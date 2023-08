Svarte på vrakingen med mål og to målgivende: – Håper det snur nå

MARIENLYST (Dagsavisen): På det femte skulle det skje for Geir Bakke, og for Vålerenga har de ventet enda lengre. Åtte tap og én uavgjort har det blitt siden seieren over HamKam 16. mai, før spillerne endelig fikk smake på en ny seier. Det er med andre ord enkelt å skjønne lettelsen og gleden alle i og rundt Vålerenga føler på etter at laget endelig vant igjen.

– Det føles naturligvis veldig godt. Du har jo den følelsen når du kommer inn i et et lag som har slitt midt i sesongen at du ikke skal gjøre det verre. Det er aldri moro å se at det får fra vondt til verre, og du håper jo det skal gå andre veien. Det var ingen glitrende forestilling fra oss i dag, men jeg synes vi vinner fortjent, forteller Geir Bakke til Dagsavisen.

– «Fader heller, skal det bli en sånn dag»

Vålerenga-treneren vraket Magnus Sjøeng og satte Jacob Storevik i mål, og ble belønnet med en gedigen keepertabbe etter bare sju minutter. Det kjente både han, men spesielt Storevik på.

– Selvfølgelig tenker jeg «fader heller er det sånn det skal bli i dag». Jeg har jo lyst til å vise meg fram fra en god side, også går det ti minutter før ballen ligger i nettet bak meg og det er bare min feil. Det er selvfølgelig ikke gøy, men jeg klarer å nullstille meg og bortsett fra den situasjonen synes jeg gjør en god kamp, forteller VIF-keeper Jacob Storevik som fikk sin første kamp fra start.

Storevik ble likevel en slags helt han også i Vålerengas første seier på tre måneder, da han fem minutter ut i den andre omgangen slo en nydelig målgivende i bakrom på Mohamed Ofkir som satte inn 2-1-målet.

– Det er ikke ideelt å få den starten vi fikk i dag, men etter det målet synes jeg vi er veldig gode det siste kvarteret før pause. Og når vi får den tidlige målet i 2. omgang senker vi skuldrene litt, og da synes jeg vi er gode. Og jeg må innrømme at det var litt ekstra deilig å få den målgivende pasningen i dag, slik at jeg kom ut i null, sier Storevik og gliser.

Håper det snur nå

Storeviks gjennombruddspasning gikk rett igjennom til Mohamed Ofkir, som ble vraket til dagens kamp. Kantspilleren har slitt med formen i det siste, men mot Strømsgodset viste han at han ikke ønsket å sitte på benken med to målgivende og ett mål i Vålerengas 3-1-seier.

– Det er en god følelse å ta med seg en scoring som det siste du gjør inn til pause, og det ga oss noe å bygge videre på etter pausepraten. Det at vi får med oss den scoringen, og vinner den andre omgangen 2-0 etter en god forestilling smaker utrolig godt. Det er alltid fantastisk å vinne, men i dag smaker det litt ekstra deilig, sier Ofkir til Dagsavisen og fortsetter:

Som fotballspiller vet du at det kommer til å gå litt opp og ned, og både jeg og laget har ikke prestert som vi har forventet så langt denne sesongen. Men det nytter ikke å gi opp, du må bare trene hardt og så vil det snu på ett eller annet tidspunkt. Vi håper den seieren her gjør at det snur for oss nå, sier Ofkir til Dagsavisen.

Med seieren gikk Vålerenga forbi Sandefjord, og er ikke lenger på direkte nedrykk. Bare det lille steget er noe å bygge på, og både Ofkir og Storevik håper dagens seier var vendepunktet.

– Det har vært tøft å ikke vinne kamper, og spesielt når laget ikke har ligget så bra an på tabellen. Den seieren og prestasjonen her gir oss en godfølelse, og den godfølelsen må vi ta med oss inn til neste trening og neste kamp. Det er mange kamper igjen, og selv om det nok fortsatt vil gå litt opp og ned står vi samlet og har trua på at det snur nå, forteller Ofkir.

– I startfasen av noe vi jobber med

Det samme mener Storevik.

– Den stallen her har masse kvaliteter, så jeg er egentlig overrasket over at vi ligger der vi ligger. Jeg får inderlig håpe at det snur nå. Vi har levert flere gode prestasjoner i år, men ikke klart å score mål. Endelig bikket det i vår favør, og forhåpentligvis går vi en god høst i møte, sier Storevik.

VIF-trener Geir Bakke synes det var mye positivt å ta med seg fra forskjellige faser av spillet, men sier at det også mot Godset var skjønnhetsfeil som ikke skal forekomme i Eliteserien.

– Det viktigste vi må ta med oss nå er at vi må forstå at alle spillerne må være toveisspillere, og at vi må være 100 prosent tilstede hele tida. Det handler om riktige avstander, når vi skal gå i press, at vi har riktig sikring og at vi må inn der det gjør vondt. Vi vet at det blir en lang høst, men nå har vi i hvert fall sikret en trepoenger, sier Bakke og fortsetter:

– Vi er i startfasen av noe vi må jobbe videre med. Vi jobber med stallsammensetting av komplementære ferdigheter og alder. Hvor mange unge skal vi ha, hvor mange skal man ha av de tidlig i 20-årene, midten av 20-årene og slutten av 20-årene. Hvor mange skal vi ha av de som har bikket 30, men som fortsatt kan bidra med erfaring og rutine. Det er et puslespill som vi skal legge fremover, sier Bakke.

