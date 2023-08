Dramatikk da Kjelsås delte poengene mot tabellnabo Ørn Horten

Kampen var den første for Kjelsås siden cuptriumfen 13. juli over Raufoss, og deres første uten Rasmus Eggen Vinge som har gått til Stabæk. Dog var Victor Halvorsen med, som gikk til Sarpsborg 08 tidligere i uka, men ble lånt rett tilbake ut sesongen.

Kjelsås herjet i 1. omgang og kunne scoret både tre og fire mål, mens det samme var tilfellet for Ørn Horten i 2. omgang. Dermed var det helt greit med 1–1 og poengdeling, men sju minutter før slutt trodde tidligere VIF-stopper Arnar Førsund at han hadde sendt hjemmelaget opp i 2–1.

Ørn-spillerne jublet og samlet seg nede i hjørnet, men så dømte plutselig dommer Johan Grundt offside, noe som så riktig ut ved første øyekast og på reprisene. Dermed endte det 1–1.

Kjelsås-dominans fra start

Ett poeng for Kjelsås gjør at de fortsatt er på 5. plass, nå med 24 poeng. Det er like mange som Notodden på 4. plass og fire poeng foran Grorud og Ørn Horten.

Kjelsås møter Lyn i Oslo-derbyet førstkommende lørdag 18.30 til en skikkelig godbit. Lyn slo Egersund 2–1 og går opp i tabelledelse ved seier i de to hengekampene, mens Kjelsås kan være tre poeng bak Oslo-rivalen ved seier lørdag.

Kjelsås kom ut i 100 og skapte en farlighet etter bare to minutter. Gjestene i blått fikk en corner som endte på bakre stolpe hos Patrick Askengren. Han fikk snudd seg og skutt, men i blokka.

Minuttet etter holdt Ørn på å score selvmål da Arnar Førsund headet mot eget mål, men et tigersprang fra Kristoffer Solberg hindret scoring. Jacob Blixt Flaten prøvde seg fra 20 meter like etter, men det skuddet gikk centimeter utenfor. Minuttet etter var det Jens Aslaksrud sin tur, men på headingen fra fem meters holdt vartet Ørn-keeper Solberg opp med en lekker redning.

Gigatabbe og 0–1

Og slik fortsatte det. Etter 13 minutter var det smått utrolig at det ikke sto 1–0 til gjestene. Ola Bjørnland slo et herlig innlegg og fant pannebrasken til en mutters alene Leo Bech Hermansen. Den tidligere Sarpsborg-spilleren headet knallhardt mot mål, men Solberg i Ørn-buret vartet opp med en vanvittig redning som hindret 0–1.

Men der Solberg hadde vært bunnsolid de første 29 minuttene, glapp det ordentlig for keeperen etter et innøvd Kjelsås-frispark. Bjørnland fikk ballen ute til venstre og slo inn på helvolley. Solberg skulle bare plukke ball, men mista den mellom beina. Dermed hadde Bech Hermansen få problemer med å pirke inn 0–1 fra én meter.

Stort mer skjedde ikke i den første omgangen. Ørn hadde mer ball, men skapte ikke det helt store mot et kompakt og lavtliggende Kjelsås-lag, som ledet 1–0 etter de første 45.

Fortjent utligning

Der Kjelsås kom ut i 100 fra start, var Ørn best ut fra pausen. De skapte et par halvfarligheter på corner, men ingenting som satte Da Rocha virkelig på prøve. 57 minutter var spilt da hjemmelaget skapte en trippelmulighet, men ingen av forsøkene gikk innenfor stengene.

Men etter 65 minutter kom scoringen for hjemmelaget, og den var av den fortjente sorten. De tok et kjapt kast ved midtstreken og Adrian Rogulj slo til slutt inn på bakerste stolpe, der Seihou Leroy Sillah Nilsen ventet helt alene.

På første touch banket innbytteren ballen i mål, via hanskene til Da Rocha og til 1–1.

Kjelsås hang i tauene

Ørn fortsatte å kjøre etter scoringen og var nær ved å snu kampen etter 71 minutter. Rogulj fikk ball i beina, trikset opp til seg selv og skjøt. Ballen gikk like utenfor. På den påfølgende corner var det et under at det ikke sto 2–1.

Thomas Knutsen ble nærmest truffet på bakre stolpe, på åpent mål, men Knutsen ble så overrasket at ballen bare traff ham oppå hodet og gikk over. En gigantisk mulighet, men Kjelsås slapp med skrekken.

Like før slutt trodde de fleste at Ørn hadde snudd det, men Førsund var altså i offside. Kjelsås hadde sin store mulighet to minutter før full tid etter en corner, men Arman Nouri skjøt over fra seks meter. Dermed ble det poengdeling i Horten, i lagenes første kamp etter ferien.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1, runde 15

Ørn Horten-Kjelsås 1–1 (0–1)

Lystlunden Stadion, 174 tilskuere

Mål: 0–1 Leo Bech Hermansen (29), 1–1 Seihou Leroy Sillah Nilsen (65)

Gule kort: Jacob Blixt Flaten, Markus Welinder

Dommer: Johan William Grundt (Eidskog Fotball)

Kjelsås: William Da Rocha – Sebastian Ottesen, Markus Welinder (Philip Halvorsen etter 81), Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland (Arman Nouri etter 73) – Leo Bech Hermansen, Victor Halvorsen, Jacob Blixt Flaten, Eivind Willumsen – Jens Aslaksrud, Patrick Askengren (Markus Ottesen etter 73)

