelsås-treneren er ærlig på at han syns det er vanskelig å finne svakheter i Jan Halvor Halvorsens lag, som slo Kjelsås 2-0 da lagene møttes i andre serierunde.

– Lyn er jo ikke et lag som det er veldig vanskelig å ha kontroll på hva driver med. Så analysemessig er det ikke så vanskelig, men ferdighetsmessig er det litt tøffere å møte dem. De er jo supersolide, ingen tydelige svakheter, og holder et jevnt høyt nivå hele tida, oppsummerer han.

– Så hvordan slår man Lyn da?

– Du må være drita god sjøl da. Noen lag driver med noe fancy frispilling, og tar noen risikoer her og der, og driver med ting som kan vippe det en eller annen vei om man håndterer det eller ikke, men Lyn er ikke så veldig romantisk i stilen sin. Det er ikke noe de må få til for å se bra ut, de er bare solide. Skal man ta Lyn må man bare være veldig gode sjæl.

Ny spiss på plass

I kampen mot Lyn kan vi også få se en ny spiller i Kjelsås-drakt. Mandag kunne nemlig klubben, som har solgt blant andre Rasmus Eggen Vinge, Ole Erik Midtskogen, Yaw Paintsil, og Jacob Hanstad (til Lyn) det siste året, annonsere at de har henta spissen Nikolai Knezevic (21) fra Nybergsund, i fjerde divisjon.

– Han kommer med en fysisk pakke, men ligner ikke verken på Rasmus Vinge, eller Midtskogen. Jeg tror likevel vi skal la han få litt tid på seg. Det er en ny by, og nye lagkamerater, men som spiss kan man gjerne kastet inn i aksjon tidligere enn spillere i andre posisjoner. Målene ser jo like ut uansett hvor du spiller, smiler Kampen.

– Så det kan være vi får se han allerede mot Lyn?

– Det kan hende. Vi får se - kanskje, kanskje ikke, avslutter Kampen, med et lurt smil.

Avspark mellom Kjelsås og Lyn er onsdag klokka 18.30. På Grefsen stadion.