Fra ferie til hardkjør for Kåffa: – Blir litt ny læring for meg også

Etter nesten én måneds ferie var KFUM Oslo-laget tilbake i aksjon mot Åsane søndag. Det var en kamp som var preget av litt feriesløvhet hos Kåffa-gjengen, noe både hovedtrener Johannes Moesgaard og assistmaskin Simen Hestnes erkjente. Det feriestøvet må børstes av rimelig kjapt, da laget har to kamper til å spille den kommende uken.

– Gutta har vært på ferie og vi har ikke hatt for høy belastning. Du ser at vi nok har litt tunge bein på slutten, og ikke flytter oss like godt i presset som vi gjorde før ferien. I dag fikk vi børsta av feriestøvet, og nå må vi komme oss i gang. Nå blir det tre kamper i uka, og da er det bare å restituere og stå i det, sa Hestnes til Dagsavisen om det kommende programmet etter seieren over Åsane søndag.

Spent på treningsopplegget

Allerede onsdag kveld venter Moss, og et gjensyn med den tidligere KFUM Oslo-spissen Thomas Klemetsen Jacobsen. Kun tre dager etter det er det ny hjemmekamp, denne gang serieleder Fredrikstad. De kommer til KFUM Arena lørdag 13. august, før det blir en ukes pause. Da er det Ranheim som venter 19. august, før det er hjemmekamp mot Hødd i midtuka og Kongsvinger borte som avslutter en hektisk august måned med seks kamper på tre uker.

Trener Johannes Moesgaard erkjenner at han er spent på å se hvordan laget hans takler det tøffe programmet.

– Det her blitt litt ny læring for meg som hovedtrener også, da jeg ikke har hatt ansvaret med å sette opp treningsprogram for en sånn periode tidligere. Det blir litt sånn «spør du meg, så spør jeg deg» om hva som er den beste måten å legge det opp på, sier Moesgaard og gliser før han fortsetter:

– Jeg er spent på å se om vi har truffet med hvordan vi har trent siden vi kom tilbake fra ferie. Hvis du går i gang med for hard trening etter en ferie for å bygge opp mot kampprogrammet som kommer kan det bli for mye, så vi har prøvd å ligge på en belastningsgrense som vi tror spillerne klarer å håndtere. Nå går vi inn i en restitusjonsmodus mellom kamper, der vi kun kjører lett trening for de som har spilt og litt tøffere for dem som ikke har spilt så mye, forteller Moesgaard.

Takker spillergruppa

39-åringen har gjennomført sitt første halvår som hovedtrener, og sier at han stadig vekk lærer nye ting. Både om seg selv, men også om trenerfaget og egen spillergruppe.

– Hvis du hadde satte opp en måte der du skulle lært mest mulig på kort tid, er det nok den veien jeg har gått. Først fikk jeg starte med voldsom motgang i starten, slik at jeg ikke skulle få noe enkelt. Det må jeg si satte sitt preg på meg, men jeg er glad for at jeg klarte å puste rolig og ta de valgene jeg har tatt, sier han og fortsetter:

– Jeg er også veldig fornøyd med spillergruppa, som har stolt så mye på meg. Som trener må du ta tøffe valg, og at spillergruppa har stått så bak meg selv om jeg ikke har den store erfaringen setter jeg pris på, forteller Moesgaard som sier han har lært utrolig mye på kort tid.

Johannes Moesgaard har lært mye om hva det vil si å være hovedtrener ved å ha ansvaret på sidelinja uke inn og uke ut i KFUM Oslos første halvdel av sesongen. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Da Dagsavisen snakket med Strømsgodset-trener Jørgen Isnes før helgen, snakket han om at de sju årene han hadde på Ekeberg gjorde at han følte litt mer ro over at han kunne det han holdt på med. På samme måte har Moesgaard tatt lærdom av de erfaringene han selv har tatt med seg fra tidligere klubber og sjefstrenere han har jobbet med.

– Jeg var med på det Vålerenga nå går gjennom da Kjetil Rekdal var hovedtrener der. Jeg har vært med på det samme da Ronny Deila var trener, og for meg har det vært godt å være med på de periodene og se hvordan de har håndtert ting. I Vålerenga er det langt mer støy enn det er her oppe på Ekeberg, så det at jeg har vært med på litt før gir meg litt mer ro, sier han og fortsetter:

– I fotballen svinger det hele tiden. Hvis du ikke tåler nedturene, har du ingenting i bransjen å gjøre. Du må klare å tenke på hva du skal gjøre, og ikke handle i affekt fordi du blir påvirket av alt annet som foregår rundt deg, og det har jeg lært av de hovedtrenerne jeg har jobbet sammen med, sier Moesgaard.

