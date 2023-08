Kjempet seg tilbake fra skade til å bli Lyn-toppscorer: – Gøy å spille fotball igjen

KRINGSJÅ KUNSTGRESS (Dagsavisen): Etter en halvspilt sesong er Lyn åtte poeng bak serieleder Egersund med to kamper mindre spilt. En av de viktigste brikkene for denne suksessen er spiss Andreas Hellum, som sier at tålmodighet var viktig for han i kampen for å komme tilbake fra skade i et nytt lag.

– Det var kjipt å komme til Lyn skadet selvfølgelig. Ryggproblemene var noe jeg slet med i hele fjor egentlig, og da jeg signerte for Lyn visste jeg det var lang tid til serien startet. Derfor tok jeg meg god tid og sørge for at skaden ble bra før jeg begynte på igjen. Når du er skada i en ny klubb får du ikke vist deg frem, da det jo er på fotballbanen man blir ordentlig godt kjent. Det var ikke så mange som var i gymmen med meg, men nå er alt bra og det er gøy å spille fotball igjen, sier Hellum til Dagsavisen.

Les alt om Lyn her!

Mangel på overskudd

Lyn-spissen scoret bare to mål på sine første ni kamper, der ingen var på hjemmebane. Men etter to mål borte mot Fløy, ble det hat trick hjemme mot Træff og et nytt hat trick hjemme mot Vålerenga-rekruttene etter det.

– Vårsesongen har egentlig vært veldig bra, både for lagets del, men også for min del. Det løsna litt når kroppen min begynte å løsne, og de to tingene henger jo litt sammen. Vi har vært solide som lag, og scoret en del mål, så det har vært en bra vårsesong, sier Hellum.

Han forteller om mange tunge treninger over tid på veien tilbake til den formen han nå er i.

– De første månedene etter en sånn skade er jo tungt, man må bare presse seg gjennom. Det er en periode der du ikke har så mye overskudd, men du må bare komme deg gjennom treningene, få trent så mye som mulig og være tålmodig, sier han.

[ Det spøker for Lyn-profilens fotballfremtid: – Én pluss én blir jo to ]

Tålmodighet var viktig for Lyn sin toppscorer. (Sebastian Grendar)

Rehabiliteringen har blitt merkbar på fotballbanen.

– Det ble mye styrketrening på beina, for å bygge opp muskulaturen i og rundt skadeområdet. Det tar også litt tid å få fotballformen tilbake, det er ikke sånn at den kommer over natta dessverre. Jeg føler også at skadesituasjonen har gjort at jeg har kommet sterkere ut av den, i hvert fall nå som jeg har kommet meg ordentlig tilbake i form, sier han og fortsetter:

– Det er en god erfaring å takle sånne situasjoner med nedturer som er en del av fotballen. Det å stå på og brette opp ermene selv om det er motgang er veldig viktig. På samme måte som det å ikke ta helt av når det går bra også er viktig.

[ Lyn-toppene hyller troppen: – Vi har et sterkt kollektiv ]

Klar for å skyte Lyn til Obos

Lyn gikk på et tap mot Egersund borte på overtid tidligere i år, men er nå motivert for revansj.

– Kampen mot Egersund blir veldig spennende. De har ledet stort sett hele veien, og slo oss knepent i den første kampen denne sesongen, så vi er en revansjelysten gjeng. Det er første kampen etter ferien, så det er litt vanskelig å si hvor man står, men sånn er det også for dem, sier Hellum som er klar for å hindre at tre poeng blir med til Egersund.

– Egersund er et voksent fotballag som kommer hit for å hente tre poeng, så skal vi sørge for at de ikke får gjort det. Det er vanskelig å si om denne kampen blir sesongavgjørende eller ikke, men jeg tror ikke kampen i seg selv er så farlig å tape. Vinner vi tar vi innpå serielederen og henger helt med i toppen, og det hadde vært veldig moro, sier toppscoreren.

Han har planen klar for å skyte Lyn opp til Obosligaen.

– Planen er jo å score flest mulig mål. Det klarer jeg ikke alene, men med hjelp fra resten av laget håper jeg å score nok mål til at vi rykker opp. Vi er et godt kollektiv og har et veldig høyt bunnivå, så det handler om å gjenskape prestasjoner hver eneste kamp og ikke falle ned på et nivå som gjør at vi ikke greier å gjøre det vi skal, avslutter Lyn-toppscoreren.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Kjelsås selger nytt talent til Eliteserien – Lyn og Grorud forsterker ]