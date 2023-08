Lyn slo serielederen – nå er det vidåpent i toppen

Bislett stadion (Dagsavisen): Egersund lå åtte poeng foran Lyn, men med to kamper mer spilt enn Oslo-laget, før de møttes på Bislett lørdag formiddag. Det var med andre ord en sesongens viktigste kamp for Lyn, til nå, og det skulle til slutt bli en perfekt solskinnsdag for de rød, hvite, og blå.

Lyn tok ledelsen allerede etter tre minutter, da Håvard Meinseth snappet opp et svakt utspill fra gjestenes keeper, og spilte Anders Bjørntvedt Olsen på blank med Egersund-keeperen. Bortelaget utligna etter et kvarter.

Lyn-spillerne jubler sammen med Bastionen, etter at Anders Bjørntvedt Olsen har satt inn 1-0. (Haakon Thon)

1-1 sto seg helt til det gjensto fem minutter av kampen. Da steg Bjørntvedt Olsen til værs etter et hjørnespark, og headet ballen mot mål. Sander Lønning reddet forsøket, men på returen dukket Andreas Hellum opp, og avgjorde toppkampen. Dette var også Lyns sjuende strake seier.

– Det var jævla gøy, det var en tett og jevn kamp, som vi klarer å dra i land etter en god annenomgang, sier matchvinner Hellum til Dagsavisen etter kampslutt.

– Det blir jo ikke noe bedre enn det. Jeg hadde en stor sjanse i første som jeg bomma på, så jeg følte jeg måtte gjøre opp, smiler Lyn-angriperen.

Her setter Andreas Hellum inn 2-1-målet, som til slutt ble tungen på vektskåla. (Haakon Thon)

Bøtter inn på Bislett

For det var, som Hellum sier, Lyn som var klart best etter hvilen. De hadde riktignok et par gode muligheter før pause også. Situasjonen som Hellum sikter til var et angrep de rulla opp fem minutter før pause, der Herman Solberg Nilsen kom seg helt ned til dødlinja, og fant Hellum inne i feltet. Avslutninga fra kort hold gikk utrolig nok ikke i mål.

Den gode spillet mot slutten av første omgang tok Lyn med seg ut på banen igjen etter pause, og de dominerte kampen de siste 45, men avgjørelsen kom altså ikke før uret dro seg mot 85 minutter.

Hellums matchvinnerscoring var hans ellevte seriemål denne sesongen. De sju siste har alle blitt scora på Bislett.

– Hva har skjedd med deg her på Bislett den siste tida?

– Jeg veit ikke jeg. Det er moro å spille fotball foran publikummet her. Det er en deilig gressbane, og et veldig bra lag, ikke minst. Jeg får mange store muligheter, og da er det bare å sette de, forklarer Hellum samtidig som han signerer noen Lyn-trøyer, fra publikum som hadde entret gressmatta etter kampslutt.

Andreas Hellum ble den store helten da Lyn slo serieleder Egersund. (Haakon Thon)

Feiring i Arendal

Det er fotballfeber i Lyn, og med god grunn. For samtidig med at kampen mellom Lyn og Egersund sto og vippa rant målene inn i kampen til Andreas Hellums gamle klubb, Arendal. De lå to poeng foran Lyn før runden, men tapte kampen 0-3, mot tabelljumboen Brattvåg, og dermed er Lyn nå på andreplass på tabellen. Det skal Hellum feire på spesielt vis, i Arendal.

– Ja, jeg hørte noe rykter om at de tapte. Jeg skal faktisk nedover til Arendal nå for å feire bursdagen til en av spillerne der, Rasmus Lynge. Det blir veldig moro det, når vi har tatt Egersund, og de har tapt, ler Hellum, som ikke bryr seg om tapet mot Brattvåg kan legge en demper på feststemninga på Sørlandet.

– Jeg skal ned og feire nå i hvert fall, jeg veit ikke hva de skal, smiler han.

– Mange glemmer at vi er nyopprykka

La oss ta litt om kampen også. For dette var jo faktisk den første tellende kampen Lyn spilte på over en måned. Både Hellum, og trener Jan Halvor Halvorsen innrømmet at de var spente på hvordan det kom til å se ut, men det var ingen tvil om at det var Lyn som både evnet, og orka mest i denne kampen.

– Nå er vi opp på 30 poeng, så det er fantastisk. Veldig deilig, og fullt fortjent ut fra andreomgangen, sier trener Halvorsen, og legger til:

– Da var vi klart spillemessig best, og orka mest. Fullt fortjent at vi får seiersmålet.

Egersund var egentlig farligst på dødballer. Spesielt på hjørnespark skapte de litt ugne situasjoner for Lyn-gutta, men Halvorsen har helt rett i at om det var noen som fortjente alle poengene i denne kampen, så var det hjemmelaget.

– Jeg må bare ta av meg hatten for spillerne, som jeg har sagt mange ganger så er vi et nyopprykka lag, det er mange som glemmer det vet du. Hvordan de jobber, og vi hadde noen kjempegode angrep og opprullinger. Vi skapte bra med sjanser i andreomgang, og vi skapte også to store iden første, oppsummer Lyn-sjefen.

Halvorsen gjorde kun ett bytte i kampen, og det skjedde helt på tampen. Da valgte han å gi Rasmus Isegran sine første Lyn-minutter, etter overgangen fra Sprint-Jeløy i sommer.

– Egersund er et veldig voksent, og godt lag. Det viser resultatene også, men jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fremstår. Vi la om til 5-4-1 på slutten da de begynte å slå langt.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen knyttet begge nevene i triumf, da dommeren blåste av kampen mot Egersund. Kan han ta Lyn opp i 1. divisjon på første forsøk? (Haakon Thon)

Tøff uke

Kun ett bytte, til tross for at de har kamp igjen allerede på onsdag, og det kommer ikke til å bli noe enklere, skal vi tro Andreas Hellum.

– Det en tøff kamp mot Kjelsås allerede på onsdag, på en møkkabane, så nå må vi lade opp til det. De er jo i semifinalen i cupen, så det blir i hvert fall ikke noen lett kamp. Vi får suge litt på karamellen i dag, og begynne å lade opp til den ... i morgen kanskje. Først feire litt, og så Kjelsås, smiler han, før han setter kursen mot feiring i Arendal.

Etter kampen mot Kjelsås på onsdag venter Vålerenga 2, neste mandag. Det er en tøff, og avgjørende periode Lyn er inne i.

– Vi har fått en god start på høsten, samtidig som vi går inn i en periode med tre kamper på ni dager.

Lyn ligger altså på andreplass, fem poeng bak Egersund, men med to kamper til gode. Arendal er poenget bak Lyn, også de med to kamper mer spilt enn Oslo-klubben. Med andre ord har Lyn opprykket nå i sine egne hender.

KAMPFAKTA

Lyn - Egersund 2-1 (1-1)

Bislett stadion.

1-0: Anders Bjørntvedt Olsen (3′), 1-1: Sivert Strangstad (16′), 2-1 Andreas Hellom (85′).

Gult kort: Sivert Strangstad, Egersund.

Lyns lag: Alexander Hurlen Pedersen - Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Håvard Meinseth - Even Bydal, Henrik Elvevold (Rasmus Andreas Isegran, 90), Julius Friberg Skaug - Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Ole Breistøl.





