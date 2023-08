Brutt tapsrekke en mager trøst for Vålerenga: – Det er et steg tilbake

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga-trener Geir Bakke synes spillerne hans var ordentlig påskrudd og klare før kampstart, men da dommeren blåste i fløyta var det like dødt på banen som det var på tribunen der VIF-supporterne aksjonerte mot VAR. Det utnyttet FKH som tok kommandoen fra start, og scoret.

– Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn, da vi hadde en god oppvarming der ballen gikk fort, gutta virka lekne og alt lå til rette for en god kamp. Man øver ikke på en sånn start, så vi må sette oss ned og se på bilder og snakke litt sammen om hva som skjedde. Både fotballfaglig, men kanskje også litt følelsesmessig, om det hadde noen påvirkning, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Påvirket av stillheten

I den dørgende stillheten på Intility kom i hvert fall Haugesund best i gang, da Vålerenga ikke kom godt nok opp i press. Det gjorde at det var gjestene som i stor grad kunne trille ball, og verken var spesielt presset i eget oppbyggende spill eller da Vålerenga selv hadde ball.

– Fotballfaglig synes jeg vi blir litt tafatte, og gjerne litt stresset av at de presser oss hardt fra start. Vi klarer ikke å skaffe oss de få meterne vi trenger å kunne vinkle dem ut, og blir naturlig nok preget av det tidlige målet mot. Da er det noen mekanismer som slår inn i fotballen, som vi dessverre ikke får gardert oss mot, forteller Bakke.

Den sløve starten blir ikke særlig mye bedre av at Aleksander Hammer Kjelsen gir vekk nok et baklengsmål, som Jacob Storevik gjorde forrige kamp. Begge målene kom etter sju minutter, og begge var store personlige tabber. Det satte standarden for en ganske svak første omgang av Vålerenga.

– Vi bør klare å være like påskrudd til kamp som Haugesund er, selv uten drahjelpen fra supporterne. Det er klart at de gir oss veldig god støtte, så når den ikke er der merker vi det godt. Det er heller ikke optimalt å få tidlige baklengsmål som vi har gjort de siste kampene, så det kan hende det spiller inn i at vi starter så dårlig som vi gjør, forteller Petter Strand til Dagsavisen.

– Vi blir for passive

Vålerenga kommer egentlig aldri helt opp i gir før Strand selv setter inn utligningsmålet. Det kom etter drøye 70 minutters spill, og først etter det begynner VIF virkelig å sette fart på sakene.

– Vi blir kanskje litt passive etter det tidlige baklengsmålet, og klarer ikke helt å komme i gang etter det. Jeg synes imidlertid at vi klarer å nullestille og komme oss inn i kampen, og får med oss en utligning. Det er bra, men det er klart vi burde hatt tre poeng, sier Strand og fortsetter:

– Det går for lang tid før vi begynner å spille fotball. Det gjør det absolutt. Vi er nødt til å komme i gang fra start av fra neste kamp, forteller midtbanekrigeren.

I tillegg til at han scorer på en utsøkt volley etter et fantastisk godt innlegg fra Magnus Bech Riisnæs, får Strand masse skryt fra VIF-trener Bakke for måten 28-åringen får Vålerenga inn igjen i kampen på.

– Petter holder et veldig høyt nivå på det han gjør, og da laget sliter viser han en karakter, løpsstyrke, frekvens og en ureddhet vi er helt avhengig av for at vi skal komme oss inn i kampen igjen. Det er han en veldig stor bidragsyter til, og målet han scorer igjen i dag er veldig bra, skryter Bakke.

Brutt tapsrekke mager trøst

Mot Sandefjord leverte han kanskje årets mål, i hvert fall på Intility med en utsøkt brasse i vinkelen. Denne gangen nøyde han seg med en volley i hjørnet, men begge kom fra kloss hold og sent i kampenen.

– Hehe, det er på tide at jeg også begynner å bidra litt mer offensivt. Det var et bra legg fra Riisnæs, og for meg var det bare å treffe riktig, da jeg fikk stå ganske alene. Målet sist mot Sandefjord var nok hakket finere, men det er alltid kjekt å bidra med mål. Nå som vi har fått inn Elias har både jeg og Henrik fått litt mer offensive roller, noe som passer oss bra, forteller Strand.

Petter Strand jubler sammen med Seedy Jatta etter scoring i andre hjemmekamp på rad, men heller ikke mot FKH holdt det til å få med seg tre poeng. (Beate Oma Dahle/NTB)

Likevel ble det heller ikke i dagens kamp tre poeng hjemme, og dermed er forrige hjemmeseier fortsatt tilbake i mai. Det at rekken med fem strake tap ble brutt, er da mager trøst for Vålerenga-duoen.

– Vi skulle hatt tre poeng, så det at vi ikke klarer å vinne hjemme i dag heller er ikke godt nok. Men ett poeng er alltids bedre enn null, og der vi ligger nå kan det vise seg å være et viktig poeng, men det er aldri godt nok at vi ikke vinner på hjemmebane, sier Strand.

– Et klart steg tilbake

Etter oppturen mot Strømsgodset sist er det litt følelsen av at Vålerenga har tatt et steg frem, og ett steg tilbake. Det er VIF-trener Geir Bakke sånn delvis enig i.

– Om det ikke er to poeng vi gir vekk, så har vi muligheten til alle tre. FKH var møre ut over i den andre omgangen, og er vi litt skarpere klarer vi å produsere mer og sette inn det avgjørende målet. Vi trenerne snakket om det før kampen at hvis vi holder nullen i dag vinner vi, men det klarte vi ikke i dag heller dessverre, sier Bakke og legger til:

– Deler av kampen i dag er et klart steg tilbake, mens vi i andre deler av spiller klarer å være oss selv. Men som så ofte før i år mangler vi den skarpheten, presisjonen og det siste lille som gjør at vi ikke får produsert mer og scoret nok mål, avslutter Vålerenga-treneren som neste uke reiser til Molde.

Neste mulighet til å skaffe seg tre poeng på hjemmebane er mot Odd 27. august.

