Jatta ikke på trening – Ilic ventes inn i løpet av dagen

Tidligere i uka ble det klart at Vålerenga har kommet til enighet med latviske Rigas for en overgang som skal ligge på rundt ti millioner kroner for den serbiske 23-åringen Andrej Ilic. Spissen flyr inn til Oslo i formiddagstimene, og skal ifølge både TV2 og Nettavisen gjennomføre den medisinske testen i dag før han signerer for Vålerenga.

Samtidig som det skjer har Seedy Jatta fått lov til å reise til Østerrike, der han skal fullføre sin overgang til Sturm Graz. Vålerenga-spissen var ikke på dagens trening, og en overgang for rundt 30 millioner kroner er nært forestående etter at Vålerenga kom til enighet med Ilic om de personlige betingelsene slik at den serbiske spissen blir Jattas erstatter på Valle.

Både TV2 og Nettavisen skriver at den serbiske 23-åringen skriver under på en fireårsavtale med Vålerenga, som kan være klar for spill allerede til helgens oppgjør borte mot Molde. Ilic signerte for sin nåværende klubb i 2021, og hjalp laget til serie- og cupgull i sin debutsesong. Totalt har han scoret 32 mål på 64 kamper i Latvia, der han nylig har scoret to mål på fire kamper i kvalifiseringen til Conference League som endte med exit for Rigas mot Sabah FK fra Aserbajdsjan

Tidligere i overgangsvinduet har Vålerenga sikret seg Martin Kreuzriegler, men Stefan Strandbergs usikre skadestatus og det faktum at Geir Bakke ikke anser Fredrik Oldrup Jensen som midtstopper og at Alexander Hammer Kjelsen fortsatt bare er 17 år gjør at klubben ønsker seg nok en stopper inn.

Elias Hagen har også ankommet Valle denne sommeren, og Vålerenga skal også være interessert i å forsterke ytterligere offensivt, selv om det er midtstopper som er prioritert.

[ Vålerengas spissjakt avgjør Jattas fremtid: – Tenker ikke på det ]