VIF-rekruttene stilte knallsterkt – tok årets første borteseier

Vålerengas A-lag har én seier på de siste ti kampene, og med tap i Haugesund hadde det vært nøyaktig lik status for rekruttlaget. 4-1-seieren hjemme mot Ørn-Horten i starten av juli er den eneste på de siste ni kampene, og på bortebane har det blitt seks strake tap med 2-29 i målforskjell.

Mandag var også Vålerengas rekruttlag tilbake i aksjon etter ferien, og det var et langt sterkere rekruttlag som tok turen til Haugesund enn normalt. I mål voktet Magnus Sjøeng buret, mens Christian Borchgrevink, Martin Kreuzriegler og Aaron Kiil Olsen dannet en knallsterk forsvarsrekke sammen med Max Bjurstrøm. Selv om lagets toppscorer, Jones El-Abdellaoui, er lånt ut til KFUM Oslo, var både Vitinho og Omar Bully med.

På samme måte som A-laget har blitt mer voksent, har også rekruttlaget blitt mer voksent. Det gjorde at VIF 2 var laget som hadde initiativet, og for det meste trillet ball mellom seg i bakre rekker før de prøvde å finne noen rom i Vard-forsvaret. I likhet med A-laget var det litt for lavt balltempo, og ikke nok samtidige bevegelser til at Vålerenga fikk åpnet opp Vard Haugesund i noen grad.

Vard i ledelsen etter Bully-skade

Aaron Kiil Olsen satte fart på gjennom hele Vards banehalvdel etter en glimrende brytning på egen banehalvdel. Stopperen dro opp langs midten, og prøvde å spille den ut til Omar Bully som var nokså alene på sin høyre kant. Bully stoppet imidlertid løpet sitt, og Kiil Olsen ble felt. Frisparket satte Borchgrevink over.

Et par-tre minutter senere fikk vi grunnen til at Bully stoppet løpet sitt, da han tok seg bakpå låret, satte seg ned og måtte gå av med det som så ut som nye problemer med hamstringen. Problemer skulle det også bli for Vålerenga fem minutter før pause, da Vard Haugesund gikk opp i 1-0-ledelse.

Vertene skaffet seg corner, som ble slått inn fra høyre. Inne i feltet løp Sivert Helgesen seg fri fra Martin Kreuzriegler, som mistet sin mann, og stusset ballen ut i hjørnet. Keeper Magnus Sjøen strakk seg så lang han var, man rakk ikke ut til nettmaskene og dermed gikk Vard Haugesund opp i ledelsen.

Snudde kampen på fem minutter

Den beholdt de i knappe to minutter, før Vålerenga utlignet nærmest ut av intet. Gjestene hadde ikke skapt noen store muligheter på de første 40 minuttene, men plutselig fikk Noah Risberg litt plass på venstrekanten. Unggutten dro seg innover og la et nydelig innlegg inn i midten, litt som det Magnus Bech Riisnæs gjorde mot Haugesund søndag.

Inne i feltet fikk innbytter William Osnes-Ringen stå helt alene, og med et nydelig hodestøt sendte han ballen mot krysset og utlignet for Vålerenga. Mer skjedde det ikke før pause, men bare minuttet etter hvilen hadde Vålerenga snudd kampen. Da brøt Christian Borchgrevink nydelig på midten, og sendte ballen til Adrian Kurd Rønning i det såkalte mellomrommet.

Han satte fart på mot Vard Haugesunds 16-meter, og kurlet den nydelig ut i hjørnet. Utagbart for keeper Frank Stople i Vard-buret. En strålende scoring, og med det hadde Vålerenga snudd kampen på bare seks minutter. Vel og merke med et kvarters pause i mellomtiden.

Startet høstsesongen med seier

Vard-spiss Andreas Endresen ble spilt igjennom i bakrommet like før timen spilt, men kom litt skrått på Magnus Sjøeng og dro skuddet sitt utenfor. Like etter kom Vard på ny alene med Sjøeng, men da ble det vinket for offside, men vertene hevet seg og tok over styringen på kampen rundt timen spilt.

Det ble imidlertid med den perioden på fem minutter der Vålerenga var litt under press, da gjestene fra hovedstaden stort sett hadde god kontroll. Vertene hadde mye ball, men klarte aldri å true VIF-rekruttene i spesielt stor grad. Vålerenga lå lavt og kompakt, og forsvarte seg godt i den såkalte rammen.

Innbytter Muhammad Shahid løp seg forbi hele Vard-forsvaret etter en lang klarering ti minutter før slutt, men kom litt for nære keeper Frank Stople som reddet. Vitinho og Aaron Kiil Olsen fikk sine muligheter på tampen, men begge ble reddet av Stople. Fem minutter på overtid stanget Sixten Jensen et innlegg i tverrligger for Vard, før Kreuzriegler reddet en heading fra Vards toppscorer Andreas Endresen på streken.

De enorme Vard-sjansene på slutten til tross, så klarte VIF-rekruttene å dra i land seieren. De stopper med det tapsrekken på tre totalt, og seks strake på bortebane. Sesongens første borteseier gjør også at laget passerer Fram Larvik, og klatrer opp på tiendeplass. Ned til Aalesund 2 under streken er det nå fire poeng, med en kamp mer spilt. Neste kamp for VIF-rekruttene er byderbyet mot Lyn på Intility, mandag 21. august.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1, runde 15

Vard Haugesund – Vålerenga 1-2 (1-1)

Haugesund Arena,

Mål: 1-0 Sivert Helgesen (38.), 1-1 William Osnes-Ringen (42.), 1-2 Adrian Kurd Rønning (47.)

Gule kort: Sixten Dalen Jensen, Simon Dominguez, Vard Haugesund. Adrian Kurd Rønning, Vålerenga 2.

Dommer: Sondre Brudvik (Tertnes Fotball Herrer)

Vålerenga (3-4-3): Magnus Sjøeng – Christian Dahle Borchgrevink, Martin Kreuzriegler, Aaron Kiil Olsen – Max Bjurstøm (Muhammad Shahid fra 68.), Adrian Kurd Rønning, Stian Thorstensen, Noah Risberg (Michael Opeyemi fra 68.) – Omar Bully (William Osnes-Ringen fra 36.), Vitinho, Lorents Apold-Aasen.

---