Vålerengas spissjakt avgjør Jattas fremtid: – Tenker ikke på det

Mot Haugesund søndag var et annullert mål det nærmeste Seedy Jatta kom scoring, i det som kan ha vært 20-åringens siste hjemmekamp for Vålerenga. Både TV2 og Nettavisen melder søndag kveld at VIF er i forhandlinger med FK Rigas om en overgang for den serbiske spissen Andrej Ilic.

Sportssjef Joacim Jonsson har vært på flere turer til Latvia for å se på 23-åringen, som har spilt kvalifisering til Conference League. Etter at en overgang skal ha vært vanskelig på grunn av spissens lønnskrav, melder TV2 søndag kveld at det er mer sannsynlig at det blir enn overgang enn ikke, og at en overgang kan skje allerede i løpet av mandagen.

Skulle det skje er det mye som tyder på at Seedy Jatta melder overgang til Sturm Graz, som har kommet med flere bud på VIFs spissjuvel. Det siste skal være på rundt 30 millioner kroner, og skal være et stående bud som Vålerenga trolig vil akseptere hvis de blir enige med Rigas om overgang for Ilic.

Jatta selv er rolig med tanke på sin egen fremtid, og ønsker egentlig ikke å si så mye før det er noe å kommentere.

– Jeg tenker ikke så mye på ting jeg ikke kan gjøre noe med. Jeg fokuserer på det jeg kan gjøre for Vålerenga, og trives med å spille her, sa han til Dagsavisen før helgen.

Les flere saker om Vålerenga her

[ Tafatte Vålerenga ga fra seg ny god mulighet til å gi fansen en hjemmeseier ]

[ Brutt tapsrekke en mager trøst for Vålerenga: – Det er et steg tilbake ]