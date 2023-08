Nytt superveggspill sikret seieren for formlaget Kåffa mot Moss

Kåffa var tilbake i aksjon etter ferien i seieren over Åsane på søndag, da KFUM Oslo vant 2-1 etter to glimrende veggspill som sørget for to scoringer. Etter kampen snakket trener Johannes Moesgaard om det tette kampprogrammet, og at han ikke visste helt hvordan spillerne kom til å reagere på treningsopplegget han og trenerteamet hadde lagt for å klare tre kamper i uka.

Til bortekampen mot Moss, der de gamle Kåffa-kjenningene Thomas Klemetsen Jakobsen og Aksel Potur begge spilte fra start, stilte Moesgaard med nøyaktig det samme laget som møtte Åsane. Jakobsen kjempet seg også fram til den første store sjansen i kampen, da han var i en duell med Shola Akinyemi, før ballen datt ned til spisskollega Claudio Braga som blåste den over fra to-tre meters hold.

Vertene var det farligste laget i starten, med et par baller inn i bakrom som skapte problemer for Kåffa, men etter de første ti minuttene kom Kåffa i gang med spillet sitt og fikk litt mer kontroll på kampen. Den første halvtimen ble ellers preget av en del slurv og unøyaktigheter i begge lags angrepsspill, som gjorde at de tilløpene til sjanser det var ikke manifesterte seg i noen virkelige store sjanser for noen av lagene.

Bra gjort av Hjorth

Johannes Nunez fikk gjestenes første store sjanse sekunder før halvtimen var spilt, etter et gjennomspill av Remi Svindland. Kåffa-spissen fikk avsluttet under press, og Moss-keeper Mathias Ranmark slo den over til corner. Den slo Robin Rasch over alt og alle, og ut til utspark. Veldig mye skjedde ikke det siste kvarteret av omgangen, og dermed gikk lagene i garderoben på 0-0 uten de helt store sjansene.

Den helt store sjansen trengte Kåffa ikke vente spesielt lenge på etter hvilen, da Obilor Okeke driblet seg forbi to Moss-stoppere og kom seg ned til dødlinjen før han la den ut til Dadi Gaye. Vingbacken virket litt overrasket over å få ballen, og fikk ikke til en spesielt god avslutning, som ble reddet på vei mot stolpen. Men det var en langt mer positiv start på omgang to enn det var på den første av KFUM Oslo.

Som i forrige kamp bytta Johannes Moesgaard inn Jonas Hjorth for Keivan Ghaedamini, men denne gang kom backen inn til pause. Kvarteret senere var han involvert da Kåffa igjen viste fram veggspill av ypperste kvalitet. Hjorth slo først tunell på Ian Hoffmann, før han fintet ut Aksel Potur og slo en vegg med Johannes Nunez. Da han fikk igjen ballen, løftet han den nydelig over keeper og bort i lengste nettmaske.

Formlaget Kåffa durer videre

Kvarteret før slutt fikk innbytter Sverre Sandal alle tiders mulighet til å doble ledelsen for KFUM Oslo, da han ble spilt igjennom av Johannes Nunez. Sandal snurret rundt med to Moss-forsvarere, men kom litt tett på keeper Ranmark som reddet det første forsøket. Sandal plukket imidlertid opp returen, gikk forbi keeper og hadde egentlig åpent mål, men ble såpass forstyrret at han satte ballen utenfor.

Sju minutter før slutt var det Moss sin tur til å få seg en kjempemulighet. Claudio Braga stormet inn i Kåffas 16-meter, men en enorm blokkering av Mathias Tønnesen hindret det første forsøket. Ballen spratt imidlertid ut til Sebastian Pedersen som skjøt fra like utenfor 16-meteren, men Emil Ødegaard fikk kastet seg så lang han var og fikk dyttet forsøket utenfor.

Kåffa kastet inn Moussa Njie, som fikk de siste fem minuttene i sitt comeback fra skade, og holdt unna fra trusselen fra Moss i de fire overtidsminuttene. Dermed ble det åttende seieren på de siste ni kampene sikret, og med det er Kåffa formlag nummer én i Obosligaen.

Seieren plasserer Kåffa på tredjeplass med 31 poeng på 17 kamper, og med seier både til Kongsvinger og Fredrikstad er det nå tre og fire poeng opp. Neste kamp for Kåffa er mot nettopp serieleder Fredrikstad. Den toppkampen blir spilt førstkommende søndag, klokken 17.00 på KFUM Arena.

Kampfakta

Obosligaen, runde 17

Moss – KFUM Oslo 0-1 (0-0)

Melløs, 1434 tilskuere

Mål: 0-1 Jonas Hjorth (60.)

Gule kort: Noah Alexandersson, Moss. Remi-André Svindland, Johannes Nunez, Moussa Njie, KFUM Oslo.

Dommer: Mischa Huru Kellerhals (Orre IL fotball)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Mathias Tønnesen, Momodou Lion Njie, Akinshola Akinyemi – Keivan Ghadamini (Jonas Hjorth fra 46.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Dadi Dodou Gaye – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 69.), Johannes Nunez (Moussa Njie fra 86.), Obilor Okeke (Teodor Haltvik fra 69.).

