Kåffa henter kjempetalent fra Vålerenga ut sesongen: – Får inn litt x-faktor

Allerede før han fikk debuten for Vålerenga som 16-åring i august i fjor, har det gått gjetord om Jones El-Abdellaoui med den familiefortiden han har i klubben. Både Moa og Mos Abdellaoue har hatt store karriere i VIF og ellers, og Omar Elabdellaoui kom nettopp hjem til Bodø etter en stor utenlandskarriere.

Jones El-Abdellaoui er riktignok helt i startgropen for sin karriere, men har allerede rukket å markere seg med mål i Eliteserien. På rekruttlaget er han toppscorer for Vålerenga 2, men ut sesongen skal han nå opp til Ekeberg for å utvikle seg videre der.

– Vi får inn litt x-faktor. Det er en spiller som har bra fart i kroppen, og som har trent på høyt nivå i en fin treningshverdag i Vålerenga. Han kan være med og ta med deler av den profesjonaliteten inn til oss. Vi håper han kan bidra med litt X-faktor, fart og målpoeng, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard til klubbens hjemmesider.

Selv har Moesgaard også en fortid i Vålerenga, men selv om han kjenner klubben og klubben nå sender ett av sine største talenter opp på Ekeberg er El-Abdellaoui ikke garantert spilletid.

– Han skal inn og utfordre våre offensive spillere gjennom det som blir en tøff høst. Nå har vi litt flere kort å spille på. Ingen får garantier for spilletid uansett hvem du er. Han skal inn og konkurrere med gutta, jobbe og prestere. Jo bedre han er, jo mer fotball blir det, forteller Moesgaard.

El-Abdellaoui kan spille allerede i helgens toppkamp mot Fredrikstad, og Kåffa håper nok på lignende suksess som da de hentet Petter Dahl fra Frigg. Han gikk rett inn på laget, og gjorde sine saker så bra i sin første sesong at han ble hentet til Bodø/Glimt. Nå er det Jones El-Abdellaoui som får sjansen til å skape seg et navn i talentfabrikken oppe på Ekeberg.

– Jones er en spiller vi har meget stor tro på, og vi mener at det er optimal spillerutvikling for hans del å spille førstelagsfotball på høyest mulig nivå i en periode. Med den nasjonale utlånsavtalen kan vi også hente Jones tilbake på kort varsel, sier sportssjef Joacim Jonsson til Vålerengas hjemmesider.

