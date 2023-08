Skeid ble skutt i senk. Men nykommer markerte seg

Da kampen var i sluttfasen var Skeids nykommer Noa Williams ennå snakkisen denne søndagen. Nykommeren fra Fredrikstad hadde satt fart i Skeidlaget og skapte scoringen som Bendik Rise satte i mål før pause.

Men et Skeidlag som leder er farlig moro. Og igjen ble avslutningen et mareritt for Skeid-supporterne som måtte se laget sitt befeste plassen helt sist i OBOS-ligaen.

Ble advart tidlig

To knallperler i løpet av fire minutter, en i hver vinkel, ble avgjørende. Metaforen om krutt fra Raufoss er oppbrukt, men konklusjonen er i hvert fall at det lønner seg å skyte.

Skeids problemer i forsvar ble bekreftet fra start. Raufoss kom til to farlige avslutninger før fire minutter var spilt.

Da kvarteret var spilt så det enda mørkere ut. Matchvinneren mot Skeid sist, Loris Mettler, sendte et skudd høyt i stolpen og et halvt minutt senere trillet ballen nesten på mållinja før den ble klarert ut til corner.

Bendik Rise (t.h.) har sendt Skeid i ledelsen på Nordre Åsen mot Raufoss. Johnny Buduson (t.v.) liker det han ser. (Vidar Ruud)

Skeids timeout

Etter ensidig press mot Skeid-målet i over at kvarter satte Skeid-keeper Lars Martin Kvarekvål seg plutselig ned uten at det var noen synlig hendelse.

– Er det lov å ta timeout, ropte Raufoss-trener Jörgen Wålemark til dommerteamet og mer enn antydet at dette var spill for galleriet.

Kvarekvål kom seg på beina, han. Etter at Skeid-spillerne hadde hatt et miniseminar med trener Gard Holme på sidelinja.

Og det hjalp. For etter den pausen fikk Skeid samlet seg og fikk satt opp et angrep som også ga dem ledelsen i kampen.

Fart med Williams

Noa Williams viste spisskompetansen som Skeid har fått på lån fra Fredrikstad. Han fosset ned på venstrekanten, løp fra all motstand og la ballen presist til Bendik Rise, som fikk beinet ballen i mål. Først ble det markert for offside, men det var det ingen som skjønte noe av, inkludert dommer som godkjente scoringen.

Like etterpå fikk vi nesten en reprise, Williams skjøt fart og la inn til Rise, men denne gangen var det Skeid-kapteinen som havnet i nettet mens ballen spratt på streken og ut. Centimerte fra 2–0 ledelse!

Spurtene hans ble synlige etter pause også. To ganger ropte Skeid-folket på straffespark da han ble felt på streken. Ved den siste gangen kan de ha hatt et poeng.

Noa Williams spilte sin siste FFK-kamp 2. juli. FKKs spillestil er forklaringen å hvorfor svensken ikke passet inn i elleveren der lenger.

Men teknisk gode spillere med stor fart er etterspurt vare i toppfotballen.

Prikkskyting

Men det var fortsatt Raufoss som skapte mest. Og innbytter Vieira skjønner vel ennå ikke hvorfor ikke en av hans headinger gikk inn. Svaret var noen klasseredninger av Skeids comeback-keeper Lars Martin Kvarekvål.

Men de to langskuddene på slutten var han sjanseløs på. Først et frispark fra Loris Mettler hardt opp i høyre vinkel.

Så et upresset skudd fra britiske Ryan Nelson, på innlån fra Gjøvik/Lyn. Det var Raufoss 24 avslutning. Vi talte 11–3 i målsjanser til bortelaget. Så dette var fullt fortjent. Skeid ser ut som et middels 2. divisjonslag.

Skeid skal rett inn i en ny nøkkelkamp i bunnstriden når de møter Hødd borte kommende lørdag. Dette er de to svakeste lagene i OBOS-ligaen, men Hødd er tre poeng foran.

FAKTA

1. divisjon menn søndag, 18. serierunde:

Skeid – Raufoss 1–2 (1–0)

Nordre Åsen kunstgress: 523 tilskuere.

Mål: 1–0 Bendik Rise (27), 1–1 Loris Mettler (81), 1–2 Ryan Nelson (84).

Dommer: Ole-Alexnder Ekeli Valen, Kråkerøy IL.

Skeid: Lars Martin Kvarekvål – Sulayman Bojang, Per-Magnus Steiring, Tage Johansen, David Hickson – Hayder Altai (Fredrik Flo fra 74) – Torje Naustdal, Syver Aas (Marcus Melchior fra 46), Noa Williams (Simen Kvia-Egeskog fra 67) – Bendik Rise (Ulrich Ness fra 74) – Johnny Buduson.

Øvrige resultater søndag: Bryne – Hødd 2-1, KFUM Oslo – Fredrikstad 2-1, Kongsvinger – Åsane 3-1, Kristiansund – Jerv 3-1, Mjøndalen – Ranheim 1-2, Sandnes Ulf – Moss 2-0, Start – Sogndal 2-0.









