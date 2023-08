Moa Abdellaoue returnerer til fotballen: – Jeg gleder meg veldig

En alvorlig kneskade tvang Mohammed Abdellaoue til å legge opp i desember 2017. Det ble kroken på døra for en karriere som inkluderte spill for Skeid (2003-2007), Vålerenga (2008-2010), Hannover (2010-2013), Stuttgart (2013–2015) og Vålerenga igjen (2015-17).

«Moa» spilte bare 12 kamper i 2017, og spilte sin siste kamp i Eliteserien 10. september. Da fikk han et 30-minutters langt innhopp i 1-2-tapet for Sarpsborg 08 foran 17.000 tilskuere på Intility Arena.

– Jeg hadde kontrakt ut 2019 og ga det et forsøk i 2017, men kneet var for vondt. Jeg prøvde, men tilbakemeldingene fra legene var klare. Skulle jeg inn og gjøre noe for å bli frisk, kunne det ta opptil to år. Det var en brutal beskjed å få der og da, men jeg er glad for at jeg valgte å gi meg, selv om det selvfølgelig var kjedelig, sier Abdellaoue til Dagsavisen.

Altmuligmann for Vålerenga

Siden han hadde kontrakt med Vålerenga ut 2019-sesongen, ble han værende i og rundt klubben de to siste årene. I 2018 jobbet han for klubbens generalsponsor DNB.

– Det var fint å ha en del å gjøre mens jeg var skadet. I DNB jobbet jeg inn mot andre klubber og andre idretter, og lærte hvordan sponsoravdelingen jobbet og hva slags arrangementer de hadde. Jeg lærte veldig mye, det var spennende og jeg hadde mange flotte kolleger rundt meg på den tiden, sier han.

I 2019, som var det siste året han hadde kontrakt med klubben, var han tilbake i Vålerenga. Denne gang som en slags altmuligmann.

– Jeg fikk ansvar for å hjelpe de nye spillerne våre som kom fra utlandet. Jeg hjalp til med å legge til rette for dem, slik at oppholdet deres i Vålerenga skulle være så greit som mulig. Simon Mesfin hadde gjort dette en stund i Lillestrøm, men det er mest vanlig i utlandet. Jeg tok meg av det rent praktiske for gutta, viste dem rundt i Oslo og var en trygghet for dem, sier han og ramser opp navn som Peter Godley Michael, Ernest Agyri og Efrain Juarez som tre av spillerne han hjalp.

– Jeg liker å være rundt og hjelpe mennesker. Det var et fint år, og det var godt å være tilbake i Vålerenga, sier han om det året.

Blir fotballagent

Han jobbet også litt som Bundesliga-ekspert for Viaplay, og var blant annet i studio da Erling Braut Haaland scoret hat trick på 23 minutter i sin Borussia Dortmund-debut mot Augsburg. Men hovedjobben de siste årene har vært å være lærer på Apalløkka ungdomsskole.

– Jeg har stortrivdes med det. Jeg er som sagt glad i å jobbe med mennesker, så det var tre fine år fra 2020 til 2023. Nå har jeg hatt pappaperm en måneds tid og har skiftet jobb, forteller Abdellaoue.

I tiden fremover skal «Moa» nemlig bli agent. Han skal inn i agentselskapet Nordic Sky, som har spillere som Martin Ødegaard, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Midtsjø og Ola Solbakken i stallen. Vadim Demidov og Bjørn Tore Kvarme er de to andre norske agentinnslagene i Nordic Sky.

– Jeg har hatt dialog med dem en stund, og det passet fint å begynne der nå. Jeg har hatt mye å gjøre med Vadim hele livet mitt, da han er 85-modell og jeg 86. Vi har spilt mot hverandre i mange år og med hverandre på landslaget. Vi kjenner hverandre veldig godt, har vokst opp sammen og slo til på samme tidspunkt, forteller den tidligere VIF-spissen.

Vil bruke egne erfaringer

Han skal, som han sier selv, gjøre mye forskjellige og spennende oppgaver som formidler.

– Jeg skal ha kontakten med både de unge spillerne, og en del av de etablerte. Jeg er glad i å bli kjent med mennesker og kommer nok til å ha mange samtaler med spillere og foreldre. Jeg gleder meg til å bruke erfaringene mine og nettverkene jeg har bygget de siste 20 årene. Det blir helt nydelig, sier Moa og fortsetter:

– Jeg har selv spilt fotball i en årrekke, og vil brukte det for å hjelpe spillerne våre. Jeg skal bruke kontaktene jeg har i Tyskland og ellers i Europa. Det blir nok en del reising, men jeg blir nok også å se i Oslo og omegn ganske ofte. Jeg er glad i å reise og møte nye folk, og det blir en del av jobben, forteller Mohammed Abdellaoue om sitt nye liv som fotballagent.

