Tøff start for Skeid etter ferien: – Tror vi må ha 5-10 poeng mer enn på våren

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har hatt nok en tøff sesongstart, og ligger helt sist i OBOS-ligaen etter halvspilt sesong med kun 11 poeng på de første 15 kampene. Skeid-trener Gard Holme sier at ferien kom godt med for laget hans, men fredag kveld står tabelltoer Fredrikstad på motsatt banehalvdel i første kamp etter ferien.

– Først og fremst trengte vi en bra ferie etter en hard og intensiv vår. Vi trengte å være litt borte fra hverandre i en to ukers tid. Gutta har trent godt i ferien, der de fikk med seg hvert sitt egentreningsprogram, og vi har hatt gode treninger etter vi kom tilbake fra ferien, sier Holme til Dagsavisen og fortsetter:

– De fysiske testene vi har tatt etter pausen viser at vi er bedre trent nå enn på våren, og vi hadde en fin gjennomkjøring mot Kåffa i helgen. Det var litt rusk i maskineriet, men vi tror vi skal være godt i rute før siste del av sesongen, legger Skeid-treneren til.

Jakter spillere

Selv om det er hentet tilbake spillere fra låneopphold så er ikke jakten på erstatteren til toppskårer Kristoffer Hoven over.

– Vi jakter fortsatt etter en erstatter for Hoven. Vi ser både etter en spiss og en kant, så får vi se om det blir en spiller som er lik Hoven eller om det blir en annen spillertype. Den spilleren vi ser etter må utfylle de spillerne vi allerede har, sier Holme som blant annet har hentet tilbake Ousame Diallo Toure fra lån i Træff.

– Vi har en del unggutter ute på lån og noen som kanskje skal på lån, fordi de som ikke spiller så mye. De har godt av å spille litt i 2.divisjon og kunne matche seg på høyest mulig nivå. Ousame er tenkt som en utfordrer på høyre vingback-posisjonen, forteller Skeid-treneren.

Han har planen for resten av sesongen klar.

– Vi har havnet litt bakpå og må være offensive i hodet, siden vi har alt å vinne i høstsesongen. Etter å ha sett de kampene og prestasjonene vi har gjort, tror jeg vi trenger mellom fem og ti poeng mer på høsten enn vi klarte på våren, og det har vi god tro på. Det er gode muligheter å plukke de ekstra poengene mot lagene rundt oss på tabellen. Vi har spilt mange jevne matcher som har vippet feil vei, og hatt litt stang ut, i tillegg til at vi har spilt noen kamper der vi ikke har vært gode nok, forteller Holme.

Tøff avslutning

Selv om sesongen poengmessig er bedre enn i fjor, kan det bli minst like tøft å holde seg som det var i fjor.

– Poengmessig er det litt bedre, siden det ikke er så langt opp til trygg plass, men samtidig er lagene rundt oss er bedre i år enn i fjor. Det gjør at vi nok må gjøre en like bra jobb på høsten i år som vi gjorde i fjor, men den prestasjonen vi gjorde i fjor gjør at vi også kan ha selvtillit på at vi kan klare. Det kommer imidlertid ikke av seg selv, så den jobben må gjøres. Med ny energi fra nye spillere og en oppstramming av forsvarsspillet som vi begynte på i slutten av vårsesongen, kan vi klare å vippe de tette og jevne kampene vår vei, forteller Holme.

Første test blir altså en knalltøff oppgave mot et opprykksjagende FFK.

– Fredrikstad har vært ett av de beste lagene i ligaen i år. De har hatt et veldig solid forsvarsspill og blitt bedre og bedre offensivt også. De har også forsterket seg kraftig i sommervinduet, og er en soleklar opprykkskandidat. For oss blir det å se om vi kan straffe dem selv om de går til kampen og føler seg som favoritter, sier Holme som forteller om noen småskader i troppen.

– Etter ferien er det mer eller mindre full tropp som spiller mot Fredrikstad, med kun noen få skader som gjør at det ikke er full tropp, forteller Skeid-treneren.

