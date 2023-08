Eliteserien passerte 1 million

Eliteserien i fotball for menn har hatt en enorm økning i billettsalget denne sesongen. 15 av 16 eliteserieklubber har økt salget.

Norsk Toppfotball (NTF) opplyser i en pressemelding at milliontallet ble passert i helgen. Økningen fra i fjor er på 26,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser at interessen for norsk klubbfotball fortsatt holder seg høy, og vi ligger fortsatt godt over det vi har budsjettert med av billettsalg. Det er svært gledelig, sier kommersiell direktør Pål Breen i NTF.

Brann, Rosenborg og Viking har solgt flest billetter og er alle over 100.000. Tilskuersnittet i Eliteserien er 7.217 per kamp i 2023.

HamKam er den eneste klubben som har gått ned i antall tilskuere med en nedgang på 14,14 prosent. Hedmarkingene har den første halvdelen av sesongen holdt den ene langsiden stengt grunnet stadionutbygging.