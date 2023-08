Skeid stuper mot 2. divisjon etter nytt tap

Skeid hang med en god stund i Kristiansand, men måtte til slutt innse at det ble null mål, og null poeng med hjem til Oslo.

Stemningen i Skeid-troppen ble nok neppe bedre etter at de gikk av banen i sin sjette kamp på rad uten seier, og fikk se resultatet fra kampen mellom Åsane og Mjøndalen. Førstnevnte lå à poeng med Skeid på bunnen av tabellen før onsdagens runde, men slo Mjøndalen, og forlater dermed oksene aleine på bunnen av tabellen.

Dermed ble det en ganske bekmørk kveld for Skeid, som til tross for at de skapte vel så mye som Start aldri klarte å tegne seg på scoringslista denne kvelden, og nok en gang slapp de til litt for mye, litt for enkelt.

Skeids venstreside sentral - på godt og vondt

Det var sørlendingene som kom best i gang i oppgjøret på Sparebanken Sør arena, og en svakhet som skulle gjøre seg gjeldende gjennom hele kampen viste seg i åpningsminuttene. Allerede før det var spilt seks minutter hadde Start spilt seg fri på Skeids venstrekant, og kommet til guffene innlegg.

Men det ble aldri noe større ut av dette, og det var Skeid som skulle få kampens første store målsjanse.

Åtte minutter var spilt da Kvia-Egeskog ble lagt i bakken midt på Starts banehalvdel. En kvikk Torje Naustdal slo ballen inn i bakrommet der David Hickson hadde gått på et smart løp. Innlegget inn til Bendik Rise, som spilte midtspiss i denne kampen, var godt, men Rises avslutning ble blokkert.

Etter 21 minutter var Start nær ved å forære Skeid en gavepakke, etter et innlegg fra Bojang, i retning Buduson, kom Start-keeper Jasper Torkildsen ut, men feilberegna totalt. Ballen havnet dessverre i beina på en Start-forsvarer, som fikk klarert.

Som nevnt sleit Skeid på sin venstreside. David Hickson og Simen Kvia-Egeskog bidro bra offensivt for Skeid, men defensivt hadde de problemer med å håndtere Sindre Osestad og Sander Sjøkvist, som stadig skapte ugagn for gjestene fra hovedstaden.

Bortsett fra dette poenget var det lite som skjedde fram til det 36. minutt, og da var det igjen Skeid som var nære på.

Skeid nærmest i første omgang

Marcus Melchior fikk ballen ute til høyre, og dro av gårde et skudd, som ble blokkert. Ballen datt imidlertid tilbake i beina til Melchior, som på neste forsøk lobbet ballen lekkert over til Bendik Rise. Kun en lang skotupp fra Vito Wormgoor hindret Rise fra å blåse ballen i mål. Wormgoors inngripen gjorde at ballen i stedet for havnet i hos Bojang, som fra litt skråere hold blåste ballen på utsiden av målet.

Skeid holdt i det hele tatt godt de første 45 Kristiansand, men på overtid av omgangen holdt de på å rote det skikkelig til. Halvminuttet inn i tilleggstiden var Skeid-målvakt Simen Vidtun Nilsen ute og plukka et innlegg, men glapp ballen, som så ut til å legge seg pent til rette på Grundetjerns fot, men Nilsen rakk å snu seg, og snappe ballen før Start-spilleren fikk avslutta.

Halvannet minutt seinere klemte Vajebah Sakor av en avslutning fra distanse. Skuddet gikk via Tage Johansen, og satte Nilsen helt ut av spill, men ballen spratt på riktig side av stanga for Skeid sin del. Dette var egentlig det nærmeste Start var i førte omgang. Skeid var med andre ord klart nærmest en ledelse, selv om 0-0 tegna et riktig bilde av de første 45.

Tidlig Start-ledelse

Andre omgang starta som den første - Start i førersetet, og bare fire minutter etter pausen fant tidligere Grorud-spiller Fabian Østigård Ness Zakaria Sawo med et glimrende innlegg. Start-spissen hadde får problemer med å ekspedere det lave innlegget forbi Simen Nilsen.

Igjen roa kampen seg, men etter 68 minutter burde Start doblet ledelsen da de nok en gang spilte seg fri på sine høyreside, og Sjøkvist fant Strannegård med et godt innlegg langs bakken, men svensken traff dårlig i en upressa situasjonen - 15 meter fra mål.

Skeid stormet i stedet for i angrep, og Kvia-Egeskog testet hjemmelagets målvakt, som måtte gi retur. Den var det imidlertid Start som var først på.

Tabbe drepte kampen

Skeid var på vei inn i kampen, og kun fire minutter senere var det Skeids tur til å blåse en kjempemulighet over mål. Hayder Altai fant Ulrich Østigård Ness, i omtrent akkurat samme posisjon som Strannegård hadde vært for Start noen minutter tidligere, men Ness feide ballen opp på tribunen.

To minutter seinere sto det 2-0 i stedet for. Slik fungerer fotballen.

Og det er her kampen ryker for Skeid. For i tillegg til at målet kom på et ekstremt irriterende tidspunkt, like etter at de brant sin gode mulighet, så burde denne Start-sjansen aldri vært nevnt.

En ball med lite tempo på vei inn i Skeids felt ser ut til å være grei skuring for Tage Johansen, som skjermer ballen mot egen keeper med Starts Vajebah Sakor i ryggen. Skeids målvakt Simen Nilsen kommer ut, mne i det han skal ned og plukke ballen, sniker Sakor en fot inn mellom Johansen og Nilsen, og vipps sto Starts debutant, Agon Sadiku med ballen i føttene, foran et vidåpent Skeid-mål.

Skeid prøvde så godt de kunne å slå tilbake, men sleit med å skape de helt store sjansene. I stedet for kom 3-0 fem minutter før slutt. I etterkant av et Skeid-frispark ute til venstre, endte ballen opp hos Salim Nkubiri. Han klarte å dra seg løs fra Andreas Stensrud, og fikk spilt igjennom Sadiku, som iskaldt satte ballen ned i hjørnet.

Da Emil Tjøstheim ikke klarte å sette ballen på mål fra 15 meter, upressa, og med innsiden av foten, to minutter før slutt, var det definitivt over for Skeid.

Skeid har dermed fremdeles seks poeng opp til trygg plass, fordi Sandnes Ulf ikke spilte i kveld, men rogalandsklubben har med det også én kamp til gode på Skeid nå.

---

KAMPFAKTA

Start – Skeid 3-0 (0-0)

4079 tilskuere.

Mål: 1-0 Zakaria Sawo (50), 2-0 Agon Sadiku (76), 3-0 Sadiku (85).

Dommer: Anders Bodding, Haga.

Gult kort: Tom Strannegård, Vajebah Sakor, Emir Derviskadic, Start.

Lagene:

Start (3-4-2-1): Jasper Torkildsen – Luc Mares, Vito Wormgoor, Bjarni Antonsson – Sander Sjøkvist, Vajebah Sakor, Tom Strannegård (Salim Nkubiri fra 73.), Fabian Østigård Ness (Henrik Robstad fra 73.) – Mathias Grundetjern (Emir Derviskadic fra 60.), Sindre Osestad (Kalle Wallius fra 84.) – Zakaria Sawo (Agon Sadiku fra 60.).

Skeid (4-1-4-1): Simen Vidtun Nilsen – Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 81.), Per-Magnus Steiring (Emil Tjøstheim fra 71.), Tage Johansen, David Hickson (Andreas Stensrud fra 81.) – Torje Naustdal – Johnny Buduson, Syver Aas (Hayder Altai fra 60.), Marcus Melchior (Ulrich Ness fra 71.), Simen Kvia-Egeskog – Bendik Rise.

---