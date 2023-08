Emilsen forlater Vålerenga permanent: – En perfekt mulighet

Mathias Emilsen har ligget i vannskorpa for Vålerengas A-lag i flere sesonger, etter debuten i 2021. Midtbanespilleren har spilt en del for andrelaget, men ikke fått mange sjansene på A-laget, som har ført til utlånet han blant annet var på i Sandnes Ulf tidligere i år. Etter at han ble hentet tilbake av Geir Bakke er det nå klart at han forlater klubben for godt.

– Mathias har ikke fått like mye spilletid som ønsket, og for han er dette en perfekt mulighet. Noen ganger kan et steg ned med fast spilletid være det beste for egen utvikling, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å få se han på den øverste scenen i norsk fotball igjen, sier sportssjef Joacim Jonsson til Vålerengas hjemmesider.

Der bekrefter klubben at de har kommet til enighet med 1. divisjonsklubben Ranheim om en permanent overgang. 20-åringen kan få sin debut for sin nye klubb allerede onsdag kveld, da Ranheim møter Kongsvinger på hjemmebane.

Emilsen stopper med det på ni kamper for A-laget til Vålerenga, etter overgangen fra Lyn der han spilte barne- og ungdomsfotballen.

20-åringen var åpen om at han vurderte VIF-exit da Dagsavisen snakket med han på Marbella tidligere i år.

