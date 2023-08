Seieren gir ny giv til Vålerenga: – Viktig for å bygge selvtillit

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Lørdagens matchvinner, Mohamed Ofkir, var en lettet mann da Dagsavisen møtte han etter tirsdagens trening.

– Det er utrolig deilig at seieren endelig kom, som gjør at vi kan slappe litt mer av og senke skuldrene litt. Inngangen til kampene blir kanskje litt lettere, men samtidig må vi ikke slappe for mye av. Det blir viktig å ta med seg det positive fra lørdagens kamp og bygge videre på det. Jeg gleder meg til høstsesongen som kommer nå, sier Ofkir til Dagsavisen.

– Hjelper på selvtilliten

Lørdagens mål og prestasjon er også med på å styrke troen på egne ferdigheter.

– Det er alltid kult og gøy å score. Det hjelper på selvtilliten for meg personlig. Det å bidra med målpoeng og hardt arbeid var grunnen til at Vålerenga henta meg for, så jeg er veldig fornøyd jeg kunne bidra med det, forteller han.

Sesongen har nemlig ikke startet helt slik Ofkir ønsket.

– Det er selvfølgelig ikke det samme som fjorårets sesong, men det er vanskelig å si da det er så mye som spiller inn. Det er et nytt lag, en større klubb, jeg har en annen rolle i laget og vi har en annen type måte å spille fotball. I tillegg har mange også nye medspillere å forholde seg til, men jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med det jeg har levert. Det tror jeg ingen i Vålerenga er med tanke på hvordan vi har prestert denne sesongen, forteller han.

Nok en scoring for Ofkir i helgen. (Sebastian Grendar)

Vinden blåste riktig vei

Med mål, to målgivende og seier i Drammen håper han nå det skal løsne, både for han og laget.

– Jeg har fortsatt troen på meg selv. Jeg har ikke kommet til så mange målsjanser, men det er det vi jobber og strever for. Når det først løsner for meg, kommer det til å virkelig løsne, så håper jeg det løsner nå ut over sesongen. Fotball er en lagidrett, så det er vanskelig å være god når laget ikke spiller bra, sier Ofkir.

Kantspilleren er glad Vålerenga denne gangen hadde marginene med seg.

– Det er små marginer som gjør at vi kommer ut fra Godset-kampen med tre poeng, i motsetning til mot Sandefjord der vi fikk de samme marginene mot oss. Vi klarte å utnytte de marginene som vi fikk og holdt ut til seier, så det er gøy at den endelig kom igjen, sier han.

Nå rettes fokuset mot Haugesund.

– Inn mot Haugesund-kampen i helgen er det viktig å ta med seg det positive fra kampen i Drammen, justere litt på det som ikke var helt bra mot Godset, og prøve å være den beste versjonen av Vålerenga vi klarer, sier Ofkir.

Sunt med konkurranse

Ofkir ble plassert på benken mot Strømsgodset, da Daniel Håkans kom inn igjen på laget. Ofkir mener den konkurransen er bra for hele laget.

– Det at Daniel kom tilbake er bare sunt for både meg og han. Da blir det konkurranse om den plassen, og det er fint ikke bare for han og meg, men også for hele laget. Det skal være konkurranse i Vålerenga som er en storklubb, og da nytter det ikke å slappe av og forventa at du starter hver kamp. Du må jobbe for plassen din og det er sånn det skal være og det er fair. Det at det er såpass god konkurranse i laget gjør at laget hever seg både på treninger og i kamp, ettersom alle vil spille, sier Ofkir.

Geir Bakke var godt fornøyd med å få sin første seier.

– Det er kjempegodt at jeg endelig fikk den første seieren som Vålerenga-trener. Jeg tror alle synes det var deilig, for det er lenge siden vi har dratt i land en trepoenger. Vi fikk en liten smak av det mot Brann i cupen, men det var viktig å vinne en tøff og jevn kamp i serien også. Det er viktig for Vålerenga, det er viktig for spillergruppa og det er viktig for alle som driver med fotball at man lykkes nok til at man kan bygge selvtillit og bygge videre på det, forteller Bakke til Dagsavisen.

Geir Bakke og assistent Jan Frode Nornes under dagens trening. (Sebastian Grendar)

Forklarer valgene

Bakke valgte blant annet å vrake keeper Magnus Sjøeng, og beholde Magnus Bech Riisnæs på vingbacken til tross for at spillere som Vegar Eggen Hedenstad, Leonard Zuta og Christian Borchgrevink satt på benken.

– Magnus har et bra tempo, er ganske vanskelig å passere en mot en, og har avslutningsferdigheter som vingback han kan bruke høyt i banen. Han er på en måte en spiller som passer i flere roller, ikke minst i vingback-rollen. Når han er påskrudd og har kontroll defensivt, vet vi at han kan bidra offensivt, sier Bakke.

Valget med å bytte keeper kommer etter søket om litt mer rutinert lag.

– Vi har sluppet inn for mye mål i det siste. Det er lagets feil, og ikke keeperen i seg selv, men vi har to gode keepere. Sjøeng har vært førstekeeper og er ung. Noen ganger når laget er inne i en dårlig periode, kan det være lurt å få inn litt rutine og kunne slå litt nedenfra igjen, forteller Bakke som sier at seieren mot Godset ikke kom uten kostnad.

– Henrik Bjørdal har en skade som vi må se an litt utover i uka. Seedy Jatta løp mye mot Strømsgodset, så også der røsker det litt i systemet. Det er ingen skade å snakke om, men mer litt tunge bein som gjorde at vi valgte å la han hvile, sier Bakke som har et klart fokus før Haugesund kommer på besøk.

– Vi må jobbe med avstanden vår, presse sammen og den offensive samhandlingen må vi prøve å få til å sitte i en litt ny formasjon. Vi vet at Haugesund er et veldig solid lag, og når de taper er det som regel bare med et mål. Det er et godt fotballag vi møter, som spiller med trykk og er godt organisert begge veier, forteller VIF-trener Geir Bakke.

