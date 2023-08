Tafatte Vålerenga ga fra seg ny god mulighet til å gi fansen en hjemmeseier

INTILITY ARENA (Dagsavisen): På onsdag blir det tre måneder siden forrige gang Vålerenga vant en hjemmekamp. Den kom 16. mai, og siden har det blitt fem strake tap og en uavgjort. Totalt har det blitt sju tap og kun én seier pluss dagens uavgjort, en rekke man ikke har sett maken til siden 1975. Det har naturligvis vært blytungt for alt og alle som er glade i Vålerenga, men spesielt for hjemmefansen som støtter klubben i tykt og tynt.

Der Vålerenga ikke har vært dårligere på mange herrens år, må det motsatte sies om Klanen og de ulike supportergrupperingene til Vålerenga. Sjeldent har VIF-fansen lagd mer lyd og skapt bedre atmosfære på Intility enn de har gjort i denne sesongen, og det skal de ha all honnør for i en sesong i tung motbakke.

Det er i motbakke det går oppover heter det, og så dumt og klisjéfylt det enn høres er det mye motivasjon i bunnen av den bakken. Det har vi sett både i Viking, Lillestrøm og Brann som alle har rykket ned, tatt sats og kommet seg opp igjen til toppen av norsk fotball. Godt hjulpet av en fanbase som har kjørt samling i bunn, og støttet laget sitt som aldri før.

Det samme har de gjort også i Vålerenga, men enn så lenge har de unngått nedrykket. Det har sett tyngre ut i år enn på lang, lang tid, og under VAR-protestene det første kvarteret så det akkurat så tafatt og livløst ut som det har gjort i mange av årets hjemmekamper. Haugesund-spillerne fikk lov til å ta seg god tid med ballen, og hadde mange trekk innad i laget uten å bli presset nevneverdig på VIFs hjemmebane.

Som i forrige kamp mot Strømsgodset fikk Vålerenga en på trynet etter sju minutter, igjen forårsaket av en gedigen personlig feil. Denne gangen var det Alexander Hammer Kjelsen som tok med seg ballen fremover på egen 16-meter, før han mistet kontroll på ballen og falt. Haugesund plukket opp ballen, og banket den ned i hjørnet bak Storevik som ikke kunne gjøre mye med den.

Da VAR-protesten var over, ble det mer trøkk både i VIF-fansen og laget på banen. Etter en veldig tafatt innledning på kampen trakk Haugesund seg lenger bak i banen og forsvarte seg i en lav blokk. Det gjorde at Vålerenga fikk mye ball, men litt for lavt balltempo og for få samtidige bevegelser inn bak Haugesund-forsvaret gjorde det relativt enkelt for gjestene å forsvare seg.

Vålerenga hevet seg litt inn mot hvilen, og skapte noen småfarligheter ved Petter Strand og Magnus Bech Riisnæs. Men det var en skuffende omgang etter det oppløftende spillet og resultatet i Drammen, der VIF-spillerne var dårlige i det høye presset og hadde for få bakromstrusler. Det gjorde at gjestene fikk det ganske komfortabelt både når de selv hadde ball, men også når Vålerenga hadde ballen.

Det tok sin tid etter hvilen før Vålerenga kom opp i gir, men det var mye tendenser i spillet. Et par veggspill, og et par innlegg som kunne blitt noe, men det var ikke før Magnus Bech Riisnæs viste hovmesterblikk av en annen verden at utligningen kom. Ungguttens innlegg var altså så strøkent på foten til Petter Strand, som takket, bukket og utlignet med en nydelig volley.

Etter målet ble det mye mer fart i Vålerenga, som var laget som for alvor jaktet seieren i sluttminuttene. Henrik Bjørdal kom inn med sine bakromsløp, og Vålerenga kastet mange menn fremover i håp om et seiersmål. Det fant de aldri, og dermed ble det heller ikke denne runden hjemmeseier til Vålerenga.

«Det betydde så mye for folka der øst» synges det i en av Vålerengas supportersanger. Det er ikke vanskelig å se, og den smerten Østblokka blir påført i hjemmekamp etter hjemmekamp, med dårlige prestasjoner og poengtap er heller ikke vanskelig å oppfatte. Likevel kommer de stadig igjen, og blir flere og flere. Om laget ikke presterer på banen gjør supporterne i hvert fall sitt på tribunen for at Vålerenga skal berge plassen.

Kampfakta

Eliteserien, runde 18

Vålerenga – Haugesund 1-1 (0-1)

Intility Arena, 7785

Mål: 0-1 Sory Ibrahim Diarra (7.), 1-1 Petter Strand (71.)

Gule kort: Seedy Jatta, Vålerenga. Julius Eskesen, Claus Niyukuri, Ulrik Fredriksen, Vegard Solheim, Haugesund.

Dommer: Tore Hansen (Feda IL)

Vålerenga (3-5-2): Jacob Storevik – Alexander Hammer Kjelsen (Leonard Zuta fra 67.), Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen – Vegar Eggen Hedenstad (Henrik Bjørdal fra 67.), Petter Strand, Elias Hagen, Magnus Bech Riisnæs, Simen Juklerød – Daniel Håkans (Jacob Dicko Eng fra 90.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 78.)

