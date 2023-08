Hagens VIF-debut bærer bud om et lag som kan få en ny høst

MARIENLYST (Dagsavisen): Vi må tilbake til da Knut Arild Løberg tok over Vålerenga sommeren 1999 sist en VIF-trener hadde en like dårlig start som det Geir Bakke har hatt i Vålerenga denne sommeren. Han startet også med fem strake tap, men etter det har Tom Nordlie, Kjetil Rekdal x2, Petter Myhre, Harald Aabrekk, Martin Andresen, Ronny Deila OG Dag-Eilev Fagermo alle startet bedre.

Før kampen i Drammen var Vålerengas forrige ligaseier 16. mai-oppgjøret mot Ham-Kam. Det er nesten tre måneder siden, og etter det har det blitt åtte tap og én uavgjort. Det er nesten komisk hvor dårlig Vålerenga har gjort det i denne perioden, og mot Godset så den motgangen ut til å fortsette.

Vålerengas prestasjoner har ikke vært like ille som poengfangsten, og også mot Strømsgodset var det en positiv start. Laget skapte flere sjanser, og var klart best før Jacob Storevik gjorde en kjempetabbe, og sendte Strømsgodset i ledelsen. Den skuffelsen tok det litt tid før laget kom seg fra, men med mål like før og like etter pause var det endelig Vålerengas tur til å få litt marginer med seg.

Vålerenga har terpet mye defensivt, og vært veldig beviste på hvordan de skal lukke rom på treningene de første ukene av Bakkes trenergjerning i klubben. Det har ikke hjulpet spesielt mye i kamp, og derfor er Elias Hagen inn som ekstra mann på midten så viktig for VIF. Ikke bare er han en enormt god fotballspiller selv, men han gjør også de andre rundt seg bedre og Vålerenga som lag langt mer stabilt.

Hagen ankomst gjør også at Vålerenga stilte i sin tredje formasjon i Bakkes hittil korte VIF-karriere, men som Bakke selv sier er det små nyanser i forskjell på 3-4-3-formasjonen de har spilt de siste kampene og den 3-5-2-formasjonen laget gikk ut i mot Strømsgodset på Marienlyst lørdag.

Hvis Henrik Bjørdal pusher opp fra midtbaneleddet og Daniel Håkans legger seg ut på kant, blir det i realiteten mye det samme offensivt. Bakover er det jo i realiteten det samme, med en femmer bak pluss tre på midten. Det som er den store forskjellen er at det er lettere for Vålerenga å lukke de rommene de ønsker med Elias Hagen inn som en ekstra mann på midten mellom Petter Strand og Henrik Bjørdal.

Allerede før det var spilt et minutt kunne Hagen fått sitt første målpoeng, da han la ballen ut til Petter Strand som tvang fram en god redning fra Viljar Myhra. Det startet en rekke hjørnespark, som gjorde at Vålerenga de første minuttene fikk lagt press på Strømsgodset i kampen mellom to lag med frynsete nerver.

Fem minutter senere kombinerte Strand og Bjørdal fint før sistnevnte chippet gjennom Daniel Håkans, men finnen ble stoppet av nok en god redning fra Viljar Myhra. VIF fikk imidlertid ikke bygget på det tidlige momentet de hadde, fordi Vålerenga gjorde nok en personlig feil som førte til baklengsmål.

Denne gang kom det fra keeper Jacob Storevik, som VIF-trener Geir Bakke satte inn i mål på bekostning av Magnus Sjøeng før dagens kamp. Den tidligere Sandefjord-keeperen takket for den tilliten med å sende en ball rett i beina på Jonatan Braut Brunes, som elegant lobbet over VIF-keeperen og i mål. Det var vel nesten på Storeviks første berøring i kampen, da Vålerenga var det beste laget før målet.

Kampen ble langt jevnere etter målet, og Strømsgodset tok over initiativet på egen hjemmebane. Der Vålerenga skapte mest i starten, og var det klart beste laget, fikk Godset ny energi etter ledermålet og fikk koblet et slag grep om kampen som utviklet seg til å bli den stillingskrigen mange forventet seg på forhånd.

Vålerenga hevet seg imidlertid inn mot pausen igjen, og mye av grunnen til det er Elias Hagen. Han leverte rett og slett en strålende omgang, der han brukte sin ro og gode pasningsfot bak i banen til å styre tempoet i Vålerengas spill. Med et veldig tydelig kroppsspråk er han også flink til å dirigere spillerne rundt seg, og med kreative hockeyassister som den før pause er det vanskelig å gjøre det mye bedre.

Hagen var nemlig tredje sist på utligningsmålet, da han slo gjennom Mohmed Ofkir som fant Daniel Håkans på motsatt kant. Et perfekt tidspunkt å score på, da omgangen ble avblåst sekunder senere. Stort bedre kunne ikke Vålerenga heller åpnet den andre omgangen, da Jacob Storevik fikk gjort opp for seg etter hans keepertabbe tidlig i kampen da han slo gjennom Ofkir som scoret sikkert alene mot Myhra.

Ofkir fortsatte å herje utover i omgangen, da han fikk seg en ny målgivende før Vålerengas 3-1-scoring. Den kom som et direkte resultat av den fysiske treningen Seedy Jatta har holdt på med i styrkerommet i vinter. Uten den hadde han ikke klart å holde Godset-spillerne bak seg og få lagt ballen tilbake til Ofkir, og at han var raskest på pletten på returen viser at han har nese for mål.

Etter 2-1-målet tidlig i omgangen hadde Vålerenga god kontroll på begivenhetene, og det var mange positive ting å ta med seg fra denne kampen. Ofkir leverte sin beste kamp på lenge, og på topp fungerte Jatta og Håkans godt sammen. Defensivt hang laget langt bedre sammen, så Elias Hagens inntreden i Vålerenga-laget var på mange måter nøkkelen som gjorde at trener Geir Bakke endelig fikk sin første seier.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 17

Strømsgodset – Vålerenga 1-3 (1-1)

Marienlyst stadion, 6860 tilskuere

Mål: 1-0 Jonatan Braut Brunes (8.), 1-1 Daniel Håkans (45.), 1-2 Mohamed Ofkir (50.), 1-3 Seedy Jatta (77.)

Gule kort: Mohamed Ofkir, Magnus Bech Riisnæs, Vålerenga.

Dommer: Marius Hansen Grøtta (Malmefjorden IL)

Vålerenga (3-5-2): Jacob Storevik – Aleksander Hammer Kjelsen, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen – Simen Juklerød, Petter Strand, Elias Hagen, Henrik Bjørdal (Mohamed Ofkir fra 39.), Magnus Bech Riisnæs – Daniel Håkans (Torgeir Børven fra 83.), Seedy Jatta (Leonard Zuta fra 90.)

