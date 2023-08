Aarflot klar for å slå tilbake etter året i Tromsø: – Fortsatt sulten

Når Dagsavisen tar kontakt er Aarflot på hytta, som ligger rett utenfor Sandnes. Han har trent to ganger med OBOS-ligaklubben og fått gode skussmål, og scoret attpåtil i en internkamp.

– Det er fint å vise seg fram. De vet hvert fall hvem jeg er, så det skader ikke å gjøre en god figur, som jeg følte at jeg gjorde. De har notert navnet mitt. Kanskje jeg får trent mer med de fremover, sier Aarflot.

Tromsø-spissen er bare 19 år, men har opplevd mer enn mange har gjort det siste året. Etter svært gode prestasjoner for Grorud 2 i 3. divisjon ble han, litt ut av det blå, klar for Tromsø for et års tid siden.

Aldri i tvil om Tromsø-overgang

Overgangen skjedde etter bare tre innhopp i OBOS-ligaen, noe han selv kjente på var frustrerende, siden han hadde amatørkontrakt og bare kunne spille tre kamper før klubben måtte gi han proffkontrakt.

– Jeg gikk en stund og avventet med å signere A-lagskontrakt, fordi jeg visste at noen klubber var på. Jeg var god på trening og spilte bra for Grorud 2, men følte jeg fikk altfor få minutter med A-laget. Jeg hørte om interessen fra Tromsø etter innhoppene i OBOS-ligaen og spesielt etter de to målene mine mot Lyn, sier han og fortsetter:

– Det var jo dritfett da jeg fikk høre det. Jeg prøvde å fokusere på mitt spill etter det og var aldri i tvil da de ville signere meg. Jeg satt i Spania og var i ekstase. Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle takke ja, sier Aarflot.

Han fikk debuten en måned etter at han signerte, da han kom inn på overtid i cupkampen mot HamKam, som endte 0–0 og med straffer. Der scoret han på Tromsøs sjette straffe da de gikk videre, men etter det ble det bare fem minutters spilletid i ligaen – da han kom inn mot Odd.

Har ingen sure miner til Lyn

Da var han faktisk med på å snu kampen, siden de lå under 1–2 da han kom inn, men til slutt vant 3–2. Etter det ble det ingen flere minutter, og mest spill på Tromsø 2.

– Jeg hadde en fin høstsesong og gjorde det bra for Tromsø 2, så jeg hadde håpet på mer spilletid for A-laget. Det var kjipt og tungt at jeg ikke fikk flere minutter. Jeg fikk beskjed om at det handlet om rutine og at det var et stort steg fra 3. divisjon til Eliteserien, og at jeg måtte være tålmodig. At jeg fikk så lite spilletid tæret på selvtilliten og motivasjonen, innrømmer han.

I år har det blitt 30 minutter i cupen mot Start, men ingen Eliteserie-minutter. Derfor ble han lånt ut til Lyn i slutten av april, men det lånet varte bare i en drøy måned, med tre korte innhopp på ett, sju og 15 minutter.

– Jeg fant ut at jeg skulle til Lyn i pausen på en Tromsø 2-kamp. Da jeg skrev under for Lyn var begge spissene deres skadet, men det var de ikke da jeg kom. Det var litt dårlig kommunikasjon, og det var vanskelig å spille seg inn på laget når de hadde to godt etablerte spisser som var gode, sier han og fortsetter:

– For meg var det viktig å spille mest mulig. Det er ikke noe dårlig stemning mellom meg og Lyn. De har jo vært veldig gode i år, så når det går bra, skjønner jeg at treneren tenker at de ikke trenger å gjøre så mange endringer. Never change a winning team, er det ikke det man sier?, forteller Aarflot.

– Stegene til Eliteserien er ikke umulige

Nå er han tilbake i Grorud, men denne gangen på lån, og han er mer sulten enn noen gang. Så langt har det blitt én scoring på sju kamper, og den kom i debuten.

– Stegene til å spille fast i Eliteserien for Tromsø er ikke umulige å ta. Jeg føler jeg blir bedre dag for dag. Jeg kan også bli hentet tilbake på dagen, hvis de har behov for meg. Jeg snakker med de regelmessig, de ser kampene mine med Grorud og gir meg tilbakemeldinger, forteller Aarflot.

Grorud-trener Andreas Alrek sier at de har trua på Aarflot, men at han nok trenger litt tid.

– Han har spilt ett år i 3. divisjon, og nå en halv sesong i 2. divisjon, så det er ikke rart at det har variert litt i prestasjon. Han jobber knallhardt hver dag for å ta steg, så dette blir nok bra etter hvert. Han må spille kamper og komme seg i form og få godfølelsen, som alle spisser trenger, sier han og fortsetter:

– Om han bruker det året her på å vende seg til PostNord-ligaen, er det helt naturlig. Vi har trua på Elias, så vi er tålmodige, forteller Alrek.

Bodde med Romsaas og Paintsil

19-åringen står fast på at målet fortsatt er å returnere til Tromsø, og spille fast i Eliteserien.

– Det siste året har gått opp og ned, men det er sånn det er. Alle har oppturer og nedturer i fotballen, men jeg føler jeg er på en fin stim nå. Jeg vil spille på høyest mulig nivå og score masse mål. Det er det som er drømmen, sier han kontant.

Før han dro ut på lån, bodde han med to andre unggutter fra Oslo-fotballen i Jakob Napoleon Romsaas og Yaw Paintsil. De to har tatt Eliteserien med storm den siste tiden, mens Aarflot spiller på nivå tre. Han heier likevel på Tromsø og håper de gjør det bra, selv uten ham på laget.

– Gutta svever om dagen. Jeg har vært der såpass lenge og kjenner dem såpass godt at jeg føler at jeg er en del av laget, Jeg synes det er dritfett at de lykkes, og skulle gjerne vært med på det selv, sier Aarflot som håper å komme tilbake til Tromsø etter sesongen og kjøre på fra der.

– Jeg skal vise at jeg fortjener spilletid. Det er bare å følge med videre. Showet har så vidt startet, avslutter Aarflot.

