En hands skilte lagene, Lyn-straffe sikret tre poeng mot Kjelsås

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Situasjonen var omdiskutert, men dommerteamet var ikke i tvil. En hands på Kjelsås-forsvarer Sigurd Martinussen ble skjebnesvanger og Lyns veteranspiss Ibba Laajab ble matchvinner.

Dermed er Lyn teoretisk serieleder i 2. divisjon. De er to poeng bak Egersund med en kamp mindre spilt.

Kjelsås nådde aldri fram

Seks poeng skilte disse lagene i Lyns favør før avspark, nå skiller det ni. Og Lyn har altså en kamp til gode.

For Kjelsås blir opprykksdrømmen vanskelig, men laget er altså i semifinale i cupen, mot Molde i slutten av september.

Forventningene var store rundt den trange arenaen der over 1300 tilskuere var på plass, et sjeldent høyt tall i et Osloderby når ikke Vålerenga er involvert.

En jevn kamp

Kjelsås kom best i gang på sin knusktørre hjemmebane (før regnet kom). Det ble slått flere langballer opp mot spissene som Lyn-keeper Alexander Pedersen slet litt med å beregne. Det skapte noen halvfarlige situasjoner, og ga Kjelsås et mentalt overtak i åpningsminuttene.

Kjelsås-spiss Jens Aslaksrud har jo hatt mye moro i cupkampene her oppe, og her jaktet han åpningene fra start. Lyn-forsvaret slet med å organisere seg i åpningsminuttene.

Men det var Lyn som kom til kampens største mulighet etter snaut ti minutter da en misforståelse i Kjelsås-forsvaret gjorde at Ole Breistøl plutselig fikk ballen i helt fri posisjon litt skrått i straffefeltet. Men det harde skuddet gikk Kjelsås-keeper Willam De Rocha ut og møtte og fikk blokkert til corner.

Det ble mange tette og tøffe dueller mellom Kjelsås og Lyn på Grefsen stadion onsdag. (Vidar Ruud)

Regn og sol

Rammen rundt kampen og tempoet i spillet var en toppkamp i 2. divisjon verdig i denne første omgangen der tilskuerne fikk seg en frisk regnskur midtveis i omgangen.

Men sjansene uteble til to minutter før pause. Et langt Lyn-innkast fra høyre ble headet ut og fra 20 meter dro Julius Skaug til på hel volley. Ballen smalt i tverrliggeren bak Da Rocha som knapt fikk opp armene.

Etter hvilen ble hele Oslo-sommeren oppsummert med regn og sol om hverandre, og det var i solregnet Jens Aslaksrud kom seg fri og siktet, men traff ryggen på spissmakker Patrick Askengren.

Bastionen sang høyest og kampen hardnet til og jevnet seg ut med fravær av store sjanser foran noen av målene.

Intens avslutning

Men etter en drøy time var Lyn veldig nære. Ole Breistøl la inn et buet innlegg fra venstre, både Bjørntvedt Olsen og toppscorer Andreas Hellum var centimeter unna fra å skli ballen i mål. Samme Bjørntvedt Olsen fikk også en mulighet da han fikk tid til å vende opp, men skuddet fra 16-meteren suste over.

På den andre siden fikk Kjelsås en farlig corner og Jens Aslaksrud fikk av gårde en heading forbi keeper, men da kom en Lyn-forsvarer og beinet ballen ut.

Kjelsås satte inn sin spissdebutant Nikolai Knezevic somde har hentet fra Nybergsund-Trysil. Han fikk sine første minutter i blå trøya for 2. laget kvelden før.

Lyn svarte med å sette innpå veteranen Ibba Laajab som har slitt mye med skader i år. Den duellen vant sistnevnte.

Billig straffe?

Og da var det selvsagt han som fikk jobben med å sette straffesparket som Lyn fikk ti minutter før slutt. Dommeren med det kledelige navnet Javi Jean-Marc Conny Leo Mertens mente et innlegget fra høyre ble stoppet av Sigurd Martinussen med hånda, mens sistnevnte mente han hadde armen inntil kroppen.

Laajab satte ballen midt i mål da Kjelsås-keeperen kastet seg til høyre. Men han var nær ved å redde ballen med det ene beinet.

Lyn var også nære ved å doble ledelsen ved Brage Hylen, mens Kjelsås ikke fikk samlet seg ti noen sluttspurt.

Kjelsås har ny hjemmekamp allerede lørdag mot Vard Haugesund, mens Lyn kan hvile beina til de skal ut i et nytt vanskelig byderby, mot Vålerengas 2. lag på Intility mandag kveld.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1 onsdag (utsatt kamp):

Kjelsås – Lyn 0–1 (0–0)

Grefsen stadion: 1311 tilskuere.

Mål: 0–1 Ibba Laajab (straffe 80)

Dommer: Javi Jean-Marc Conny Leo Mertens, Øyestad IF.

Kjelsås: William Da Rocha – Sigurd Martinussen, Sebastian Ottesen, Markus Welinder (Philip Halvorsen fra 75 (, Ola Bjørnland – Leo Bech Hermansen, Victor Halvorsen, Eivind Willumsen, Ahmed Abbas – Patrick Askengren (Nikolai Knezevic fra 62), Jens Aslaksrud.

Lyn: Alexander Pedersen – Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen, Håvard Meinseth – Even Bydal, Henrik Elvevold, Julius Skaug (Eskild Fredriksen fra 77) – Ole Breistøl (Brage Hylen fra 73), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 73), Anders Bjørntvedt Olsen.

---