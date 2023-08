Får skryt fra alle hold etter drømmedebuten: – Viser karakteren hans

MARIENLYST (Dagsavisen): Etter å ha overbevist i Grorud ble Elias Hagen solgt til Bodø/Glimt, der han brukte litt tid på å finne sin plass på Norges sterkeste lag. Men også der ble han så god at han fikk sjansen i utlandet, så i returen til norsk fotball visste alle hva han var god for. Det å få det ut allerede i debuten, og etter kun én uke med laget, mener VIF-trener Geir Bakke det står respekt av.

– Å takle det presset det er å bli kastet rett inn i kamp, og ta den utfordringen på strak arm og levere som han gjorde, viser karakteren hans. Elias er en klok spiller, som leser balanseforholdet hele tiden og gjør oss mer stabile. Han er veldig viktig for oss allerede, sa trener Geir Bakke til Dagsavisen om Hagens debut.

Oppvisning fra øverste hylle

Hagen kastet ikke bort noe tid, og allerede før det hadde gått et minutt kunne 23-åringen fått sitt første målpoeng for Vålerenga, da han la ballen til rette for Petter Strand som testet Godset-keeper Viljar Myhra. I en omgang der han dikterte tempo, strødde pasninger og brukte kroppspråket til å dirigere medspillerne, avsluttet han omgangen med å sette opp utligningsmålet.

Det var en oppvisning man sjeldent har sett maken til i en debut, og etter hvilen fortsatte Hagen-showet på Vålerengas midtbane. Hagen styrte rett og slett inn VIFs første trepoenger siden 16. mai.

– Det var moro for oss at Elias var så god, og moro for Elias at han fikk være med på en Vålerenga-seier som det første han gjør, forteller Bakke.

Selv om han ikke har vært med på Vålerengas nedtur, har han vært delaktig i sin egen nedtur i IFK Göteborg. Både for lagets del med dårlige resultater, og med at han ble mer og mer benket.

– Jeg kommer akkurat fra et annet nedrykkslag, som har hatt det like tungt som Vålerenga. Så jeg vet hvordan den perioden klubben her har vært gjennom er, og derfor var det veldig gøy å kunne bidra til en seier på første forsøk, forteller Hagen til Dagsavisen.

Skryt fra alle kanter

Etter kampen strømmet lovordene inn fra kommentatorer, presse, egne lagkamerater og trener Geir Bakke.

– Han er en klassespiller, og det har han vist fra første stund han kom til klubben, sier kaptein Stefan Strandberg.

– Dette er grunnen til at Vålerenga hentet Elias Hagen. I dag var han banens beste, sammen med Mohamed Ofkir, sier TV2-kommentator Jesper Mathisen.

På X/Twitter ble han sammenlignet med blant andre Barcelona-legenden Andres Iniesta, og hyllet som en frelser av både egne fans og andre fotballfans. Alt det tar 23-åringen med knusende ro.

– Det er jo veldig hyggelig alt de sier. Jeg synes selv også at det gikk bra, og at jeg fikk vist frem det jeg kan. Når vi også vinner må jeg være fornøyd med min egen debut, forteller Hagen.

Tror han kan bli enda bedre

Midtbanespilleren har bare fått en uke sammen med laget, og tror både han og laget kan bli enda bedre.

– Det har gått veldig greit å komme seg inn i laget. Gruppa er ved godt mot, selv om det ikke har gått så bra som alle har håpet. Vi har egentlig ikke så mye annet valg, da vi må tro på at det vi gjør fungerer, sier han.

Nå blir det å gjenskape de prestasjonene han viste mot Strømsgodset i de neste kampene, og vise at lørdagens kamp i Drammen faktisk blir et vendepunkt med å starte en seiersrekke.

– Jeg håper selvsagt at dagens kamp kan bidra til at vi snur det, og kommer på vinnersporet. Vi trenger det i den situasjonen vi er i, forteller Hagen før han går inn i lagbussen som tar den relativt kortet turen hjem til Oslo.

