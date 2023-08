Moa om VIF-nedturen: – Det har vært tøft å se på

Vålerenga tok en etterlengtet seier over Strømsgodset sist helg, men før det hadde de gått av banen i åtte strake kamper uten seier. Klubben er under streken i Eliteserien etter 16 av 30 kamper og ligger akkurat nå an til å rykke ned.

Det håper naturligvis ikke klubbhelt Moa Abdellaoue, som står med 108 kamper for klubben og cupgull fra 2008, samt seriesølv i 2010, skjer.

Tidligere Vålerenga-helt Mohamed Abdellaoue bytter ut lærerjobben, og returnerer til fotballen som agent. (Privat)

– Det kan fort bli skummelt utover høsten hvis man tror at man ikke kan rykke ned, sier han og fortsetter:

– Jeg tror Geir Bakke får orden på det, for det er massevis av kvaliteter i laget. De trenger bare litt flyt før det snur, og da tror jeg trenden og pilene peker oppover. Jeg mener laget har nok kvaliteter til å holde seg i eliteserien og få en meget god høstsesong, sier Abdellaoue til Dagsavisen.

Har fetter på laget

Han forteller at han følger gamleklubben tett, selv om det er snart seks år siden han sist ikledde seg den kongeblå drakta.

– Det har vært tøft å se på den siste perioden, men det har gått opp og ned de siste årene. Jeg synes det er ekstra stas å følge med nå som Jones (El-Abdellaoui), som er fetteren min, spiller på laget, forteller han.

– Smerter det å se på og følge med på VIF nå?

– Jo, gjør det ikke det for alle, da? Det er selvfølgelig kjipt når det går så dårlig. Jeg har sett litt kamper live, og i min nye jobb kommer jeg til å være mer til stede og kjenne på stemningen på Intility. De fortjener at det går bedre, sier han.

Vålerenga-helt Mohammed Abdellaoue synes det er litt ekstra stas å følge med sin gamle klubb, som fetter til VIF-talentet Jones El-Abdellaoui. (Jørn H. Skjærpe)

Som Dagsavisen skrev mandag, skal Abdellaoue i tiden fremover bli agent. Han skal inn i agentselskapet Nordic Sky, som har spillere som Martin Ødegaard, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Midtsjø og Ola Solbakken i stallen. Vadim Demidov og Bjørn Tore Kvarme er de to andre norske agentinnslagene i Nordic Sky.

– Jeg skal ha kontakten med både de unge spillerne, og en del av de etablerte. Jeg er glad i å bli kjent med mennesker og kommer nok til å ha mange samtaler med spillere og foreldre. Jeg gleder meg til å bruke erfaringene mine og nettverkene jeg har bygget de siste 20 årene. Det blir helt nydelig, sier Moa og fortsetter:

– Jeg har selv spilt fotball i en årrekke, og vil brukte det for å hjelpe spillerne våre. Jeg skal bruke kontaktene jeg har i Tyskland og ellers i Europa. Det blir nok en del reising, men jeg blir nok også å se i Oslo og omegn ganske ofte. Jeg er glad i å reise og møte nye folk, og det blir en del av jobben, forteller Mohammed Abdellaoue om sitt nye liv som fotballagent.

Liker utviklingen i Norge

Vålerenga har latt en rekke unggutter spille i år, noe som ikke var like vanlig da Moa var i klubben.

– Jeg ser en endring på det nå, ja. De pengene som var i omløp da jeg spilte, hvor vi kunne hente solide spillere fra utlandet og lønne bra, er borte. Det at de bruker masse unggutter er spennende og bra for utviklingen, og for økonomien til klubben på sikt, tror den gamle VIF-spissen.

Han liker også trenden og utviklingen i norsk fotball, med at spillere selges for store summer innad i landet.

– Interessen i år er også stor, noe som er veldig gøy. Jeg synes det er bra og viktig at norske klubber får igjen pengene de har investert i utviklingen av spillere og kan bygge videre for det, forteller Abdellaoue.

