Grorud holdt unna og sikret tre poeng i solskinnet etter ferien

GRORUD IDRETTSPARK (Dagsavisen): Grorud-trener Andreas Alrek har før oppstarten igjen etter ferien snakket om et lag som har mistet seg litt med mange forskjellige trenere og retninger siden Eirik Kjønø ga seg i klubben. Etter en svak første halvdel av sesongen håper Alrek å bygge en kultur og et lag tuftet på mye av de samme verdiene og tankene som da Kjønø tok laget opp i Obosligaen for første gang.

Det arbeidet har såvidt startet, og lørdag var det Fram som kom på besøk i første kamp etter ferien. Trygve Løberg og Mathias Øfsti Bråten har kommet til klubben i løpet av sommeren. Førstnevnte startet på benken, mens sistnevnte var suspendert til dagens oppgjør etter en suspensjon 23-åringen har dratt med seg fra Spania.

I solskinnet på Grorud fikk hjemmelaget en pangstart etter ferien, da laget tok ledelsen allerede før det var spilt tre minutter. Vertene fikk ballen inn i boksen, og selv om linjemannen vinket for offside fortsatte lagene og spille. Til slutt endte ballen opp hos Elias Aarflot, som banket ballen i mål. Etter en kjapp konsultasjon med sin mann på linja, bestemte dommer Freek Arjen van van Heek å godkjenne målet.

Grorud-dominans fra start

Fredrik Pedersen fikk muligheten til å doble like etter, da Grorud igjen kom til innlegg fra kanten. Denne gang ble ballen slått 45 grader ut i feltet, og litt utenfor straffefeltet fikk Pedersen en kjempemulighet nærmest helt alene. Dessverre for Grorud skjøt han via et Fram-bein og ut til en resultatløs corner.

Etter ti minutters spill fulgte Grorud nøyaktig samme oppskrift med overlap på venstre kant, der Mathusan Sandrakumar kom seg til nok et innlegg som han la 45 grader ut. Denne gangen til målscorer Aarflot, som avsluttet hårfint utenfor fra like utenfor fem-meteren.

Vertene hadde god kontroll den første halve omgangen, spilte med god intensitet og kom til flere gode sjanser. Gjestene fikk sin første store mulighet et par minutter før halvtimen var spilt, men keeper Jørgen Sveinhaug var fint oppe ved egen tverrligger og fikk slått ballen over til en corner. Der kom gjestene til skudd som ble stoppet inn mot mål, og Grorud fikk til slutt kontroll på ballen igjen.

Grorud skapte flere sjanser på venstrekanten, der Mathusan Sandrakumar til stadighet kom på overlap og fikk lagt flere baller inn i Fram-boksen. (Pål Karstensen)

Fortjent ledelse til pause

Et stort problem for Grorud denne sesongen har vært at de nesten ikke har scoret mål, men den første omgangen etter ferien var målscorer Elias Aarflot veldig aktiv. Den hjemvendte sønnen hadde mange gode bevegelser, jobbet hardt og gikk på mange gode løp. Det skapte store problemer for Fram-forsvaret, og sju-åtte minutter før slutt fikk han gitt ballen til Rino Falk Larsen som skjøt utenfor.

Gjestene hadde sine farligheter, som ofte kom etter at Grorud var unøyaktige på vei fremover, men bortsett fra den ene sjansen Sveinhaug måtte tippe over måtte han ikke gjøre stort. Det var Grorud som var best før pause, og som fortjent gikk i garderoben med ledelsen 1-0.

Etter hvilen var det forholdsvis jevnt de ti første minuttene, før Grorud begynte å feste et visst grep igjen. Som før pause var Mathusan Sandrakumar et angrepsvåpen fra sin back, og ti minutter ut i den andre omgangen la han ballen ut til Peder Meen Johansen som skjøt himmelhøyt over fra 10-12 meters hold.

Holdt unna og tok tre poeng

Fram var imidlertid mer inne på Grorud banehalvdel etter pause, noe som bekymret trener Andreas Alrek nok til å gjøre et dobbeltbytte med drøye 20 minutter igjen. Inn kom blant annet debutant Trygve Løberg, men han kunne ikke hindre at gjestene skapte flere skumle muligheter på corner.

Tre cornere på rad fikk gjestene, og farlige sjanser ble det på alle. Det var skudd som ble reddet på strek, skudd som ble nikket like utenfor og det siste forsøket som ble stusset like over tverrligger og over. En god periode fra gjestene, som fint kunne ha utlignet på de tre cornermulighetene.

Grorud ble presset mer og mer bakover på banen ut over i omgangen, og det siste kvarteret handlet det stort sett om å holde unna og sikre de tre poengene. Fram var stort sett inne på Groruds banehalvdel hele veien, og vertene hadde sitt svare strev med å stange unna og hindre baklengs.

Minuttet før slutt fikk innbytter Edmund Owusu direkte rødt kort, etter bare tre minutter på banen. Det gjorde naturlig nok ting enda vanskeligere for Grorud, men til tross for to store Fram-muligheter på overtid holdt Grorud unna og tok en viktig seier. Neste kamp er nå borte mot Brattvåg, som åpnet etter ferien med å slå Arendal 3-0 borte.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1, runde 15

Grorud – Fram 1-0 (1-0)

Grorud match kunstgress,

Mål: 1-0 Elias Aarflot (3.)

Gule kort: Elias Aarflot, Rino Falk Larsen, Saadiq Elmi, Jørgen Sveinhaug, Grorud. Erik Nordengen, Uno Pedersen, Fram.

Rødt kort: Edmund Owusu, Grorud.

Dommer: Freek Arjen van Herk (Smørås IL)

Grorud (4-4-2): Jørgen Sveinhaug – Mathusan Sandrakumar, Mats Andersen, William Bjeglerud (Sebastian Sørlie Henriksen fra 67.), Fredrik Pedersen – Peder Meen Johansen, Hassan Yussuf, Elias Nahiry (Trygve Løberg fra 67.), Saadiq Elmi (Edmund Owusu fra 86.) – Rino Falk Larsen (Didrik Sereba fra 77.), Elias Aarflot (Karim Bata fra 86.).

---