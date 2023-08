Det spøker for Lyn-profilens fotballfremtid: – Én pluss én blir jo to

Fjorårets toppscorer for Lyn, som banket inn 27 mål på 26 kamper, har fortsatt de samme problemene i ryggen som har holdt han ute hele sesongen. Han har tatt injeksjoner, vært hos muskelspesialist og fysioterapeut, men ingen har noen svar. Det begynner å bli frustrerende for spissen, som nå ser et negativt lys i enden av tunnelen.

– Det går mye bedre, men jeg skal ikke spille noe mer fotball i år. I det daglige føler jeg meg ganske fin og grei, men jeg er ikke der hvor jeg tåler belastningen med å løpe helt enda. Og når jeg ikke klarer å løpe enda, blir det håpløst å tenke på noe comeback i år, sukker han.

Ikke løpt på mange måneder

Tidligere har de satt sprøyter i ryggen og nedover for å holde ryggen hans i sjakk. Han sa ved seriestart at han «måtte» begynne å trene for fullt i august, om han skulle komme tilbake i 2023.

– Nå er det 3. august, og det er tre måneder igjen av sesongen. Jeg er fortsatt ikke 100 prosent og trenger noen måneder på å komme meg tilbake i form. Samtidig kan det hende jeg slår opp noe eller får et tilbakefall. Nei, det er for lite tid. Jeg spiller ikke i år, slår han fast.

Han har ikke løpt på mange måneder og kan bare trene styrke per dags dato. Samtidig er han positiv og forteller at juli var en bra måned der det gikk riktig vei.

– Jeg får se om man blir 100 prosent frisk. Jeg blir snart 31 år. Hvis jeg ikke blir 100 prosent med det første, kommer jeg ikke til å spille noe særlig mer. I hvert fall ikke på det nivået Lyn er på nå, sier han.

Tenker på å legge opp

Tavakoli avslører at han ikke har rørt noe særlig ball på mange måneder.

– Sist gang var vel mot Oppsal i siste kamp i fjor. Først og fremst har jeg prøvd å få meg relativt frisk til det daglige. Jeg har løpt litt på mølla, men med en gang jeg jogger og kommer opp i litt puls, sitter det fortsatt igjen. Da blir det fort at man tar et skritt tilbake og ingen fram. Og det er ikke bærekraftig, forteller Lyn-spissen.

– Hvordan går det med kondisen?

– Ikke spør. For å si det sånn, den har vært bedre før, sier han og ler

Tanken om å gi seg med fotballen har streifet lokalfotballprofilen.

– Det ligger litt i lufta, og jeg har slått meg litt til ro med at det er en mulighet. Hadde jeg vært 20, 21, 22 år hadde det vært superkjipt, men jeg begynner å bli eldre. Det er andre ting som er mer givende enn å løpe fem-seks ganger i uka på en knallhard Kringsjå-bane og reise Norge rundt, sier Tavakoli og legger til:

– På én side blir det vemodig å slutte, men det er jo en naturlig del av livet. Altså, én pluss én blir jo to. Det er ikke offisielt enda at jeg gir meg, men det går nok mot det, forteller Lyn-spissen.

Takker Bastionen: – Vanvittig kult

Hvis dett var dett, og ryggskaden tvinger Tavakoli til å legge opp kan han se tilbake på en god karriere som startet i Lindeberg som guttespiller før ferden gikk videre til Vålerenga. Der var han fra 2005 til 2007, før det ble Stovner i 2007 og Oppsal året etter. Som seniorspiller har han vært i Furuset, Manglerud Star, Oslo City, Skeid, KFUM Oslo og nå til slutt Lyn.

Det ble mengder med mål for Skeid i 2. divisjon over flere år, før han i 2019 som 27-åring fikk sin debut i OBOS-ligaen for Skeid. Der ble det åtte mål på 19 kamper før han ble hentet av KFUM Oslo, der han scoret fire mål på ti kamper den høsten. I 2020 ble det åtte mål på 23 kamper for Kåffa etter en kjempestart på sesongen med fem mål på de første fem kampene.

I 2021 scoret spissen fem mål på 21 kamper. Straffebommen i straffekonken mot Jerv i kampen om opprykk til Eliteserien i desember ble det siste han gjorde for Kåffa.

– Jeg var i kjempeform våren 2021. Det begynner å bli noen år siden, sier han og ler.

Forrige sesong ble det altså 27 mål på 26 kamper da han hjalp Lyn til opprykk.

– Bastionen har vært fantastiske mot meg. Det har vært vanvittig kult å spille foran dem. Jeg heier på gutta, er i garderoben og følger med. Jeg har holdt meg litt unna treningshverdagen og feltet, fordi jeg kjenner meg selv. Kribler det for mye, kommer til å gjøre noe dumt, og da er det tilbake til start. Derfor er jeg mest supporter nå om dagen. Det er utrolig gøy at vi har gjort det så bra, avslutter David Tavakoli.

