Han var Vålerengas beste mot FKH – dette er VIF-børsen etter nok et poengtap

JACOB STOREVIK – 5. Slapp inn baklengsmål etter sju minutter også mot Haugesund, men denne gangen var det ikke hans feil. Lite han kunne gjøre med den. Ble ellers satt på ganske få prøver, men var litt unøyaktig i enkelte igangsettinger.

ALEXANDER HAMMER KJELSEN – 3. Fryktelig feil som første til Vålerengas baklengsmål etter sju minutter. Unggutten ønsket seg frispark, men rotet rett og slett bare vekk ballen like utenfor egen 16-meter. Sånn kan du ikke gjøre ustraffet i Eliteserien. Ut drøye 20 minutter før slutt.

STEFAN STRANDBERG – 5. Spilte sin tredje kamp på rad, og prøvde også han å tre opp i ledd bakfra npr han hadde mulighet. Fyrte av et knallskudd etter halvspilt første omgang, som keeper måtte slå over. Glimrende brudd som satte i gang Håkans mot slutten av første omgang, og leverer noen strålende taklinger det lukter svidd av.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5. Godt oppspill gjennom ledd til Petter Strand rundt kvarteret spilt. Nok et godt gjennomspill til Strand, som satte ballen krysset ut etter en halvtime. Slet som vanlig da han ble utfordret på fart, men var flink til å støte opp og god til å sette i gang.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4. Blir litt for stillestående når rommene blir så små offensivt. Har et par småfarlige dødballer som kunne blitt utnyttet bedre. Ut etter 67 minutter.

ELIAS HAGEN – 4. Ikke i nærheten av like toneangivende i sin første hjemmekamp, som han var borte mot Strømsgodset i debuten. Vanskeligere arbeidsforhold også med et så lavtliggende Haugesund-lag. Noen fine kombinasjoner etter pause, men skaper også en av Haugesunds farligste angrep etter hvilen.

PETTER STRAND – 6. Flink til å skaffe seg rom i mellomrommet bak Haugesunds midtbane og foran forsvarsrekka. Nære på å utligne midtveis i første omgang, og fikk en enda større mulighet etter en halvtime som han skjøt via krysset og ut. Skar av mange pasningsvinkler for Haugesund, og scoret et vakkert mål på volley etter Riisnæs’ drømmeinnlegg.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6. Fikk en god mulighet mot slutten av første omgang, men FKH-keeper Egil Selvik plukket fram en god redning. Misbrukte en gedigen mulighet etter timen spilt, da han fikk stå ganske alene og skyte på 10-12 meters hold, men skjøt via en FKH-spiller og over. Glimrende innlegg til Petter Strand på utligningen.

SIMEN JUKLERØD – 4. Mot et lavtliggende FKH-forsvar ble det lite rom både for Juklerød og Hedenstad. Ikke mye involvert før pause, og prøver å komme seg litt høyere og inn i banen etter hvilen. Gjør seg ikke bort, men gjør heller ikke så mye.

DANIEL HÅKANS – 5. Skaper ubalanse med sin fart og dribleferdigheter de få gangene han får anledningen til å sette fart på mot FKH-forsvaret. Godt pakket inn i store deler av kampen.

SEEDY JATTA – 5. Slet med å komme inn i kampen i starten, men er vanskelig å hanskes med når han får ballen i beina. Skusler vekk en strålende kontringsmulighet på tampen av første omgang med et for dårlig innlegg. Bruker styrken sin til å styre ballen ned til Magnus Riisnæs da han misbrukte en gedigen mulighet etter timen spilt. Litt for hissig på grøten da han fikk et mål avvinket for offside.

Henrik Bjørdal, Leonard Zuta, Jacob Dicko Eng, og Torgeir Børven spilte for lite til å bli vurdert.

